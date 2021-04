Brutális rali, megállíthatatlan Elon Musk kedvenc kriptodevizája

Maga a “doge” mém, amiről a nevét kapta a kriptodeviza még 2010-ben jelent meg a mémkultúra egyik zászlóshajójaként, egy Shiba Inu gazdája töltötte fel először az internetre a képet Japánban. Az állatfigura azóta körbejárta az internetet, rengeteg formában találkozhatunk most is a kutyával

– A LEGTRENDIBB ASSZOCIÁCIÓ PERSZE A DOGECOIN MOSTANÁBAN.

2013-ban két programozó, Jackson Palmer és Billy Markus keltette életre a mémet azzal, hogy létrehozták a kriptodevizát, tehát ebben az esetben egy ténylegesen használható digitális fizetőeszközről van szó, amit a kriptovilág a saját kis mémjeként kezdett el poénból vásárolni, illetve egyfajta like-gombként használni: ha valakinek tetszik például egy másik kriptós online tartalma vagy hozzászólása, akkor Dogecoint vesz, és azt küldi el a tartalmat előállító másik kriptósnak, mintegy jutalomként.

Többek között Elon Musk twitteres aktivitásának is köszönhetően azóta

a „jutalomból” a tizedik legnagyobb piaci kapitalizációval rendelkező kriptodevizává alakult át a dogecoin,

jelenleg több, mint 17,3 milliárd dollár a coin piaci értéke.

A mostani elképesztő ralit vélhetően ismét a Tesla és a SpaceX cégvezére, Elon Musk indíthatta el, szombaton tette közzé rövid bejegyzését Twitteren a guru, aminek üzenetét a legtöbb követő (vélhetően jogosan) a dogecoin árfolyamára vonatkoztatta.

… going to moon very soon