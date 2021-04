Nem tud fékezni Amerika, ma is meneteltek az indexek

Nyolc év alatt összesen 2000 milliárd dolláros infrastruktúrafejlesztési és gazdasági újraindítási programot jelentett be március végén Joe Biden amerikai elnök - az 1929-32-es gazdasági világválságot követő New Dealhez hasonló program célja, hogy az USA az infrastruktúra fejlesztésével lábaljon ki a válságból. Elsősorban a közlekedési infrastruktúrát, a közműhálózatot, a szélessávú internethálózatot és a feldolgozóipart fejlesztenék – ennek apropóján most megnéztük, mi is a helyzet pontosan az amerikai infrastruktúrával, tényleg olyan rossz-e a helyzet, hogy indokolt ez a példátlan stimulus. Természetesen a befektetések oldaláról is meg lehet fogni a dolgot, számos olyan tőzsdén jegyzett vállalat van ugyanis, amelyek jelentősen profitálhatnak az építkezések és az infrastruktúrafejlesztés beindulásából.