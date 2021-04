Rekordmagasan zártak az amerikai tőzsdék

A délután első felére ráfordulva mérsékelt emelkedés látszik az európai tőzsdéken, a BUX is jól teljesít. Mindeközben érkeznek a vállalati gyorsjelentések is, a Pepsi árbevétel és profitsoron is verte a várakozásokat, a részvény pedig 0,4 százalékos pluszban várja a nyitást. Kijöttek közben a Bank of America számai is, a bank profitja több mint duplájára nőtt és a várakozásokat is felülmúlta, valamint arról is beszámolt, hogy 25 milliárd dolláros részvényvisszavásárlási programot indít, amit kedvezően fogadtak a befektetők, hiszen a részvény 1,1 százalékos pluszban várja a nyitást.