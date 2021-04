Fél a szigorodó európai szabályozástól a Google, Bidentől kér segítséget

A Biden-kormányzatnak csatlakoznia kellene ahhoz a kereskedelmi és technológiai tanácshoz, amit az Európai Bizottság javasolt, így hatékonyabb lenne a párbeszéd a felek között – sürgette blogbejegyzésében a Google kormányzati kapcsolatokért felelős alelnöke. A szakember vélhetően arra számít, hogy egy ilyen kormányközi szervezet hatékonyabban tudná képviselni az amerikai techcégek érdekeit.

Karan Bhatia, a Google kormányzati kapcsolatokért felelős alelnöke pénteken egy blogposztjában szorgalmazta, hogy az USA csatlakozzon az Európai Bizottság által kezdeményezett bizottsághoz. Szerinte a két nagyhatalom technológiai párbeszédje mostanra megkopott, ideje lenne felpörgetni. Az EU épp most készül szigorúbban szabályozni a nagy globális technológiai cégeket, Bhatia szavai arra utalnak, hogy erősebb lobbit várna az amerikai kormányzattól.

A Google alelnöke szerint a most kibontakozó helyzet mindkét nagy gazdaság számára fájdalmas, rontja a versenyképességüket és az együttműködésüket a feltörekvő ázsiai országokkal. Ráadásul a cég tarthat attól, hogy előbb-utóbb belföldön is vizsgálatok elé néznek, a szakemberek szerint Biden egyre több olyan tanácsadót von be kormányába, akik ellenzik a techcégek túl nagy hatalmát.

Címlapkép: Shutterstock