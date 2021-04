Meghalt a magyar Telenor tulajdonosa, most megszólalt az utódja

A magyar Telenort is tulajdonló PPF Csoport alapítója, vezetője és közel 99 százalékos tulajdonosa, Petr Kellner március végén tragikus körülmények között helikopterbalesetben életét vesztette. A PPF irányítását a cég egyik tulajdonosa és vezetője, Kellner barátja, Ladislav Bartoníček vette át, aki exkluzív interjút adott egy cseh lapnak, a Seznam Zprávynak. Az interjúban Bartoníček arról beszél, hogy a PPF Csoport működése folyamatos, a folyamatban lévő üzleti ügyeket nem érinti Petr Kellner halála, a Moneta Money Bankban történő tulajdonszerzés kapcsán a végső döntést akár heteken belül meghozhatják, a PPF pedig tovább terjeszkedne a távközlési és a médiapiacon.

Elhunyt a leggazdagabb cseh üzletember

Március végén helikopterbalesetben életét vesztette Alaszkában öt személy, köztük a leggazdagabb cseh üzletember, Petr Kellner, a szerencsétlenségben öten haltak meg, egy személy pedig súlyosan megsérült. A balesetben az 56 éves Kellneren kívül életét vesztette egy másik cseh személy, Benjamin Larochaix, két túravezető, Gregory Harms és Sean McMannany, és a helikopter pilótája, Zach Russel. Az Airbus AS350 B3 helikopter Butte város közelében zuhant le, a Knik-gleccsernél. Petr Kellner vagyonát a Forbes nemrég 17,5 milliárd dollárra becsülte, a Bloomberg listáján Kellner 15,7 milliárd dolláros vagyonnal szerepel.

Kellner halála óta találgatják a piaci szereplők, hogy hogyan alakulhat a PPF Csoport jövője, hogyan változhat a cégcsoport stratégiája, milyen területeken erősíthet a vállalatcsoport vagy akár adhat el érdekeltségeiből. Ezzel kapcsolatban most valamelyest tisztult a kép, a PPF nemrég kinevezett vezetője, Ladislav Bartoníček adott exkluzív interjút egy cseh lapnak, a Seznam Právynak, a beszélgetésben a cégcsoport fontosabb területeinek jövőjéről, így a magyar Telenor szempontjából érdekes távközlési területen megvalósítandó tervekről is beszélt.

Interjút adott a PPF új első embere

Az interjúban Bartoníček arról beszélt, hogy Kellner tragikus halála után az élet nem állt meg a PPF-nél, a cégcsoportnál továbbra is mindenki keményen dolgozik a folyamatban lévő projekteken.

Természetesen szóba került az is, hogy Kellner hagyott-e hátra végrendeletet, erre a kérdésre Bartoníček azt válaszolta, hogy őt ez nem foglalkoztatja. Kellneren kívül két kisebbségi tulajdonosa van a cégnek, Bartoníček és JP Duvieusart egyaránt 0,535 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik, felmerülhet a kérdés, hogy Bartoníček egy előre kidolgozott forgatókönyv alapján került a cég élére, erre a PPF jelenlegi vezetője az interjúban azt mondta, hogy nem készültek erre a helyzetre, de világos megállapodás volt arról, hogy ha valami történne, akkor ő vinné tovább a cég irányítását. Valószínűleg egyrészt azért, mert ő a legidősebb, másrészt azért, mert közeli barátságban volt Kellnerrel.

Petr Kellner közel 99 százalékos tulajdonosa volt a PPF-nek, a cseh lap azon kérdésére, hogy Kellner családja milyen szerepet játszhat most a PPF-ben, Bartoníček azt válaszolta, hogy nem kommentálja ezt a kérdést, az örökösök köre ismert, az öröklés menete, folyamata, az ezzel kapcsolatos kérdések a család belső ügyét képezik. A világ nagyvállalatainál az öröklési folyamat akár éveket is igénybe vehet, az, hogy ez a PPF-nél meddig tart majd, szintén fontos kérdés. Már csak azért is, mert az üzleti partnerek, hitelezők felé fontos információ az, hogy ki a tulajdonosa a cégnek, ezek a kérdések azonban rögzítve vannak a szerződésekben, ezért Kellner halála nem veszélyezteti a PPF és partnerei üzleti viszonyát. Kellner halálát követően az első, amit megvizsgáltak a PPF-nél, az volt, hogy a cég irányításának változása okoz-e idő előtti lejáratokat, de ez a helyzet nem áll fenn.

Bartoníček eddig a PPF-nél a távközlésért és a biotechnológiáért volt felelős, ezentúl leginkább a stratégiával és a különböző tranzakciókkal foglalkozik majd, az egyes területek, mint a pénzügyi vállalatok vagy az ingatlancégek napi irányításáért a kollégái felelnek. Általánosságban elmondható, hogy a PPF működésében a család azon akaratát teljesítik, hogy Petr Kellner öröksége teljesüljön.

Ilyen ügy például a Moneta Money Bankkal tervezett összeolvadás, amivel kapcsolatban Bartoníček arra számít, hogy arról a PPF és a Moneta tulajdonosai heteken belül dönthetnek.

A piacon elterjedt a pletyka, hogy Petr Kellner lányának a partnere, Daniel Křetínský lehet majd a család képviselője a PPF-ben, ez azonban Bartoníček szerint tisztán spekuláció, és nem is kívánja kommentálni, mivel nem egy spanyol szappanoperában vagyunk. Bartoníček Renata Kellnerrel egyeztet a Kellner családból, mivel vele van személyes kapcsolata, és ő az, aki Petr Kellner halála után gyakorlatilag a családfő.

A PPF csoport egyik legfontosabb vállalata, a Home Credit tavaly több mint 580 millió eurós veszteséget szenvedett el, a PPF azonban diverzifikált cégcsoport, de a távközlési üzletág stabilizálja a vállaltcsoport helyzetét, az online kiskereskedelem pedig kifejezetten jól teljesít, a Skoda Transportation pedig soha korábban nem kapott annyi megrendelést, mint most. A Home Credittel kapcsolatban Bartoníček szerint sok a probléma a vállalat legfontosabb piacán, Kínában, de a helyzet nem drámai, a PPF a működési költségek drasztikus csökkentésével reagált, az új üzleti volumeneket visszavágták, és a jó kockázati profilú ügyfelekre fókuszálnak. A Home Credit fintech céggé alakul át, az alkalmazotti létszámot drasztikusan, 60 ezer főre csökkentették, gyakorlatilag lefelezték. Ez összességében nem vette el a kedvét a PPF-nek az ázsiai terjeszkedéstől, de minden ország más, mások a lehetőségek, kockázatok, Kínában a Covid és a szabályozói környezet változása is negatívan hatott. 2019 végén a Home Creditet tőzsdére vitték volna, jelenleg azonban nem folynak ezzel kapcsolatos projektek, de nem kizárt, hogy újra nekifutnak majd.

A PPF nem csak a Home Credit, hanem az egyik távközlési cége, a Cetin tőzsdei bevezetését is tervezte, ez még folyamatban van, de kényes ügyről van szó, ezzel kapcsolatban később tájékoztatnak majd. Nagy üzleti lehetőséget látnak a távközlési infrastruktúrában. Növekvő piacról van szó, az iparág nagyon stabil, és ennek fényében minden lépésüknek az a célja, hogy bővüljenek ezen a területen. Arra a kérdésre, hogy azért is szeretnék tőzsdére vinni a Cetint, hogy felmérjék a piacon a távközlési üzletág értékét, Bartoníček azt válaszolta, hogy például ezért is, de egyben szeretnének felkészülni arra a vonzó lehetőségre, hogy más infrastruktúracégeket vásároljanak fel. Egyértelműen látunk bizonyos lehetőségeket a régióban.

A PPF a médiában is jelen van, a TV Nova cseh tévécsatornát is magában foglaló CME Csoporton keresztül, ha adódik kedvező lehetőség, akkor a PPF ezen a területen is akvirálna. Bartoníček serint a CME kiválóan működik, jó alapul szolgál arra, hogy potenciálisan további dolgokkal bővítsék. A nyomtatott sajtóval kapcsolatban viszont szkeptikusan nyilatkozott Bartoníček, szerinte általánosságban a nyomtatott sajtónak nincs üzleti jövője, de más média kiegészítéseként lehet értelme, mindenesetre nem kifejezetten foglalkoznak újságokkal.

A távközlés, a média és a pénzügyi szolgáltatások szinergiáiról Bartoníček azt gondolja, hogy a közös technológiahasználatnak vannak lehetőségei a távközlési és a pénzügyi szolgáltatások területén. A távközlés naprakész technológiailag, ami segít ebben. Dolgoznak mesterséges intelligenciával, sokat fektetnek ebbe a területbe, a Home Credit egyik hitelképesség-vizsgáló eszköze is ilyen alapokon működik. A távközlés és a televízió kapcsolata teljesen nyilvánvaló. A távközléshez kapcsolódó szolgáltatások lehető legszélesebb körét szeretnék kínálni az ügyfeleiknek. A televízió is része ennek, a CEM képes olyan tartalmat előállítani, amelyet fel tudnak használni, de elegendő vásárlóerővel rendelkeznek ahhoz, hogy további tartalmakat vásároljanak a piacon. A televízió radikális változáson megy keresztül: a lineáris tévénézéstől egy olyan modellre állnak át, ahol az egyén kiválaszthatja, hogy mit néz és mikor, és ezért különböző módokon lehet fizetni. Ezen a ponton tudnak a távközlési vállalatok hathatós segítséget nyújtani a televíziós szolgáltatóknak belépni a digitális világba, ami nagyon fontos lépés, és már folyamatban van. Bizonyára mindenki látja a számokon, mennyire nő a Netflix és más szolgáltatók, ebben is szeretnénk részt venni, mondta Bartoníček. A fizetős szolgáltatásokban is szeretnének bővülni.

A magyar szál

2018-ban a Kellner által vezetett PPF vette meg a Telenor CEE-érdekeltéségeit, ennek keretében a Telenor Magyarországot is.

A magyar állam 2019 októberében szerzett részesedést a magyar Telenorban, akkor az Antenna Hungária megvásárolta a Telenor Magyarország 25 százalékát.

Az elmúlt években több alkalommal is felmerült a pletyka azzal kapcsolatban, hogy a magyar állam valamelyik állami vagy kormányközeli vállalaton keresztül megvásárolná a magyar Telenort, tavaly augusztusban cseh lapok cikkeztek arról, hogy a Telenor magyar operációjának megvásárlásáról tárgyal a kormány és kormányközeli cégek. A Csehországban lángra kapott pletykák közül az egyik szerint azért válna meg a PPF a leánytól, mert a PPF az eladásból származó pénzzel támogatná meg más érdekeltségeinek működését, melyek a járvány okozta válság miatt szenvednek.

A mostani interjú alapján a PPF nem a távközlési érdekeltségeinek eladásán, inkább a távközlési portfólió megerősítésén dolgozik.

