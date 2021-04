Nem tudtak visszajönni az amerikai indexek

Eséssel indulhat a hét a tengerentúli tőzsdéken, a határidős indexek állása alapján a Dow és az S&P 500 is 0,3 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,4 százalékos mínuszban nyithat. Az előjelek alapján tehát úgy néz ki, hogy ma kisebb visszahúzás jön a múlt pénteki csúcsok után, amikor is a Dow és az S&P 500 is új csúcson zárt, a Nasdaq pedig történetének 2. legmagasabb zárását könyvelte el.