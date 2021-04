300 pontot esik a Dow Joe Biden adóemelésének hírére

Március elejétől kezdve az amerikai részvénypiacon látványosan alulteljesítenek a kisebb részvények a nagy, ismertebb nevekhez képest. Ez egy szokatlan és ritka jelenség, mivel a kis kapitalizáció is rendszerint együtt mozog a piaccal, ráadásul ha magasabb kockázat mellett is, de lényegesen magasabb hozamokat is szokott hozni a befektetőknek. Mi állhat a gyenge relatív teljesítmény mögött, és milyen következtetéseket lehet levonni emiatt a teljes piacra nézve?