Felülteljesítenek a fejlett piacok - ez már a koronavírus elleni oltások hatása?

Az idei évben egy kissé rejtetten a háttérben, de egy nagyon is egyértelmű folyamat zajlik a nemzetközi részvénypiacokon. A fejlett és a feltörekvő országok tőzsdéinek teljesítménye között divergencia figyelhető meg. Ez azért is egy fontos fejlemény, mert az utóbbi piacok magasabb kockázatuk miatt a globális emelkedő trendek során éppen hogy felülteljesítőek szoktak lenni. A jelenségnek két oka lehet. Egyrészt a fejlett országok nagyságrendekkel több vakcinát tudtak lekötni a főbb gyógyszergyártóktól, és a piaci szereplők már most a koronavírussal kapcsolatos lezárások utáni világot árazzák. Másrészt a bő egy évvel ezelőtti pandémia kitörése miatti sokk utáni hatalmas emelkedés ezen szakaszában egyre inkább kockázatkerülőek az intézményi befektetetők. A cikkünkben a relatív erőt vizsgálva megnéztük, hogy az adott régiókban lévő fejlett és feltörekvő piacok között milyen eltérések vannak. Ezt amerikai ETF-ek segítségével tettük meg, hogy azonos devizában lehessen összehasonlítani a teljesítményt, illetve átlagos befektetők számára is reális képet kapjunk.

Erről van még szó a cikkben: Mennyire teljesítik felül a fejlett piacok a feltörekvőket

A tajvani Dávid legyőzi a kínai Góliátot

Merkel Putyin ellen

Szingapur vezet Malajzia előtt

Lefelé húzza a brazil indexet a trópusok Trumpja

Átoltottság vagy kockázatcsökkentés áll a háttérben?

EFA/EEM

A fejlett és a feltörekvő piacokat általában lekövető ETF-ek relatív teljesítménye szemebötlő. Itt és később is zölddel jelöltük a fejlett piaci ETF idei teljesítményét az alsó indikátorok között, amíg pirossal a vele párba állított feltörekvő alapot. Jól látszik, hogy a fejlett piacok egy emelkedő háromszöget alakítottak ki február és március folyamán és a fenti befogó vonal kétharmadánál meg is történt a trend folytatódását jelentő kitörés, tankönyvi módon. Mivel ezt az eszközt is az amerikai piacon jegyzik, ezért rengeteg rést találni a grafikonon, hiszen a komponensek jelentős részének akár élesen eltérő időzónában van a kereskedése. Itt még igazi visszatesztelés sem történt, a középtávú momentum ezért még kevésbé kérdőjelezhető meg.

A divergencia azonban nem most kezdődött. Nem véletlenül használom ezt a szót, február óta ugyanis jórészt nemcsak arról van szó, hogy a fejlett piaci ETF gyorsabban emelkedett, mint a fejlődő piacokat átfogó. Sokkal inkább arról, hogy az utóbbi még esett is, miközben, Amerika, Európa nagy része felfelé mozgott. Történt mindez úgy, hogy január végén a fejlett piaci ETF még nulla alá is benézett az év eleji szintjéhez mért teljesítményben, és ekkor a feltörekvőek még felülteljesítőek voltak. Így az év elejéhez képest a fejlett piacok 7%-ot értek, amíg a feltörekvőek 4%-ot. Ez még nem tűnne nagy különbségnek, de a divergencia elindulása óta 9%-os teljesítménykülönbség mérhető, ami már számottevőnek tekinthető. A grafikon alapján egyelőre nincs arra utaló jel, hogy a folyamat véget ért volna.

EWT/FXI

Tajvan és Kína között évtizedes ellenségeskedés van, és bár a két ország egy az egyben számos ok miatt, például a méretük miatt sem hasonlítható össze, feltűnő, hogy a befektetők mostanában mennyivel szívesebben vesznek a már egyértelműen fejlett kis ország részvényeiből, mint a többarcú óriáséból. A különutas árfolyammozgás itt egy kicsit később, február derekán kezdődött, de az eredmények még inkább látványosak, hiszen a teljesítmény különbség a 17%-ot is eléri. A tajvani piac egyébként ki is tört, szintén egy optimális pontján az emelkedő háromszögnek, így az ETF-nél a 60,4 dolláros szint lett az új támasz.

EWG/RSX

Miközben a Merkel érának lassacskán vége, Vlagyimir Putyin örök. A befektetők továbbra is jobban kedvelik az előbbi megközelítést, az alacsonyabb korrupciót, a stabilabb infrastruktúrát és jobb oktatást, nem is beszélve a lehengerlő ipari teljesítményről a nyersanyag gazdagság helyett. A német piac most a legerősebb nemcsak Európában, de a világ élmezőnyében is ott van. A kapcsolódó ETF-en is jól látszanak a magasabb lokális mélypontok és ott a vételi erő megjelenése. A tengerentúli tőzsdén jegyzett alapban nem olyan szép a kitörés maga mint a DAX grafikonján, de még így is látványos, nem is beszélve a felülteljesítésről. Január végétől március közepéig a német és orosz piac együtt mozgott, és az utóbbi egy kicsit még felül is teljesítette az előbbit. Ám innentől fogva itt is divergencia alakult ki, ami egy hónap alatt 9%-os különbséget okozott a hozamokban a német ETF javára. A legközelebbi támasz ebben egyébként a korábbi erős ellenállás szint 33 dollár, de mind a relatív erő, mind a lendület miatt sem valószínű, hogy ezt megpróbálná visszatesztelni.

EWS/EWM

Szingapur 55 éve döntött úgy, hogy teljes mértékben független ország lesz Malajziától. Bár Malajzia is komoly fejlődésen ment keresztül azóta, de a döntés még ennek tükrében is a világtörténelem egyik leglátványosabb sikertörténetének tekinthető. Többek között ennek is köszönhető, hogy regionális fejlett és feltörekvő összehasonlításban ezt a két országot is elő lehet venni, és hogy nem egy ligában játszanak. A szingapuri piacot lekövető ETF egy szűk trendcsatornában emelkedik, ami minden trendkövető spekuláns álma. A két ETF február elején vált el egymástól a befektetői megítélést tekintve, és azóta 11%-os friss különbséget hoztak össze. A maláj piac annyira gyenge, hogy ilyen globális környezetben is negatív teljesítménnyel rendelkezik idén dollárban, és csak ezen héten kezdett el igazi életjeleket adni magáról. A városállam piaca él és virul, ameddig a trendcsatornán belül marad, addig ebben sem várható komoly változás.

ECH/EWC

Bár Chilét nem mindenki sorolja be a fejlett országok közé, abban még a szkeptikusok is egyetértenek, hogy egész Dél-Amerikában ők és még esetleg Uruquay áll ehhez a legközelebb. Ezzel szemben a trópusok Trumpja által vezetett Brazíliában jóval alacsonyabb jövedelmi helyzet, hatalmas korrupció, elképesztő szintű bűnözés, és nem utolsósorban rettenetes COVID helyzet van, így ők egyértelműen csak feltörekvőnek számítanak. A divergencia talán itt dübörög regionális szinten a legjobban. Már januárban látszott és szinte egész eddigi évben érezhető volt. Amíg Chile ETF-e közel 15%-ot hozott a befektetőknek, addig Brazília esetén ugyanez a szám -5% környékén van. A Chilei ETF csatornája és teljesítménygörbéjének trendvonala is további folytatódást ígér.

A WHO márciusi adatai szerint a magas jövedelmű országok kapták meg a COVID-19 elleni vakcinák 56%-át, miközben a világ népességének mindössze 16%-a tartozik hozzájuk. Még szembetűnőbb a szakadék a jövedelmi egyenlőtlenség területén, ha a legszegényebb nemzeteket nézzük: a 29 ide tartozó ország mindössze mutatóba kapott oltóanyagot, hiszen a teljes globális legyártott és leszállított mennyiségnek csak 0,1%-a jutott hozzájuk!

A magas beoltottsági arány persze önmagában nem magyarázhatja meg a különbségeket. Például Magyarországon hiába sokkal jobbak a számok, mint Ausztriában, ha az utóbbi részvénypiaca felülteljesíti az előbbit. Tajvanon is jóval alacsonyabb az átoltottság, viszont itt könnyebb is kontrollálni a beléptetést. Ez is arra utal, hogy a piacok a várakozásokat építik be általában a fejlett piacokra, és ezekben vagy a jóval több vakcina, vagy az eleve kedvező járványügyi adatok miatt optimistábbak. Az utóbbinak is komoly jelentősége van, például ronthat a helyzeten az, hogy hazánkban és Közép-Kelet Európában általában a világon a legrosszabbak a halálozási mutatók, amit egyelőre az átoltottság nem tudott ellensúlyozni.

Mindemellett még inkább visszavezethető a divergencia jelensége a rotációra, amely nem csupán a növekedési részvényekből az értékalapú befektetések felé tereli a piaci szereplőket. Ez nem különálló folyamat, a nagy emelkedő trend olyan szakaszába értünk, amikor az intézményi befektetők már inkább a kisebb kockázattal járó részvényeket, szektorokat, ágazatokat, sőt: régiókat és országokat részesítik előnyben.

