A turizmus szenvedett a járványtól, mégis növelni tudta bevételeit az Opus

Növelni tudta bevételei a járványhelyzet ellenére az Opus Global 2020-ban, miután a stratégiai üzletágak közül mind az ipari termelés, mind a mezőgazdaság és élelmiszeripar jelentősebb bevételnövekedésről számolt be, ellensúlyozva a járvány által súlyosan érintett turizmus szegmens bevételcsökkenését. Az EBITDA szintjén jelentős nyereségnövekedést ért el a holdingcég, az üzemi eredmény azonban mínuszos lett és jelentős veszteséget könyvelt el a vállalat pénzügyi eredmény soron, így az adózott eredmény is veszteségbe fordult.

2020 főbb számai:

A járvány sújtotta időszakban ellenére növelni tudta bevételeit 2020-ban az Opus Global: közel 10 százalékos bevételnövekedést ért el a vállalat tavaly – derült ki a társaság szerda este közzétett éves jelentéséből. A működési bevétele 227,9 milliárd forintra rúgott, ami több mint 20 milliárd forintos emelkedés az előző évhez képest.

A csoport üzemi eredménye 2020-ban még negatív, 1 milliárd forintos veszteséget könyvelt el a cég, azonban ez nem kizárólag a társaságok operatív tevékenységéből adódik, mivel az IFRS standardoknak megfelelően 2020. évben a csoport 16,5 milliárd forint értékcsökkenést számolt el az építőipari ágazatban a 2018. évi apportkor beazonosított szerződésekből befolyó eredmény kiszűrése érdekében – áll az Opus Global közleményében.

Az EBITDA szintjén 22,28 milliárd forintos nyereséget ért el az Opus 2020-ban, ami 32 százalékos növekedés 2019-hez viszonyítva.

Az adózott eredmény és a teljes átfogó jövedelem is veszteségbe fordult, a negatív üzemi eredmény mellett a pénzügyi eredmény sor közel 6 milliárd forintos veszteségének köszönhetően. Ugyanakkor a 2019-es, 40 milliárd forintos mínuszról az adózott eredmény szintjén 6,2 milliárd forintra, a teljes átfogó eredmény tekintetében pedig 5,6 milliárd forintra mérséklődött a veszteség.

A főbb eredménysorok alakulása az Opusnál (millió forint) 2019 2020 változás (év/év) árbevétel 196 368 223 433 13,8% összes működési bevétel 207 296 227 892 9,9% EBITDA 16 859 22 280 32,1% nettó eredmény folytatódó tevékenységből -11 280 -8 523 -- adózott eredmény -40 693 -6 234 -- teljes átfogó jövedelem -40 866 -5 583 -- Forrás: Opus, Portfolio

A piaci környezet

A hazai és a nemzetközi gazdasági környezetet a globális covid-19 járvány miatt nagyfokú és folyamatos bizonytalanság jellemezte. A bizonytalanság a családok, háztartások keresletének visszafogását, a vállalatok, vállalkozások esetében pedig részben beruházásaik elhalasztását és üzleti modelljeik racionalizálását, a jövedelemtermelő képesség visszaesését eredményezte. A különböző költségvetési és jegybanki intézkedések jelentős többletlikviditást pumpáltak a gazdaságba, ezzel jelentősen tompították az első, és az elhúzódó második hullám negatív hatásait. Az Opus diverzifikált tevékenységi körére vegyesen hatott a járvány és a válság. 2020-ban üzleti szempontból a társaság tevékenységi köre 5 szegmensre bontható:

Ipari termelés

Mezőgazdaság és Élelmiszeripar

Energetika

Turizmus

Vagyonkezelés.

Forrás: Opus Global éves jelentés

A pandémiás helyzet hatásai elsősorban a turizmus divízióban mutathatóak ki, leginkább ebben az üzletágban módosította a korábbi üzleti terveit a vállalat. 2020-ban a cégcsoporton belül az élelmiszeripar szegmens társaságainak tevékenységét alapvetően csak kisebb mértékben befolyásolták a koronavírus okozta negatív hatások, a Viresol Kft. esetében azonban egyértelműen megnehezítette a keményítő gyár termelésének felfuttatását és a társaság új termékeinek piacra vezetése akadályokba ütközött az egyes országok által bevezetett korlátozások okán.

Az építőipar válságállóbb volt, a megrendelés-állomány folyamatos, bár a logisztikai ütemezésben mind a projekt teljesítéseknél, mind a beszállításoknál is érezhetőek a késedelmek - derül ki az éves jelentésből. 2019. év végétől az Opus Global energetikai szegmense jelentős átalakuláson ment keresztül. Az energiakereskedelmi szerep kapott prioritást a startégiában, melynek zárásként 2021-ben a társaság menedzsmentje bejelentette részesedésszerzését a Tigázban és a Titászban.

A főbb mérlegsorok változása az Opusnál (milliárd forint) 2017 2018 2019 2020 09. 30. 2020. 12. 31. változás 2020 / 2019 Pénzeszközök 5,14 98,59 79,44 104,86 127,83 61% Hosszú lejáratú kötelezettségek 18,87 111,73 147,79 162,84 172,09 16% Rövid lejáratú kötelezettségek 14,23 184,64 210,86 154,16 160,37 -24% Saját tőke 14,98 280,35 287,55 236,26 227,62 -21% Mérlegfőösszeg 48,07 576,72 646,21 553,27 560,08 -13% Forrás: Opus, Portfolio

Ipari termelési szegmens

Az építőipari és nehézipari vállalkozásokat magába foglaló ipari termelés szegmens a csoport konszolidált mérlegfőösszegének 36 százalékát testesíti meg és a cégcsoport legnagyobb bevételű üzletága is, 2020-ban a teljes működési bevétel kétharmadát adta.

A szegmens bevétele közel 12 százalékkal emelkedett 2020-ban az előző évhez képest, 154 milliárd forintra és több mint 17 milliárd forinttal járult hozzá a cégcsoport EBITDA-jához. Eredményszinten jelentős növekedést könyvelt el a divízió, az EBITDA több mint a duplájára emelkedett 2019-hez képest, az adózott eredmény pedig a bázisidőszaki veszteségből 14 milliárd forintos pluszba fordult.

Mezőgazdaság és élelmiszeripar

A mezőgazdaság és élelmiszeripar szegmens is kiemelt jelentőséggel bír a cégcsoport szempontjából, a konszolidált mérlegfőösszeghez 26 százalékban járul hozzá ezen portfolió. A koronavírus terjedése az élelmiszeralapanyag-gyártó cégeket is érintette 2020-ban, még akkor is, ha nem a járványnak kitett ágazatról beszélünk is. Kínából származnak a csomagolóanyagok nagy része, aminek a szállítása jelentősen lassult a kialakult pandémiás helyzet miatt, valamint jellemzően nagymértékben megnőttek a fuvarozási és logisztikai költségei ezen időszakban.

Az üzletág működési bevétele 47 százalékkal emelkedett tavaly az egy évvel korábbi szintről és az üzemi eredmény szintjén nyereségről számolt be a bázisidőszaki veszteség után. A divízió EBITDA-ja 6,4 milliárd forintra emelkedett, ami a három és félszerese az egy évvel korábbinak. Mind az adózott eredmény, mind az átfogó jövedelem a nyereségbe fordult.

Turizmus

A Konzum 2019. évi beolvadásával került az Opus konszolidációs körébe a turizmus üzletág, amelynek tevékenységi körébe hazai gyógy-, wellness- és rendezvény-turizmus, balatonkörnyéki kempingek, valamint ausztriai és montenegrói szállodák is tartoznak. A covid-19 járvány következtében a szállodák felújításának felgyorsításáról döntött Hunguest Hotels Zrt. igazgatósága, hogy a pandémia okozta kényszerű bezárási időszakot a korábban már tervezett beruházások előrehozásával hatékonyan tudja kihasználni.

A koronavírus következtében Magyarországon is lecsökkent, illetve főbb szegmenseiben leállt a turizmus 2020 március második felében. A belföldi vendégek 39, a külföldiek 77 százalékkal kevesebb vendégéjszakát töltöttek a kereskedelmi szálláshelyeken 2020-ban Magyarországon. A turizmus volt a járvány által legnagyobb mértékben sújtott üzletág 2020-ban, a szegmens bevétele a felére zuhant és minden eredményszinten veszteséget könyvelt el a 2019-ben még nyereséges ágazat.

Energetika

Az Opus Global energetika szegmense jelentős átalakuláson megy keresztül. A vállalat 2020 márciusában értékesítette a 2018. év végével bekerülő Status Power Invest Kft. 55,05%-os üzletrészét, és ezzel 2020-ban megszűnt az érdekeltsége a lignit alapú energiatermelésben, a divízió gyakorlatilag „kiürült”. 2021-ben nagy erőkkel zajlik az üzletág felépítése a Titászban és a Tigázban szerzett érdekeltségekkel.

Forrás: Opus Global éves jelentés

Árfolyamváltozás

Jelentősebb esést szenvedtek el idén a budapesti tőzsdén az Opus részvényei, az árfolyam 16 százalékos mínuszban áll az év eleje óta, nagymértékben alulteljesítve a BUX-indexet.