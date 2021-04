Bálnavadászat: a Gamestop és az Archegos sztori közös pontja

A tőkepiaci bálnavadászat akkor kezdődik, amikor egy piaci szereplőnek túlfeszített állapotba kerül egy túlméretezett pozíciója. Ha egy ilyen, jellemzően tőkeáttételes pozíció átesik a halálponton, akkor jön a kényszerlikvidálás, ami a mostani, egyensúlytalanság-fokozó piaci mechanizmusok közepette félelmetesen zajlik le. Nagyon gyorsan tud ugyanis hatalmasat mozdulni az árfolyam. Idén ez történt a Gamestop és az Archegos esetében is.

Bálnavadászat

A „tőzsdei állatokról” elsőre általában a bika és a medve ugrik be az embereknek, második gondolatra pedig talán a cápa és a farkas. Legalább ennyire fontos lény azonban a tőkepiaci ökoszisztémában a bálna is, pláne egy olyan évben, mint a 2021-es: az első negyedévben egy felfokozott hangulatú bálnavadász-szezonnak lehettünk a szemtanúi. Mielőtt folytatnám az írást, fontos, hogy négy fogalmat tisztázzak:

Tőzsdei bálna: Egy tőkepiaci szereplő (vagy kisszámú szereplő) által valamilyen instrumentumban, vagy instrumentumok csoportjában tartott túlméretezett, hatalmas pozíció.

Egy tőkepiaci szereplő (vagy kisszámú szereplő) által valamilyen instrumentumban, vagy instrumentumok csoportjában tartott túlméretezett, hatalmas pozíció. Túlfeszítettség: Az a helyzet, amikor valamilyen (az esetek döntő többségében tőkeáttételes, és nem kicsit tőkeáttételes) pozíció a megtarthatatlanság határára kerül. Ilyenkor már elég egyetlen rossz hírecske, vagy valamilyen triggerként funkcionáló szint áttörése ahhoz, hogy a pozíció birtokosának korábbi szándéka és akarata ellenére likvidálnia kelljen a pozícióját.

Az a helyzet, amikor valamilyen (az esetek döntő többségében tőkeáttételes, és nem kicsit tőkeáttételes) pozíció a megtarthatatlanság határára kerül. Ilyenkor már elég egyetlen rossz hírecske, vagy valamilyen triggerként funkcionáló szint áttörése ahhoz, hogy a pozíció birtokosának korábbi szándéka és akarata ellenére likvidálnia kelljen a pozícióját. Bálnavadászat: Akkor indul be a tőzsdén, amikor a piaci szereplők egy része megérzi, meglátja, kiszagolja azt, hogy valakinek a tőzsdei bálna pozíciója a túlfeszítettség határára került. Ilyenkor ezek a momentumjátékosok koncentrált vételekkel vagy eladásokkal átkergetik az adott instrumentumot a bálna „halálpontján”.

Akkor indul be a tőzsdén, amikor a piaci szereplők egy része megérzi, meglátja, kiszagolja azt, hogy valakinek a tőzsdei bálna pozíciója a túlfeszítettség határára került. Ilyenkor ezek a momentumjátékosok koncentrált vételekkel vagy eladásokkal átkergetik az adott instrumentumot a bálna „halálpontján”. Halálpont: Olyan árszint, ahol a tőzsdei bálna pozíciója tarthatatlanná válik. A halálpont elérésével beindul a pozíció kényszerlikvidálása, ami hirtelen olyan mennyiségű keresletet vagy kínálatot szabadít rá a piacra, ami feldolgozhatatlan az ellenoldal számára. A kényszerlikvidálás shortzárás esetén az egekbe kergeti, tőkeáttételes long értékesítése esetén pedig összeomlasztja az árfolyamot, az extrém ármozgás nagyon rövid idő alatt következik be.

Az amerikai részvénypiacon sok körülmény igazi bálnavadász-paradicsomot hozott létre. Pontosan emiatt láthattunk már az idén két, nagy port felvert „bálnavadász tőzsdei sztorit”, a Gamestop shortosainak január végi keresztre feszítését, illetve az addig ismeretlen Archegos Capital Management piac elől korábban eltitkolt néhány részvényből álló portfóliójának március végi szörnyű kényszerlikvidálását.

A két eset annak ellenére, hogy az első rossz shortok zárása, míg a második egy hatalmas és nagyon erős tőkeáttételes long likvidálása miatt következett be, kvázi ugyanaz a történet.

Mindkét esetben levadászták a bálnákat, melyeknek a vére egy-két napra beterítette az egész Wall Streetet.

A Gamestop bálnavadászatának a történetét most nem részletezném, erről itt lehet olvasni:

GYEREKEK, KÖNYÖRGÖM, AKASSZUK FEL!

Sokatmondó grafikonok

Az Archegos, illetve különös tekintettel annak a ViacomCBS részvényekben kialakított pozíciójának a rövid története kiválóan képes megmutatni számunkra a bálnavadászat hátterét. Mielőtt azonban konkrétan rátérnénk erre az esetre, muszáj két, amúgy sokkoló hatású felvezető ábrát megtekintenünk. Az első sokk a Financial Times „They can do what they want: Archegos and the $6tn world of the family office” című a link alatt látható április 2-i cikkének az első ábrája.

Még mindig abban az állapotban vagyunk, hogy a pénzügyi világ a videóról próbálja meg kielemezni, hogy mi történt az Archegos pozíciójával. Bill Hwang cége néhány amerikai médiavállalatban és néhány kínai technológiai cégben épített ki kék bálna nagyságú pozíciót. Tette mindezt rémisztő, sokszoros tőkeáttétel mellett. A Financial Times által idézett Bespoke Investment Group által feltételezett ötszörös tőkeáttétellel az összpozíció értéke az év eleji 20 milliárd dollárról 120 milliárd dollárra emelkedett, majd néhány nap alatt 10 milliárd dollárra omlott le. Egy biztos, Bill Hwang-nak nem kellett pótlólagos adrenalinforrást keresnie. A pozíció szárnyalásának és bukásának rövid története meghallgatható negyedórában az alábbi linken.

A másik nagyon tanulságos grafikon a Wall Street Journal „Thin Liquidity in Stock Futures Raises Risk of More Wild Market Moves” című 2020. március 5-i írásából származik. Ez az ábra azt mutatja be, hogy hány kontraktusnyi S&P 500 E-mini futures-t lehetett venni az adott héten átlagosan a pillanatnyi árhoz képest egy pontnyi elmozduláson belül:

Ez egy nagyon fontos ábra a 2018 óta történt tőzsdei események egy jó részének a megértéséhez (és a helyzet 2020 március óta sem javult). A 2018 eleji volatilitási válság után összecsuklott a likviditás a még legnagyobb forgalmú S&P 500 futuresben is, és azóta sem tudott magához térni. Ez egy alapvető piaci változás, ami arról szól, hogy egyre kevesebb piaci szereplő hajlandó a kereskedési könyvekbe a vételi vagy az eladási oldalra beállni, legyen szó indexhatáridőkről vagy részvényekről. Hiába vannak gyakorta óriási részvényforgalmak az amerikai piacon, egy adott pillanatban nagyon vékonyak a könyvek, és egy nagyobb tétel eladandó vagy megveendő részvénymennyiségre nincs érdemi ellenoldal. Az ellenoldal hiánya pedig egy likvidálási kényszer esetén katasztrofális következményekhez, drámai árfolyammozgásokhoz vezet, ahogyan ezt a Gamestop és az Archegos portfólió elemek esetében is láthattuk.

Gyorsan eszkalálódtak az események

Jöjjön akkor most a kiemelt jelentőségű ViacomCBS részvény 2021-es produkciója. Az alábbi ábrán ez a ViacomCBS részvény látható napi gyertyákkal 2020. december 1. és 2021. április 8. között (narancssárga vonal – 9 napos, lime vonal – 20 napos, pink vonal – 50 napos mozgóátlag):

Az itt ábrázolt részvény az Archegos egyik lieblingje volt. Az ábrán jelölt öt esemény a következő volt időrendi sorrendben:

1. esemény: Ez 2021 elejétől 2021. március 22-ig tartott, amikor jelentős részben Bill Hwang Archegosának folyamatos tőkeáttételes és a különböző befektetési bankok total return swapjai mögé bújtatott vásárlásaival 37 dollárról 100 dollárig emelkedett az ár.

Ez 2021 elejétől 2021. március 22-ig tartott, amikor jelentős részben Bill Hwang Archegosának folyamatos tőkeáttételes és a különböző befektetési bankok total return swapjai mögé bújtatott vásárlásaival 37 dollárról 100 dollárig emelkedett az ár. 2. esemény: Itt már naponta jönnek a történések, ez a március 23-i kedd, amikor a ViacomCBS kihasználva a magas árfolyamot, 3 milliárd dollárnyi alaptőkeemelést jelentett be. Ez az akkori árfolyamhoz képest 5 százalékos hígulást jelentett. Itt került homokszem az Archegos gépezetébe. A hírnek nem örültek a befektetők, az árfolyam 9 százalékkal esett, és az egész évben addig támaszként szolgáló 9 napos mozgóátlag alá zárt be.

Itt már naponta jönnek a történések, ez a március 23-i kedd, amikor a ViacomCBS kihasználva a magas árfolyamot, 3 milliárd dollárnyi alaptőkeemelést jelentett be. Ez az akkori árfolyamhoz képest 5 százalékos hígulást jelentett. A hírnek nem örültek a befektetők, az árfolyam 9 százalékkal esett, és az egész évben addig támaszként szolgáló 9 napos mozgóátlag alá zárt be. 3. esemény: Másnap, március 24-én 85 dolláron beárazták az alaptőkeemelés részvényeit, ám ez nem nyugtatta meg a befektetőket. A részvény aláesett ennek a kibocsátási árnak, ami már pánikszerű eladásokat hozott. Ennek következtében extrém magas forgalommal újabb 23 százalékot esett az árfolyam, és 70 dolláron zárt a papír. A 20 napos mozgóátlag semmilyen támaszt nem tudott kifejteni.

Másnap, március 24-én 85 dolláron beárazták az alaptőkeemelés részvényeit, ám ez nem nyugtatta meg a befektetőket. A részvény aláesett ennek a kibocsátási árnak, ami már pánikszerű eladásokat hozott. Ennek következtében extrém magas forgalommal újabb 23 százalékot esett az árfolyam, és 70 dolláron zárt a papír. A 20 napos mozgóátlag semmilyen támaszt nem tudott kifejteni. 4. esemény: A csütörtöki kereskedési nap a maga 5 százalékos újabb esésével pihenőnapnak minősült. Az 50 napos mozgóátlag pár óráig támaszként szolgált.

A csütörtöki kereskedési nap a maga 5 százalékos újabb esésével pihenőnapnak minősült. Az 50 napos mozgóátlag pár óráig támaszként szolgált. 5. esemény: Maga a bálnavadászat nagy napja. Amint elesett az 50 napos mozgóátlag és az előző napi mélypont, az összes befektető és a pozíció likvidálására kényszerülő befektetési bankok egymást taposva kergették le az árfolyamot a 65 dolláros szintről napon belül 40 dollárig. Amit Hwang közel három hónap alatt felépített, az négy nap alatt összeomlott.

Érdemes ennek a március 26-i napnak a napon belüli mozgásait is megnézni kétperces gyertyákkal:

Két nagy eladási hullám volt, ami közül a második az igazán döbbenetes. Az addig a megelőző három napon már 42 százalékot eső árfolyam két óra alatt újabb 31 százalékot esett.

Nincs kegyelem

Az egész történet egy igazi klasszikus a farkastörvények által uralt világból. A pozíció felépülésének elején az árfolyam emelkedést jelentősen támogatta a közkézhányadra vetített, jóval 20 százalék feletti shortállomány, illetve a klasszikus tévétársaságok streaming tevékenységeinek a fokozása, mint új növekedési faktor, amely sztorit szerették a befektetők.

Aztán túl magasra ment az árfolyam, és 60 milliárd dollár körüli piaci kapitalizációnál a cég menedzsmentje elérkezettnek látta az időt arra, hogy az általuk magasnak tartott értékeltség mellett alaptőkét emeljen. Ez aztán egyfajta katalizátorként megfordította az addigi emelkedő trendet. Az emelkedés miatt addig a vevői oldalon álló momentumjátékosok elkezdtek eladni, illetve shortba fordulni, ami pár óránként kiütött egy komoly szintet, újabb eladásokat hozva magával. Pár nap alatt kártyavárként omlott össze az árfolyam, ami elhozta a halálpontot az Archegos pozíciójára is. Nemcsak a ViacomCBS részvényekben, hanem több más hasonló rajzolatot leíró portfólióelemben is.

Így néz ki ugyanis 2021-ben az amerikai részvénypiac, amelyet egyre ijesztőbb módon egyfajta egyensúlytalanság-fokozó mechanizmus hajt a kiemelkedő egyedi részvénytörténetekben. Óriási mennyiségű pénz játszik a piacon extrém kockázati étvágy mellett. Egyes nagy szereplők bálnákat építenek fel, amelyekre kalauzhalként tapadnak a momentumbefektetők. Az adrenalinvadászatban pedig megjelent egy a Robinhood platformjával szinonimaként emlegetett, a közösségi médiában is összekapcsolódó fiatal befektetőréteg, akik már tőkepiaci anyatejként is a momentumbefektetés uralmát szívták magukba. Az ő alapstratégiájuk, hogy minél nagyobbat megy egy papír, annál jobban venni kel. Aztán persze mindenki csodálkozik, amikor a bennfentesek az égbeszökő árfolyam mellett drágának találják a cégük részvényeit, és újabb papírokat bocsátanak ki.

A mostani időkben mindenki egyszerre akar venni, ha jön a fordulat, akkor mindenki egyszerre akar eladni. A tizenöt évvel ezelőtti részvénypiacon még működtek az árfolyamokat a vélt vagy valós egyensúlyi helyzet felé visszaterelő mechanizmusok. Voltak market makerek, akik szembeálltak egy-egy nagyobb eladóval vagy vevővel. Voltak olyan befektetők, akik adott szinteken nagy tétellel beálltak a kereskedési könyvekbe. Voltak érdemi kontrajátékosok, akik egy-egy korrekcióban bízva szintén szembeálltak a túlzónak vélt mozgásokkal. Az esetek többségében tehát létezett egyfajta tőkepiaci mentőszolgálat, ami ellátta a hirtelen és hevesebben elmozduló árfolyamok okozta tőkepiaci sérüléseket.

A jelenlegi momentum által uralt világban egy hirtelen érkező és hevesebb mozgás jelenti a felhívást, hogy itt az ideje beszállni. Erre érkezik meg ember és robot, hogy kart karba öltve fokozza tovább az egyensúlytalanságot. Nemhogy tőkepiaci mentőszolgálat nem létezik ellenoldali likviditás formájában, hanem még savat is öntenek a sérülésre. Így zuhant két óra alatt 31 százalékot a ViacomCBS, holott előtte már korrekció nélkül esett három nap alatt 42 százalékot.

Ember embernek, ember robotnak, robot embernek, robot robotnak a farkasa, és nincs kegyelem. Ha megérzik a bálnán a gyengeséget, akkor levadásszák, ahogyan az a Gamestop és az Archegos esetében is történt.

És amíg ilyenek a körülmények, véletlenül se gondoljuk azt, hogy nem lesz több látványos bálnavadászat az előttünk álló hónapokban.

Címlapkép: Getty Images