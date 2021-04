A bitcoin sötét titka, amiért Elon Muskot is rengeteg támadás érte

Az elmúlt hónapokban jelentősen megnőtt a kriptodevizák népszerűsége, eközben pedig az olyan eszközök árfolyama, mint a bitcoiné és az ethereumé, sorra döntötték az új csúcsokat. Ez a rali részben az intézményi befektetői részvételnek volt köszönhető, de nagy szerepet játszott az is, hogy a világ nagyvállalatai egyre többen fogadják el a kriptodevizákat, így felgyorsult az adoptáció. Az egyik ilyen vállalat a Tesla volt, amely vett is bitcoint, valamint már el is fogadja az autóiért, viszont Elon Muskot sok támadás érte, mivel a bitcoin hálózat működtetéséhez rengeteg áramra van szükség, amelyet részben szénerőművek biztosítanak, főleg Kínában. Rendszeresen felmerülő téma egyébként, hogy mekkora energiaszükséglete van a bitcoin hálózatnak és ahhoz, hogy ezt perspektívába tudjuk helyezni, a Cambridge-i Egyetem által összeállított Bitcoin Electricity Consumption Indexet ( CBECI ) vettük alapul, hogy összehasonlítsuk a bitcoin áramfogyasztását egyes országokkal és nagyvállalatokkal.