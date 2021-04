Wizz Air: idén nyáron csak részleges lehet a légi közlekedés helyreállása

A Wizz Air közzétette a március 31-ig tartó pénzügyi évére vonatkozó előzetes számait, amely időszakra a cég a 2021-es pénzügyi évként hivatkozik. Az eredmények mellett a cég arról is beszámolt, hogy a légi közlekedés az idei nyár végére csak részlegesen állhat helyre.

Ahogy arra számítani lehetett, a koronavírus miatti korlátozások végett a cég várakozásai szerint 570-590 millió eurós nettó veszteséget könyvel el. A Wizz Airnek év végén 1,6 milliárd eurós készpénz egyenlege volt. A negyedik negyedévben 87 millió eurós volt a készpénz égetés mértéke, összehasonlítva a harmadik negyedév végi 1,7 milliárd euróval, tehát ilyen téren jelentős javulás látszott.

A kilátásokkal kapcsolatban a Wizz Air a légi közlekedés részleges helyreállására számít 2021 nyarának végéig, ezt követően pedig tovább javulhat a helyzet, ahogy a vakcinaprogram halad a fontos piacokon. Rövidtávon a társaság továbbra is aktívan igazítja a kapacitást az utazási körülményekhez, és ennek eredményeként továbbra is piaconként vizsgálja a repülőgépek allokációját. Ezzel párhuzamosan a cég továbbra is a költségbázisra és a likviditási intézkedésekre összpontosít, hogy minimalizálja készpénzégési arányt.

Az utazási korlátozások körüli bizonytalanság miatt a Wizz Air nem adott útmutatást a 2022. március 31-én végződő pénzügyi évre.

A 2021-es pénzügyi évre vonatkozó teljes beszámolót a cég 2021. június 2-án fogja publikálni.

A Wizz Air árfolyama ma 0,5 százalékkal került lejjebb, míg idén 6,1 százalékot emelkedett.

Címlapkép: Omar Marques/SOPA Images/LightRocket via Getty Images