Továbbra is gyengélkedik a bitcoin, impulzusra várnak a tőzsdék

Mínuszban fejezeték be a tegnapi napot a vezető amerikai részvényindexek, lejjebb került az S&P 500, a Dow Jones és a Nasdaq is. Ettől függetlenül a részvényindexek továbbra is történelmi csúcsaik közelében járnak, amit támogatnak a kedvező gazdasági adatok, illetve jól halad az Egyesült Államok a vakcinálással is. A héten javában folyik a gyorsjelentési szezon, ma jelent többek között a Netflix, a Philip Morris és a Johnson & Johnson is. Az ázsiai piacokon vegyes teljesítmények láthatóak, míg Európában az iránykeresés lehet a jellemző. A bitcoin továbbra is gyengélkedik, jelenleg 55 ezer dollár körül áll.