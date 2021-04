Széttépték Amerika legnagyobb kriptotőzsdéjének részvényeit az első kereskedési napon

A szerdai nap talán legjobban várt eseménye volt Amerika legnagyobb kriptotőzsdéjének, a Coinbase-nek tőzsdére lépése. A részvényekkel a kereskedés itteni idő szerint 19:25-kor indult és a befektetők valósággal széttépték a részvényt, a cég piaci értéke pedig még az előzetesen várt értéket is bőven meghaladta. Persze üzemanyag is van a rali mögött, amellett, hogy sokan történelmi jelentőségű pillanatként tekintenek a tőzsdei bevezetésre, a vállalat is szolgált munícióval a hónap elején, mikor közölte, hogy az első negyedévben nagyobb árbevételt és profitot ért el, mint a tavalyi egész évben - pedig már a 2020-as számok is erősek voltak.

Tőzsdére ment a Coinbase

Vízválasztó, mérföldkő, történelmi pillanat – nagyjából ezekkel a jelzőkkel találkozunk a Coinbase mai tőzsdei bevezetése kapcsán, amelyekből már sejteni lehet, hogy mekkora horderejű eseményről van szó. Nem járunk messze az igazságtól, hiszen a Coinbase az első kriptotőzsde a nyilvános piacon, és nem is akárhogy ment tőzsdére a cég, egy úgynevezett közvetlen bevezetés (DPO) során, amely nem összekeverendő a hagyomány IPO-val, azaz az elsődleges részvénykibocsátással.

Maga a DPO önmagában kuriózumnak számít, hiszen a Nasdaq történetében ilyenre még sosem volt példa. Persze voltak a múltban más cégek, például a Spotify, vagy a Slack, amelyek DPO-val léptek tőzsdére, de ezek mind a New York-i tőzsdén keresztül jutottak el a nyilvános piacra. A közvetlen kibocsátás előnye, hogy az IPO-val ellentétben a vállalatoknak nem kell igénybe venniük bankok szolgáltatását a részvényjegyzéshez, így gyorsabban is végrehajtható, mint a hagyományos IPO, valamint önmagában is jelentős megtakarítást eredményez, ráadásul több tőkét gyűjthetnek az árfolyam emelkedésének révén, továbbá fontos szempont az is, hogy nem kerülnek kibocsátásra új részvények, így hígításra sem kerül sor.

Azzal kapcsolatban nagy találgatás volt, hogy mégis mekkora piaci kapitalizációja lesz a Coinbase-nek, az elemzők 20-230 milliárd dollár közti számokkal dobálóztak, míg az előzetes számok alapján, a 342,58 dolláros magán másodpiaci árfolyamon közel 90 milliárd dolláros piaci érték adódott. Ezt követően a Nasdaq és a Goldman Sach 250 dolláros referenciaárat határozott meg a részvényekre, amivel jóval alacsonyabb, "csak" 66,6 milliárd dolláros piaci kapitalizáció jött ki, ami nagyjából megegyezik az ICE piaci értékével, amelyhez a New York-i tőzsde is tartozik.

EZZEL SZEMBEN MA 381 DOLLÁRON INDÍTOTTA A RÉSZVÉNY AZ ELSŐ KERESKEDÉSI NAPJÁT, AMIVEL 99,6 MILLIÁRD DOLLÁROS PIACI ÉRTÉKET KAPUNK ÉS A NYITÓÁR 52,4 SZÁZALÉKKAL MAGASABB, MINT A NASDAQ ÁLTAL MEGHATÁROZOTT REFERENCIAÁR.

Fundamentumok

A Coinbase platformján több mint 90 kriptodeviza elérhető és amellett, hogy kriptotőzsdeként működik, számos egyéb szolgáltatást is nyújt, de azt fontos látni, jelenleg a bevételeinek szinte teljes egésze a kriptopiaci műveletekhez köthető tranzakciós díjakból és jutalékokból származik, amelyek az árbevétel 96 százalékát teszik ki.

Befektetés: talán ez a szolgáltatás, ami a legkevesebb magyarázatot igényli, a Coinbase platformján keresztül lehetséges kriptodevizákat venni és eladni. Alapvetően két fajta a trade-re van lehetőség, fiat-to-crypto módon, amikor valaki például dollárból vesz bitcoint, a másik mód pedig a crypot-to-crypto, amikor valaki mondjuk bitcoinból vesz ethereumot. A Coinbase díjat számít fel minden vételért, eladásért és konvertálásért, legyen szó fiat-to-crypto vagy crypto-to-crypto tranzakcióról. Az intézményi befektetőket tekintve a Coinbase üzemeltet egy OTC trading desket is, ahol szintén tranzakciós díjat számít fel.

Ezek elsősorban azok a bevételi csatornák, amelyekkel a Coinbase tavaly 1,3 milliárd dolláros árbevételt ért el, ami 139 százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban. Amit viszont kontra érvként gyakran felhoznak a céggel szemben, hogy túlságosan nagy mértékben függ a tranzakciós díjjaktól, amelyek estében a hagyományos brókercégeknél az a tendencia látszik, hogy évek óta elkezdték lefelé tolni a díjakat és a jutalékokat, gondolhatunk akár a Robinhoodra, amely ennek a jutalék és díjmentes kereskedési modellnek az egyik úttörője. Tehát erősödő verseny és iparági szintű tranzakciós díj csökkentés esetén a Coinbase bevételei is nyomás alá kerülhetnek.

Ettől függetlenül a tavalyi évben megugró árbevételnek köszönhetően még a működési költségek 50 százalékos emelkedését követően is 409 millió dollár üzemi eredménnyel zárta a 2020-as évet a Coinbase, pedig egy évvel korábban még 46 milliárd dolláros működési vesztesége volt. Ezzel együtt a 2019-es, 30 millió dolláros adózott veszteség 322 millió dolláros nettó profitba fordult át, ami 1,4 dolláros egy részvényre jutó eredményt jelentett.

Ezek az eredmények eddig kifejezetten jónak számítanak, hiszen az már eleve vonzó lehet a befektetőknek, ha egy cég képes profitot termelni a tőzsdére lépéskor. Itt jön viszont a csavar: a Coinbase április elején közzétette az idei első negyedévre vonatkozó, előzetes számait.

Ezek szerint árbevétel soron a Coinbase 1,8 milliárd dollárt ért el,

ami több mint a tavalyi egész éves árbevétel és tavalyi év azonos időszakához képest 842 százalékos ugrás.

De talán nem is az árbevétel, hanem a profitvárakozás, ami igazán elképesztő, hiszen a cég 730-800 millió dollár közti adózott eredményt érhetett el az első negyedévben, Profit tekintetében a 730 és 800 millió dollár átlagát nézve 765 millió dollárt kaptunk,

ami több mint 2,5-szer annyi, mint az elmúlt két év eredménye és a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva 2291 százalékos ugrást jelent.

Az előzetes pénzügyi eredmények mellett egyéb mérőszámokat is publikált a Coinbase, az egyik ilyen a „Verified Users”, ami azokat a felhasználókat foglalja össze (lakossági, intézményi, ökoszisztéma partnerek), akik regisztráltak fiókot a cég platformján és aktiválták is visszaigazolással, valamint a tárcaalkalmazásban fiókkal rendelkezőket. A felhasználók száma 2020-ban 34,4 százalékkal 43 millióra nőtt a korábbi évhez képest, majd az idei első negyedévben további 30,2 százalékkal 56 millióra bővült.

Ennél eggyel pontosabban lehet mérni a növekedést a Monthly Transacting User (MTU) számmal, ami azért fontos, mert ezek a lakossági ügyfelek bonyolítják a potenciálisan bevétel generáló hatású tranzakciókat, mint a kriptodeviza vétel vagy eladás, a Coinbase Cardon keresztüli költés, vagy a passzív tranzakciók, mint a megtakarításra járó bónusz. Az MTU brutális növekedést mutatott tavaly, az egy évvel korábbi 1 millióról 180 százalékkal 2,8 millióra nőtt, de a legfrissebb adatok szerint több mint duplájára, 6,1 millióra nőtt ez a mutató az első negyedévben.

Egy másik fontos mérőszáma, az úgynevezett „Assets on Platform”, ami arra utal, hogy dollárban mérve mennyi fiat valutát és kriptoeszközt tartanak vagy kezelnek digitális tárcákban a cég platformján, beleértve a letétkezelési szolgáltatásokat. Az Assets on Platform 432,2 százalékkal 90,3 milliárd dollárra ugrott 2020-ban a korábbi évhez képest, és erős korrelációt mutatott a kriptodevizák piaci kapitalizációjának növekedésével, ami az idei első negyedévben is megmutatkozott, hiszen 223 milliárd dollárt ért el ez a mérőszám az előzetes adatok szerint, ami több mint duplája a tavalyi év végén mértnek.

Végül pedig érdemes még figyelni a kereskedési volument is, ami a vevők és az eladók között megkötött tranzakciók összesített, dollárban mért értéke. Mivel a kereskedés aktivitása közvetlen hatással van a tranzakciós bevételekre, így ez a mérőszám mutatja az ajánlati könyv likviditását, valamint a kriptoökoszisztéma növekedését is. A volumen egyébként szorosan összefügg a bitcoin árfolyamának emelkedésével is, 2019-ben 80 milliárd dolláros forgalmat bonyolított a Coinbase, míg 2020-ban már több mint kétszer ennyit, összesen 193 milliárd dollárosat, de lényegében három hónap alatt ezt is sikerült felülmúlniuk, hiszen az első negyedévre 335 milliárd dolláros forgalomról számolt be a cég.

Brutális növekedési sztori

A fundamentumokból tehát látszik, hogy egy brutális növekedési sztoriról van szó, ilyen mértékű árbevétel és profitnövekedést ritkán látni. Fontos szempont azonban, hogy ezeket a számokat a Coinbase szinte teljes mértékben bitcoin és ethereum tranzakciókból éri el és ezek természetüknél és volatilitásuknál fogva bizonytalan eszközök. A cég is felhívja a figyelmet arra, hogy a kriptodevizák volatilitása szignifikáns hatással lehet a vállalat eredményeire.

Tehát ami talán többet nyom a latba az eredményeknél és a pénzügyi mutatóknál az a sztori. A Coinbase tőzsdére lépésébe rengeteg dolgot bele lehet látni, és ha az optimistáknak igaza van, akkor a cég a pénzügyi világ kritikus transzformációjának középpontjában van. Néhányan a Netscape-hez hasonlítják a Coinbaset, amely először juttatta el a böngészőt a fogyasztókhoz és ezzel lényegében megnyitotta az internet kapuit a felhasználók számára. Mások azzal vonnak párhuzamot, hogy az Amazon hogyan vitte át a világhálóra a fizikai kiskereskedelmet, vagy a Facebook hogyan vált az emberek összekapcsolásának elsődleges platformjává.

Összességében tehát a Coinbase a kriptodevizák komplex koncepcióját hozza el a mainstream társadalom számára egy egyszerű formában, lehetővé téve ezzel a tanulást és a befektetést. Ennek eredményeként minél több ember kezd el olvasni és hallani a különböző kriptoökoszisztémán belüli projektekről, annál kevésbé fogja őket érdekelni a bitcoin grafikonja és sokkal inkább belefolynak az ökoszisztéma egyéb szegleteibe, ami a globális transzformáció elengedhetetlen eleme. Tehát akik hosszútávon gondolkodnak és a bitcoinon felül is jól rálátnak arra, hogy mi történik a kriptodevizákkal, azok nagy valószínűséggel úgy fognak tekinteni a Coinbase-re, mint egy index, amely ezeket a különböző, kriptoökoszisztémabeli projekteket, trendeket, és változásokat foglalja magába.

Címlapkép: Dan Kitwood/Getty Images