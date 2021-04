Felfüggesztik a Johnson & Johnson vakcinájának használatát vérrögképződés miatt az USA-ban

Az amerikai gyógyszerfelügyelet, az FDA azt javasolta kedden az amerikai államoknak, hogy függesszék fel a Johnson & Johnson koronavírus-vakcinájának használatát. Több állam már lépett is, és szünetelteti az oltást a vakcinával. Már az Európai Gyógyszerügynökség is vizsgálódik az ügyben, az EMA pénteken jelentette be, hogy vizsgálni kezdi az oltóanyagot a ritka vérrögképződéses esetek miatt, de egyelőre még nem nyilatkozott ezzel kapcsolatban. Európában a héten kezdték el kiszállítani az első adagokat a Janssen-vakcinából, Magyarországra is érkezett belőle.

Az FDA és az amerikai járványügyi hivatal, a CDC közlése szerint hat vérrögképződéses esetet jegyeztek fel eddig az Egyesült Államokban a beoltottak körben és ezek közül egy volt halálos kimenetelű, mindegyikük 18 és 48 év közötti nő volt. Az FDA hangsúlyozta, hogy az extrém ritka mellékhatások közé sorolhatók az esetek ezzel a számmal, hiszen eddig összesen 6,8 millió amerikai kapta meg eddig a Johnson & Johnson vakcináját.

Ezek az esetek nagyon hasonlóak ahhoz, hogy ami az AstraZeneca vakcinájánál jelentkezett, vagyis alacsony vérlemezkeszám (trombocitopénia) mellett fordult elő vérrögképződés. A Johnson & Johnson vakcinája esetén agyi vénás trombózisok (CVST) fordultak elő.

Az FDA és a CDC tudósai közösen vizsgálják a vakcina és a véralvadási rendellenesség lehetséges összefüggéseit és ezt követően hoznak döntést arról, hogy alkalmazzák-e a továbbiakban a Janssen vakcinát, vagy korlátozzák azt az Egyesült Államokban - írja a Marketwatch. Az amerikai járványügyi hivatal szerdára hívott össze egy sürgősségi találkozót. Amíg a vizsgálat nem zárul le, arra az időszakra az oltások felfüggesztését javasolja a vakcinával az amerikai gyógyszerhatóság az amerikai államoknak.

Több állam már lépett is, New York, Virginia és Connecticut is felfüggesztette az oltást a Janssen-vakcinával az FDA ajánlását követően.

Johnson & Johnson közleménye szerint a vérrögök és az oltóanyag között „nem állapítottak meg egyértelmű ok-okozati összefüggést”, hozzátéve, hogy szorosan együttműködik a szabályozó hatóságokkal a vizsgálatok során.

Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) már korábban megkezdte a Johnson and Johnson gyógyszeripari vállalata, a Janssen által kifejlesztett vakcinával végzett oltásokat követően jelentett nagyon ritka vérrögképződéses estek kivizsgálását - közölte az uniós gyógyszerügynökség pénteken. Európában még nem kezdtek oltani addig, az amerikai esetek alapján vizsgálódik az EMA is.

A Johnson & Johnson vakcinája egy vektorvakcina, hasonlóan az AstraZeneca és a Szputnyik V vakcinához. A technológia lényege, hogy egy módosított, sokszorozódásra nem képes vírusba ütetve juttatják be a koronavírus tüskefehérjéjét kódoló gént. Az immunrendszerünk a koronavírus tüskefehérjéjét kódoló gént bejuttató vírus(vektor) ellen is fellép, és kialakít védelmet. A vektorvakcinák hatékonyságánál fontos, hogy egy olyan vírus legyen a vektor, amellyel nagy valószínűséggel még nem találkozott a beoltott személy, különben nem hatásos a vakcina.



Az Európában engedélyezett vakcinák közül ez az első vakcina, amelyet egyetlen oltásból áll, a többi vakcinát két dózisban, néhány hét különbséggel kell alkalmazni. A Johnson & Johnson vakcinája vektorként egy humán adenovírust alkalmaz (Ad26), azt, amelyiket a Szputnyik V-vakcina egyik oltása is. (Ugyanezt az adenovírust alkalmazza egyébként a Johnson & Johnson a már engedélyezett ebola-vakcinájában, és a fejlesztés alatt álló zika-és HIV-vakcinájában).



A vakcina hatékonysága valamivel alacsonyabb volt a klinikai tesztek során, mint a többi engedélyezett vakcináé, de a még elfogadhatónak tartott 50-60 százalék feletti hatékonyságot sikerült produkálni. A betegség kialakulása ellen 66 százalékos hatékonyságúnak bizonyult a vakcina a tesztek során, két héttel az oltás beadása után, a kórházi ápolásra szoruló súlyos és kritikus megbetegedéseket pedig 85 százalékban megakadályozta.

Az európai országokba a héten érkeznek a Janssen egydózisos vakcinájának első adagjai, hétfőn közölte a vállalat, hogy elhagyták a belgiumi raktárakat az első szállítmányok. Az Európai Bizottság március közepén engedélyezte a vakcinát és összesen 400 millió dózisra kötött szerződést a Johnson & Johnsonal, ami mivel egy dózisban alkalmazott, így 400 millió ember beoltására elegendő. Magyarországra ma érkezett a vakcinából, az operatív törzs tájékoztatása szerint az oltóbuszokon vetik majd be a vakcinát.

A Johnson & Johnson árfolyama 2,5 százalékot esett ma az amerikai tőzsdén a nyitás előtti kereskedésben.

A Johnson & Johnson árfolyamának alakulása

címlapkép: Szénási Zsolt minőségbiztosító gyógyszerész mutatja az újonnan érkezett, koronavírus elleni Janssen-vakcinát a Hungaropharma budapesti raktárában 2021. április 13-án. MTI/Koszticsák Szilárd