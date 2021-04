A DIGI megvásárlása csak a kezdő lépés, várhatók még akvizíciók a 4iG-nél

Március végén jelentette be a 4iG, hogy megvásárolná a hazai távközlési piac egyik meghatározó vállalatát, a DIGI-t. A tranzakció inkább egy kezdő lépés, és nem a folyamat vége, a 4iG további akvizíciókat hajtana végre, pozícióit nemcsak a távközlésben, de az IT-ban, az űriparban és a kapcsolódó védelmi területeken is erősítené a vállalat, mondta el a Portfolio-nak Jászai Gellért, a 4iG elnök-vezérigazgatója és nagytulajdonosa, aki beszélt a T-Systems-szel folytatott rivalizálásról, az állami megrendelésekről, a cégcsoport holdingosodásáról, az osztalékfizetésről és a nemzetközi terjeszkedésről is, ezzel kapcsolatban a cégvezető elmondta, hogy a vállalat olyan fintech fejlesztésen is dolgozik, ami nemcsak régiós viszonylatban, hanem európai vagy akár globális szinten is versenyképes termék lehet.

Egymás után jelenti be az akvizíciókat a 4iG, de a legutóbbi, a DIGI esetleges megvásárlása azért egy egészen más dimenzió. Vágjunk rögtön a közepébe, milyen forrásból finanszírozná a 4iG a DIGI-akvizíciót?

Valóban minden eddiginél nagyobb volumenű tranzakcióról van szó, hiszen a DIGI minden tekintetben – a mobiltávközlés kivételével - a magyar telekommunikációs piac második legnagyobb szereplője. Árbevétel, EBITDA, vagy akár a cégben lévő lehetőségek szempontjából sem mérhető össze az eddigi akvizícióinkkal. A finanszírozással kapcsolatban határozott elképzelésekkel rendelkezünk, de tőzsdei szabályok miatt ma erről még keveset mondhatok. Olyan egészséges finanszírozási struktúrában gondolkozunk, amelyben jelentős szerepük lehet a kötvényeknek – az NKP keretében bőven volna még lehetőségünk kibocsátásra –, emellett különböző tőkebevonásban és a jelenlegi alacsony hazai- és nemzetközi kamatkörnyezetben hitellel is számolunk. Ezekből az elemekből állítunk össze egy olyan finanszírozási struktúrát, amely mellett hosszú távú stratégiai céljainknak megfelelően a csoport organikus növekedését is fenntarthatjuk, további akvizíciókat is megvalósíthatunk és osztalékot is tudjunk fizetni a részvényeseinknek.

A DIGI van akkora falat, hogy akár a korábban megfogalmazott terveket, például az akvizíciókkal vagy az osztalékfizetéssel kapcsolatban módosítani kelljen?

A főbb irányvonalakban nem tervezünk változtatásokat és nem kívánjuk feladni a növekedési céljainkat. Sőt, amennyiben a DIGI-tranzakciót a szeptember végéig sikeresen lezárjuk, azzal még nem értünk el a végállomáshoz. A DIGI nagyon fontos építőelem, de nem a vége a folyamatnak, hanem inkább a kezdő lépés. És ezzel elértünk a stratégiánkhoz, illetve ahhoz a vízióhoz, amely meghatározza a jövőbeli lépéseinket is a piacon. A 4iG portfóliójában az IT továbbra is fókuszterület marad, ahol a stratégiai célkitűzéseinknek megfelelően folytatni kívánjuk - kis- és közepes akvizíciókkal támogatva - azoknak a tudásbázisoknak, szakterületeknek a felépítését, amelyekkel komplex szolgáltatást biztosíthatunk ügyfeleinknek. Ugyanakkor a DIGI megvásárlásával és a szintén folyamatban lévő Hungaro DigiTel (HDT) tranzakcióval nagyon erőteljesen belépünk a távközlési iparágba is, amellyel az egyik legnagyobb szereplővé válhat a 4iG csoport. A HDT megvásárlása kettős célt szolgál. Egyrészt a stratégiánk szempontjából nagyon jelentősnek gondoltuk a társaság telekommunikációs területen nyújtott szolgáltatásait és a CarpathiaSat-al meglévő szinergiákat, másrészt viszont az Antenna Hungáriával közös távközlési vállalatunk alapjait is letesszük ezzel a lépéssel. Emellett fontos szereplői kívánunk lenni az űriparnak és a kapcsolódó védelmi területeknek, ami a stratégiánk szerint a jövőben szintén nagyon erős lába lehet a cégcsoportunknak. Itt továbbra is a CarpathiaSat a zászlóshajónk, ugyanakkor az iparágban további komoly lépéseket tervezünk, és több akvizíció előkészítésén, illetve lezárásán is dolgozunk. De ide soroljuk az UAV technológiával, fejlesztésekkel és drónvédelemmel foglalkozó Rotors & Cams Zrt.-t is, amelyben jelentős növekedési lehetőségeket látunk.

A 4iG-vel kapcsolatban gyakran emlegetett kockázat, hogy túl magas a projekt típusú bevételek aránya. A DIGI felvásárlásával ez gyorsan változhat, de hol lehet az optimuma az állandó és az eseti bevételek arányának?

Stratégiánk három fő pillére jól kiegészíti egymást abban a tekintetben, hogy a bevételek aránya viszonylag jól egyensúlyban tartható az egyszeri vagy projekttípusú bevételek és a folyamatos bevételek között. A távközlés gyakorlatilag folyamatos bevételt generál, főként az infrastruktúra-hasznosítási része. A space and defense területen vegyes a kép, a szegmens vállalatai inkább projektjelleggel működnek, viszont azok, akik egyedi technológiák gyártására képesek folyamatosan vannak megbízásaik, jellemzően exportbevételekből vagy nemzetközi megrendelőktől.

A DIGI-tranzakcióval csoportszinten nagyjából 50-50 százalékot érhet el az egyszeri és a folyamatos bevételek aránya. Azért nem érdemes meghatározni optimumot, mert az attól is függ, hogy melyik területen mekkorára tudunk nőni a következő években, milyen volumenű akvizíciókat tudunk végrehajtani, nem feltétlenül csak itthon, hanem nemzetközileg is. Ha most 80-20-as arányt mondanék a folyamatos bevételek javára, akkor elindulna egy spekuláció arról, milyen cégeket venne még meg a 4iG. Annyit viszont elmondhatok, hogy távközlési területen is zajlanak beszélgetések további lépésekről mind hazai, mind nemzetközi viszonylatban.

Van már olyan terv, ami publikus? A DIGI-nek a hiányzó mobil láb a gyenge pontja, azt például a magyar Telenorral is meg lehet erősíteni.

A fő fókusz most azon van, hogy a DIGI-tranzakciót sikeresen megvalósítsuk. Az átvilágítást követően nyár végéig szeretnénk a végleges adásvételi szerződést aláírni és utána az illetékes hatóságoknak is jóvá kell hagyniuk a tranzakciót. Ahogyan már korábban említettem a távközléssel kapcsolatos terveink megvalósításának még csak az elején járunk és a DIGI mobiltávközlési területen meglévő hiányosságával természetesen mi is tisztában vagyunk.

Folyamatban lévő tranzakcióról, előzetes, nem kötelező érvényű megállapodásról van szó, így a vételár még nem ismert. Milyen kapaszkodókat használhatnak a befektetők a DIGI beárazásához?

Két szempontot mondanék ezzel kapcsolatban. Egyrészt a DIGI nagyon komoly infrastruktúrával, gerinchálózattal, ügyfélbekötésekkel rendelkezik, emiatt más az árazása is, mint egy hagyományos, mobilszolgáltatást nyújtó távközlési vállalatnak. Másrészt azt is érdemes mérlegelni, hogy a DIGI-t a tőzsdén lévő távközlési vállalatok szorzóin érdemes-e beárazni. Mert az, hogy egy tőzsdei cég milyen árazáson forog, sok mindentől függ. Többek között attól, hogy mennyire likvid a papír, mekkora közkézhányada van, osztalékpapír-e stb. Ez nem mindig mutatja a valós értéket. Amit érdemes figyelembe venni, az a régiónkban és Magyarországon az utóbbi években megvalósult tranzakciók.

Milyen rendező elv szerint és hogyan lehet egy ekkora portfóliót irányítani, működtetni? Hogyan áll össze a cégcsoport működése a jövőben?

A folyamatban lévő és az előkészítés alatt álló akvizícióink valóban felvetnek stratégiai kérdéseket, amelyek a holdingosodás irányába viszik a gondolkodásunkat. Ebben a konstrukcióban tőzsdei cégként a 4iG egy olyan technológiai holding vállalat, amelynek működése az előzőekben említett három stratégiai pilléren nyugszik: IT, távközlés és távközlési infrastruktúra, valamint a space and defense iparág. Tehát a fej továbbra is a 4iG, amely a stratégiai irányokat szabja meg, az egyes üzletágainkat pedig szolgáltatások szerinti vállalatcsoportokba szervezzük majd. Természetesen ez egy hosszú folyamat, amelynek a kimenetelét és időtávját a tervezett és folyamatban lévő akvizíciók eredménye is befolyásolja.

A holding mindegyik eleme kapcsolódik az informatikához és ezekben a tevékenységekben az összefüggés az adat, ami véleményem szerint a következő évtizedek legértékesebb eleme lesz. Ha ebben a három iparágban erős pozíciókat tudunk kiépíteni, akkor azt lehet mondani, hogy az adatértéklánc egészét kontrolláljuk. Tehát az adat létrejöttétől a földi vagy műholdas transzferen át az adat megőrzéséig, a felhőalapú szolgáltatásokig. Ez utóbbi területen egyébként több fejlesztéssel is rendelkezünk. Szerintünk ez a jövő, a három területben a közös pedig az adat, az informatika és a technológia.

Az elmúlt hónapok akvizíciói közül melyek azok, amelyek már rövid távon is bevételt, profitot termelhetnek a 4ig-nek?

Két típusú akvizíciókban gondolkozunk. Az egyik, amikor azért vásárolunk meg vállalatokat, mert rövid-vagy közép távon a 4iG-be olvasztva őket kapacitásainkat kívánjuk bővíteni. A másik esetben többségében olyan eszközöket veszünk, amelyek valamilyen szinergiában működnek a 4iG informatikai szolgáltatásaival, ennek katalizátor hatásaként, pedig még nagyobb növekedésre képesek, ugyanakkor önmagukban is profitábilis vállalatok. A lezárt akvizícióink közül a DTSM, az INNOByte, és az R&C is ilyen vállalatvásárlások voltak.

A tervekben külföldi terjeszkedés is szerepel. Melyik országok lehetnek érdekesek?

Az Antenna Hungariával nemzeti távközlési vállalatot építünk ami, nemzeti abban a tekintetben, hogy nemzeti a tulajdon, a projekt pedig a magántőke és az állam együttműködésében valósulhat meg. Az elképzeléseink szerint a működési területünk nem csak Magyarországra korlátozódik majd, hanem nemzetközi piacra is szeretnénk lépni. Elsősorban Balkán, illetve a Nyugat-Balkán a fő célterületünk. A távközlés mellett az IT terület további növekedésében is benne van a régiós kilépési lehetőség. Ráadásul a kettő egymást erősíti. Ha egy akvizíción keresztül meg tudunk jelenni egy országban, akkor sokkal könnyebb a digitális szolgáltatásainkat és megoldásainkat is mind a privát, mind a közszférának értékesítenünk.

Mikor erősödhet meg annyira a cég, hogy más országokban 4iG-ként lépjen piacra zöldmezős beruházás keretében?

Iparág és régió függő az, hogy milyen módon tud egy magyar vállalat külföldön megjelenni. Zömében szolgáltatásokat értékesítünk, ahol ma már nem feltétlenül kell ahhoz új zöldmezős cégeket alapítanunk, hogy a szolgáltatásainkat külföldön értékesítsük. Más területeken pedig évtizedeket késtünk ezzel. Például több olyan saját fejlesztésű terméken is dolgozunk, amelyek között van olyan fintech fejlesztés, amiről azt gondoljuk, hogy nemcsak régiós viszonylatban, hanem európai vagy akár globális szinten is versenyképes termék lehet. Ha ez a termék sikeresen működik, márpedig mi azt gondoljuk, hogy erre jó esély van, akkor azzal több ország piacán is meg tudunk jelenni, függetlenül attól, hogy az adott országban van-e saját képviseletünk. Ugyanez a helyzet a kereskedelmi műhold kapacitásainak értékesítésével, amellyel természetesen majd szeretnénk megjelenni a környező országokban is, ugyanakkor az ügyfelek kiszolgálása megoldható egyetlen központból. A távközlésben pedig biztosan nem fogunk elkezdeni zöldmezősen építkezni, ezt 30 évvel ezelőtt kellett volna megtennünk. A space and defense területen sem feltétlenül szükséges külföldi akvizíció, vagy cégalapítás ahhoz, hogy belépjünk egy új piacra. Azok az akvizíciók, amelyekben ma gondolkodunk, illetve amelyeken már dolgozunk, olyan cégeket érintenek, amelyek 80-90 százalékban ma is exportra értékesítik techológiáikat. Magyarul nemzetközi piacot is veszünk, aminek a 4iG hátterével egy még nagyobb értékesítési bázist tudunk adni, akár nemzetközi szinten is. Nem zárom ki természetesen, hogy zöldmezős céggel is megjelenjünk külföldön, de ennek ma kevésbé van jelentősége a csoport növekedése és fejlődése szempontjából.

Nagyot nőtt tavaly a 4iG bevétele és eredménye, a menedzsment 2021-re további dinamikus növekedést prognosztizál. Lehetne ezt konkretizálni?

2019-ben, amikor tulajdont szereztem a 4iG-ben, középtávú üzleti tervet készítettünk a társaság átalakítására. Az átalakulás első fázisában újrapozícionáltuk a vállalatot, a rendszerintegrátori szerepkör megerősítését és a vállalat hatékonyságának javítását tűztük ki célul. Az átalakulás második fázisa az üzleti tevékenység diverzifikálása volt, viszonteladói piacról, hardver- és szoftverértékesítésről az új technológiákon, például blockchain, mesterséges intelligencián alapuló, megoldásközpontú és 360 fokos szolgáltatások irányába fordultunk a bevételek növelése érdekében. Most a harmadik szakaszban járunk, amikor a társaság növekedését, a piacon szerzett pozíciók megerősítését akvizíciókkal támogatjuk. Az akvizíciós tevékenységünk során célunk, hogy a felvásárolt vállalatok szaktudás, specialisták, humánerőforrás, valamint árbevétel és EBITDA szinten is hozzáadott értéket képviseljenek. A közeljövőre 20 százalékot meghaladó árbevétel-növekedést prognosztizáltunk 8-10 százalék közötti EBITDA marzzsal, de ez többek között olyan értéknövelő akvizícióknak köszönhetően, mint például a Hungaro DigiTel, vagy a DIGI jelentősen túlszárnyalható.

A 4iG a hazai informatikai vállalatok között az abszolút első helyet akarja megszerezni. Abban a pozícióban jelenleg a T-Systems áll. Milyen sarokszámok alapján mérik az első helyet?

A T-Systemsre versenytársként és stratégia partnerként is tekintünk, mint ahogyan a piacon jelenlévő vállalatok többségével is hasonló a helyzet. Ez egy olyan piac, ahol a rendelkezésre álló erőforrások, kapacitások aránya a meghatározó. Tehát ilyen értelemben használtuk mérőszámnak a TSM-et. A piaci elsőbbség bevételarányos eredmény, piaci nagyság, lefedett szakterületek számán, vagyis sokféle szemüvegen keresztül vizsgálható. A mutatók közül vannak már olyanok, amelyben ma is jobban teljesítünk, mint a TSM, másban meg ők a nagyobbak. Mi most egy új növekedési pályát találtunk a távközlés és a műholdas kommunikáció területén. Ha a terveink sikerülnek, akkor bizonyos tekintetben a két cég nem lesz teljes egészében összehasonlítható.

A növekedés csak a T-Systems rovására, vagy annak a növekedése mellett is sikerülhet? Van hely két nagy informatikai csoportnak Magyarországon?

Jól látható, hogy a digitalizáció előretörése, jelentős forrásbővülést hoz a világban. Nem csak az államok költenek erre többet, hanem a versenyszféra cégei is. Ilyen értelemben nagyot nőtt a piac, sokkal nagyobb lett a torta. A cégek nem egymás piacait kannibalizálják. A piaci igények is hatalmasat változtak az elmúlt években. Infrastruktúra-értékesítés után szoftvereladás, azután folyamatmenedzsment, ma pedig már a digitalizáció viszi tovább, és hajtja a piacot, mely utóbbi komplex szolgáltatásokat, és komplex szolgáltatót igényelnek. Mi ebbe az irányba fordultunk, amikor az üzleti stratégiánkat meghatároztuk. Az adatok feldolgozása, elemzése minél sokrétűbb felhasználása a folyamatban lévő nagy boom. Ehhez kell hardver, szoftver, K+F. Ilyen terület például az egészségügy, vagy a védelmi és hadiipar, ami hatalmas digitális átalakulás és fejlődés előtt áll. Itt ma már az adatok kiértékelését is a gépek végzik. Röviden, van hely mindenkinek.

A 4iG tervei között szerepel stratégiai partnerségek, hosszútávú együttműködések megkötése európai, tengerentúli társaságokkal. Hogy állnak ezek a tervek?

Jelenleg is tárgyalunk nemzetközi partnerekkel hosszú távú együttműködésekről. Úgy gondoljuk, hogy az akvizíciók mellett a növekedés másik meghatározó motorja lehet az ilyen jellegű bővülés. A tárgyalások ma még a legnagyobb titoktartás mellett zajlanak, azonban azt elmondhatom, hogy többféle konstrukcióban gondolkozunk, aminek a formája egyes területeken lehet joint venture, de akár hosszú távú kölcsönös befektetések is elképzelhetők.

Tavaly részvényenként 22 forint osztalékot fizetett a 4iG. Idén nagyságrendileg mekkora osztalékra számíthatnak a befektetők? Lesz valamilyen eredménykritériumhoz kötött osztalékpolitikája a vállalatnak? Prioritás egyáltalán az osztalék, vagy a növekedés az elsődleges fókusz?

Kiszámítható osztalékpolitikát kívánunk folytatni, de a csoport növekedésnek jelenlegi szakaszában csak éves szinten tudunk irányokat szabni. Fontos számunkra a befektetőink elégedettsége, ugyanakkor a növekedési terveink megvalósítása is lényeges. Próbálunk egy egészséges egyensúlyt teremteni ezek között az érdekek között. Várhatóan az idén is fizet majd osztalékot a társaság, de az erről szóló végleges döntést a 4iG április végi közgyűlésének kell meghoznia.

A 4iG egymás után jelenti be az akvizíciókat, de az árfolyam érdemben nem reagál. Ön szerint ez minek tudható be?

Mondhatnám, hogy a befektetők lelkivilága kifürkészhetetlen. A 4iG a fejlődésének olyan szakaszában jár, ahol a volatilitás a részvényárfolyamában egyre inkább csökken, cserébe az intézményi befektetői kör és a stabil, stratégiai, hosszú távra tervező kisbefektetők lesznek a dominánsak, és kevésbé a daytrade-elők. Szerintem ez a folyamat most is zajlik. Mi minden befektetőnek örülünk, de azt el kell mondanom, hogy a társaság felnőtté válás folyamatában ez a normális, és ha nemzetközi pályára akarunk lépni, akár a működésünk, vagy a tőkepiaci jelenlét tekintetében, akkor ez a jó irány. Ez nem azt jelenti, hogy a jelenlegi árfolyamot reálisnak tartom, a 4iG véleményem szerint alulértékelt. Akik már értékelnek minket, ők sem gondolják reálisnak ezt az árfolyamot, de a piac és a befektetők bizalmáért hosszú távon meg kell dolgozni. Úgy gondolom, hogy a járványhelyzet enyhülésével a likviditási is visszatér majd a feltörekvő piacokra. Ezzel pedig meg fog jelenni az az érték az árfolyamban, amit az eddig bejelentett akvizíciók alapján mi is reálisnak gondolunk.