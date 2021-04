Felfüggeszthetik a Johnson & Johnson vakcinájának használatát vérrögképződés miatt az USA-ban

Az amerikai gyógyszerfelügyelet, az FDA az javasolja, hogy szüneteltessék az Egyesült Államokban a Johnson & Johnson koronavírus-vakcinájának használatát – írja a CNBC az FDA Twitter-posztjára hivatkozva. Már az Európai Gyógyszerügynökség is vizsgálódik, az EMA pénteken jelentette be, hogy vizsgálni kezdi az oltóanyagot a ritka vérrögképződéses esetek miatt, de egyelőre még nem nyilatkozott ezzel kapcsolatban. Európában a héten kezdték el kiszállítani az első adagokat a Janssen-vakcinából, Magyarországra is érkezett belőle.