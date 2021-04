Megkaptad a koronavírus elleni oltásod? Ezekbe az országokba már szabadon utazhatsz nyaralni

A nyár közeledtével még a koronavírus-járvány tombolása közepette is erőt vehet a lassan másfél éve tartó pandémiában megfáradt embereken az utazási vágy. Most sem lehetetlen leszervezni egy nyaralást, de a következő hónapokban valószínűleg könnyebb dolguk lesz az utazni vágyóknak – azoknak legalábbis, akik be vannak oltva. Összeszedtünk néhány országot, amelyekről mást most tudni lehet, hogy engedékenyebbek lesznek az oltottakkal és valószínűleg a sornak még nincs vége, ahogy halad előre a világ az oltásokkal és közeleg a turizmus főszezonja, várhatók még bejelentések a nagy nyaralási célpontoktól.

Jónéhány országban már meghatározták, hogy milyen szabályok vonatkoznak majd a beutazásra a koronavírus-vakcinákkal oltottakra és azokra, akik nem kaptak vakcinát. A legjellemzőbb lépés az országok részéről, hogy eltörlik a karanténkötelezettséget azok számára, akik már be vannak oltva és kialakulhatott a koronavírus-védettségük, míg a be nem oltottakra továbbra is vonatkoznak korlátozások. Azonban vannak olyan országok, amelyek nem fogadnak el akármilyen vakcinát. Bemutatjuk az országokat, ahol a beoltottak már most engedményeket kapnak.

Anguilla

A szigeten azok, akik már legalább 21 napja megkapták az utolsó oltásukat, annyi könnyebbséget kapnak, hogy a 14 napos karantént 7 napra rövidítik számukra, de ettől függetlenül be kell mutatniuk egy, az indulás előtt 3-5 nappal készült negatív PCR-tesztet és az érkezés után egy másodikat. A beutazóknak egy egyszeri belépési díjat is ki kell fizetniük, ha 90 napnál rövidebb ideig maradnak, az oltottaknak 300 dollár, a be nem oltott beutazóknak 600 dollár a tarifa. Július 1-től lazítás jön, eltörli az ország a karanténkötelezettséget és a belépési díjat a beoltottak számára.

Barbados

Barbadoson május 8-tól lépnek életbe az új szabályok, miszerint a beoltott személyek számára 0-2 napra csökken a karantén hossza, amely időszak alatt csak a hotel közelében tartózkodhatnak. A koronavírus-oltással nem rendelkezők viszont a hotelszobájukban kénytelenek tartózkodni legalább öt napig, amikor egy covid-tesztet kell elvégeztetniük és amíg nincs eredménye a tesztnek, addig nem mozdulhatnak ki a szobából. Előfordulhat, hogy az eredményre további napokat várni kell.

A gyerekek még nem kaphatnak oltást, de Barbados gondol a családokra, a 18 évnél fiatalabb gyerekek úgy utazhatnak be a beoltott szüleikkel, mint bármelyik már beoltott turista. Ez az engedmény a felnőttekre nem vonatkozik, ha együtt utaznak beoltott és be nem oltott személyek, abban az esetben nem mentesülnek a korlátozások alól az oltással nem rendelkezők.

Belize

A közép-amerikai országba utazóknak be kell mutatniuk az oltásukat igazoló dokumentumot és az utazás előtt legalább két héttel meg kell kapnia az illetőnek az utolsó, teljes védettséget biztosító dózist. Akik nem rendelkeznek oltással, azoknak negatív tesztet kell felmutatniuk, ami alól csak az 5 év alatti gyerekek mentesülnek.

Bulgária

Bulgária a napokban jelentett be lazítást a beutazóknak, május 1-től feloldják a kötelező karantént a Bulgáriába utazók számára abban az esetben, ha oltási igazolvánnyal vagy friss, negatív teszttel érkeznek, vagy ha az elmúlt hat hónap során átestek a fertőzésen.

Ciprus

Cipruson a beoltott emberek mentesülnek a tesztelési kötelezettség és a karantén alól, az oltásigazolás másolatát ehhez fel kell tölteni egy kormányzati platformra.

Ecuador

Bárki, akinek van oltásigazolása, vagy fel tud mutatni negatív PCR-, vagy antigén-tesztet, ami legfeljebb 3 napos, vagy igazolni tudja, hogy felgyógyult a betegségből, az szabadon beléphet az országba. Fertőzésgyanús tünetek megjelenése esetén gyorstesztet kell végezni, ha az pozitív, akkor a beutazónak saját költségen 10 napra karanténba kell vonulnia, ha negatív, akkor folytathatja a nyaralást.

Észtország

Az észak-európai ország február óta várja az oltással rendelkezőket, akik a vakcinának köszönhetően mentesülhetnek a tesztelési kötelezettség és a 10 napos karantén alól. De az országban érvényben lévő járványügyi szabályokat a beoltott turistáknak is be kell tartaniuk.

Horvátország

A koronavírus-vakcinával beoltott utazók a védettséget igazoló igazolványuk felmutatásával mentesülnek a karantén alól, az oltással nem rendelkezőknek pedig koronavírus-tesztet kell végeztetniük és a teszt eredményének megérkezéséig karantént írnak elő a hatóságok. A karanténból negatív eredmény esetén szabadulhatnak, vagy ha bizonyítják, hogy korábban már átestek a fertőzésen és felgyógyultak.

Görögország

Görögországba már most utazhatnak a beoltott turisták, az Európai Unió más tagállamaiból Görögországba érkezőknek már nem kell hétnapos karanténba vonulniuk, ha negatív teszttel rendelkeznek, vagy igazolják, hogy oltást kaptak a kórokozó ellen. Aki egyikkel sem rendelkezik, az egy 72 óránál nem régebbi PCR-teszttel válthatja ki a karantént.

Grúzia

Légi úton beléphetnek bármelyik országból Grúziába a beoltott utazók. Az oltással nem rendelkező külföldiek bizonyos országokból (például az EU-ból) beutazhatnak légi úton, a szárazföldi és a tengeri határok továbbra is zárva vannak. A belépésnél fel kell mutatni egy 72 óránál nem régebbi negatív PCR-tesztet, a tartózkodás harmadik napján pedig egy újabb tesztet kell elvégeztetniük a beutazóknak, saját költségükre. A belépés előtt ki kell tölteniük egy űrlapot, amelyen szerepel a megelőző 14 nap utazási története és az elérhetőségek, aki megfordult az Egyesült Királyságban, vagy Írországban 14 napon belül, azt 12 napos karanténra kötelezik (viszont a PCR-teszteket elengedik).

Guatemala

A közép-amerikai országba szabad a beutazás, amennyiben valaki be van oltva és az utolsó oltása óta eltelt legalább 2 hét, vagy felgyógyult a betegségből, vagy van 3 napnál nem régebbi negatív PCR-tesztje. A 10 év alatti gyerekek mentesülnek ezek alól.

Izland

A jelenleg érvényben lévő szabályok szerint a beoltottak és a fertőzésen korábban átesett személyek beutazhatnak indulási országtól függetlenül, amennyiben érkezés után negatív tesztet tudnak produkálni, a teszt eredményéig azonban karanténba kell vonulni. Fontos, hogy csak az Európában, vagy a WHO által engedélyezett vakcinákat fogadják el.

Európából, Ausztráliából, Új-Zélandról, Ruandából, Szingapúrból, Dél-Koreából, Thaiföldről a be nem oltott személyek is beutazhatnak két negatív teszt után, de még ebben az esetben 5-6 napos karanténra kötelezik őket. Más országok koronavírus ellen be nem oltott lakosai nem léphetnek egyelőre az országba.

Izrael

Az átoltottságban meglehetősen jól álló Izrael május végétől engedélyezi a beutazást a beoltott turistáknak, de első körben csak csoportokat várnak, majd júliustól egyénileg is be lehet utazni az országba. Mindenkinek kötelező lesz a PCR-teszt az országba való belépést megelőzően, érkezés után pedig a reptéren szerológiai vizsgálatot kell végeztetni, bizonyítva az oltást.

Lengyelország

Szigorú beutazási szabályok vannak érvényben Lengyelországban, a lengyel és az EU-s állampolgárokon kívül csak a családtagok, a diákok, a diplomaták és a kritikus infrastruktúrában dolgozók léphetnek be az országba. Az oltással vagy 48 óránál nem régebbi negatív PCR-teszttel elkerülhető a 10 napos kötelező karantén.

Montenegro

A balkáni ország a világ minden tájáról várja a beoltott turistákat, a beutazóknak be kell mutatniuk egy 72 óránál nem régebbi PCR-tesztet, vagy bizonyítaniuk kell, hogy a második oltásuk óta eltelt legalább 7 nap.

Nepál

Nepál szintén engedélyezte a beutazást a beoltott személyeknek, a beutazóknak vagy egy PCR-tesztet kell felmutatniuk, vagy pedig egy dokumentumot, ami bizonyítja, hogy be lett oltva az illető a koronavírus ellen.

Szlovénia

Azok, aki felgyógyultak a fertőzésből, karanténkötelezettség és pótlólagos tesztelési kötelezettség nélkül beléphetnek az országba, amennyiben Pfizer/BioNtech vakcina esetén már a második oltás óta eltelt legalább 7 nap, a Moderna vakcinája esetén 14 nap, az AstraZeneca vakcinája esetén pedig az első oltás után 21 nap. A be nem oltott személyek negatív teszttel mentesülhetnek a karantén alól.

Ahogy halad előre az oltás a világban, úgy valószínűleg egyre több ország fog engedményeket tenni a beoltottaknak iparági szakértők szerint. A hírek szerint például Hawaii is arra készül, hogy a tesztelési és a karantén-kötelezettséget felfüggeszti hamarosan.

