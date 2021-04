Elbukott az európai klubfoci forradalma, nagy hullámokat vetett a tőzsdén is

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Egy hete jelentették be, hogy 12 európai top futballklub külön tornát hozna létre, az Európai Szuperligát (ESL), amellyel alaposan felforgatnák az európai klubfutballt, sokak szerint örökre megváltoztatva azt, leginkább a kisebb csapatok kárára. A kezdeményezés azonban gyakorlatilag kevesebb, mint három napot élt, miután a szurkolók, a politika, az UEFA, a FIFA, a kisebb klubok, és az érintett csapatok számtalan edzője, játékosa is vehemensen ellenezte a szuperliga létrehozását. Az eseményekre a befektetők is reagáltak, a szuperliga bejelentésére szárnyalt a tőzsdén jegyzett focicsapatok részvényárfolyama, ahogy viszont darabjaira hullott az ESL, jött az árfolyamok esése.