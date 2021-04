Elszáltt a használt autók ára, a helyzet nem fog gyorsan javulni az Egyesült Államokban

Világszerte emelkedik nem csak az új, de a használt autók ára is, ezt érzékelhetik a magyarországi vásárlók, de az Egyesült Államokban is hasonló a helyzet.

Közel 10 százalékkal ugrott meg a használt autók ára az Egyesült Államokban.

Az ok klasszikus: magas kereslet, alacsony kínálat.

Az autókölcsönző cégek jellemzően visszafogták a vásárlásaikat a pandémia miatt, mivel a reptereken, turisztikai lokációkban jelentősen csökkent az autóbérlések száma. Ezzel a korábbinál jóval kisebb lett a kölcsönzőcégek által működtetett flotta, így kevesebb autó landol tőlük a használtautó piacon is.

Ezzel párhuzamosan viszont megnőtt a használt autók iránti kereslet is, hiszen a koronavírus-járvány miatt egyre többen váltanak tömegközlekedésről saját autóra, és sokan költöztek ki a járvány miatt a városokból az elővárosokba, ők is elsősorban autóval közlekednek, de az is igaz, hogy a gazdasági bizonytalanság miatt sokan nem új, hanem használt autót választanak. A Cox Automotive becslése alapján a használt autók iránti kereslet tavaly március óta megduplázódott.

A használt autók iránti keresletet az új autók árának meredek emelkedése is növeli, az Edmunds adatai szerint soha nem volt még olyan magas az új autók átlagos eladási ára, mint most, idén tavasszal a 40 ezer dollárt is átlépte az átlagár.

A kereslet-kínálati egyensúlytalanság vélhetően hosszabb ideig fennmarad, már csak azért is, mert az új autók piacán például a globális chiphiány miatt hasonló a helyzet, mivel kevesebb új autót gyártanak, kevesebb autó jelenik meg később a használtautó-piacon is.

Az Edmunds adatai szerint a használt autók átlagára az USA-ban közel 20 ezer dollár.