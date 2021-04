Több mint félmilliárd Facebook-felhasználó adatai szivárogtak ki, soha nem látott tömeges per jöhet

Több mint félmilliárd facebookozó adatai szivárogtak ki még 2019-ben, az ügyben 377 ezer magyar Facebook-felhasználó is érintett. Egy ír civil jogi szervezet, a Digital Rights Ireland (DRI) most arra kéri az érintetteket, hogy csatlakozzanak egy tömeges perhez, ami a világon a legnagyobb lehet. A DRI szerint a facebookozók, akiknek az adatai kiszivárogtak, 300 és 12 000 euró közötti kártérítésre számíthatnak.

Egy sérülékenységet kihasználva 533 millió felhasználó személyes adatait, köztük telefonszámát, születési adatait, lakóhelyét, munkahelyét és e-mail címét tartalmazó adatbázist szerzett meg és publikált egy fórumozó.

106 országból kerül ki a több mint félmilliárd érintett, a felhasználók között van több mint 32 millió amerikai, 11 millió brit és 6 millió indiai. Az adatok között van telefonszám, Facebook ID, teljes név, lakóhely, születésnap, névjegy és egyes esetekben emailcím is.

A kiszivárgott adatok 377 ezer magyar felhasználó személyes információit is tartalmazzák. Az adatszivárgásban érintettek közül 208 felhasználó dolgozik valamilyen minisztériumban, 108-an a rendőrségnél, 294-en pedig a Honvédségnél, 14 felhasználó a Parlamentben dolgozik. 2177 kórházi dolgozó, 394 rendelői munkatárs, illetve 1231 hivatali dolgozó adatai is felkerültek az internetre, az adatszivárogtatásban 48 bíró, 455 ügyvédi irodai munkatárs és 12 ügyészségi dolgozó is érintett. A magyar felhasználók közül 180 ezren férfiak, 167 ezren nők, 30 ezren pedig semmilyen nemet nem jelöltek meg. Családi állapotot tekintve a legtöbben, összesen 108 ezer fő házas, 30 ezren élnek kapcsolatban és 25 ezren egyedülállók. 217 ezer rekordban volt megjelölve lakóhely is, a külföldi lakóhelyek közül a legtöbb magyar felhasználó Németországban él, 1709 fő, ezután pedig Angliában, 832 fővel. 6226 felhasználó e-mail címe is fölkerült az internetre.

A Digital Rights Ireland arra kéri az ügyben érintett EU-s állampolgárokat, hogy csatlakozzanak a technológiai óriásvállalat ellen induló tömeges perhez, ami ebben a kategóriában a legnagyobb lehet. A civil jogi szervezet panaszt nyújtott be az Adatvédelmi Bizottsághoz, és most arra készül, hogy pert indítson az ír bíróságokon a jogsértés által érintett személyek nevében.

A DRI szerint az ügyben érintettek 300 és 12000 euró közötti kártérítést kaphatnak.

Idén januárban írtunk arról, hogy az egyes uniós tagállamok adatvédelmi hatóságai egyenként perelhetik a Facebookot annak ellenére, hogy a cég központja Írországban van, állapította meg ajánlásában az Európai Bíróság tanácsadója. Korábban a közösségi oldalt üzemeltető cég arra hivatkozva utasította el a belga hatóságok jogi lépését, hogy központja Dublinban van, így az ír adatvédelmi hatóság az illetékes. Erre válaszul adott ki ajánlást Michal Bobek, az Európai Bíróság tanácsadója, aki szerint bármelyik tagállamnak joga van adatvédelmi pert indítani a cég ellen.

Címlapkép: © 2018 SOPA Images, Getty Images