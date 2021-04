Csúcsközelben a BUX, de mit várnak a hazai alapkezelők?

Immár harmadik hónapja csúcsközelben mozog a BUX index, a hazai tőzsdét a kedvező nemzetközi befektetői hangulat is támogatja. A hazai alapkezelők körében erősödik az optimizmus, a következő egy évben számottevő emelkedés jöhet a magyar tőzsdén a Portfolio áprilisi alapkezelői felmérése szerint. A válaszokból az is kiderül, hogy a Mol, az OTP és a Graphisoft Park az alapkezelők kedvenc részvényei a budapesti tőzsdén április elején.

Márciusban is jól teljesített a magyar tőzsde: immár harmadik hónapja volt csúcsközelben a BUX, miután az index a hónap során valamivel több mint 1 százalékot emelkedett. A hazai tőzsdén is a világban érezhető kedvező tőzsdei hangulat uralkodik, az amerikai indexek után immár a főbb európai piacok is új történelmi csúcsokra emelkedtek március folyamán.

Havi rendszerességű felmérésünkben ismét megkérdeztük a hazai alapkezelőket a BUX és a forint kilátásairól, valamint a kedvenc részvényeikről és a legkevésbé kedvelt papírjaikról a magyar tőzsdén. Az április elején készített felmérésben résztvevő alapkezelők: Accorde Alapkezelő, CIB Alapkezelő, Dialóg Alapkezelő, Erste Alapkezelő, Equilor Alapkezelő, Generali Alapkezelő, Hold Alapkezelő, OTP Alapkezelő, Raiffeisen Alapkezelő.

Merre megy a BUX?

A következő három hónapra az alapkezelők többsége, a válaszadók kétharmada legfeljebb 5 százalékos elmozdulást vár a magyar részvényindexre. Nagy, 5 százalék feletti esést senki sem prognosztizál április elején, viszont vannak, akik jelentősebb, 5 és 15 százalék közötti emelkedést jósolnak.