Felpattantak a kriptodevizák, tépik a bitcoint

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Emelkedéssel zárták a múlt pénteki kereskedést a tengerentúli tőzsdék, elsősorban a technológiai és bankpapírok teljesítettek jól. Ezt követően ma jó volt a hangulat az ázsiai piacokon, a határidős indexek alapján viszont Európában mérsékelt elmozdulásokkal indulhat a nap. Számos izgalmas esemény lesz a héten, zsúfolt a makronaptár is, és vállalati gyorsjelentések tekintetében is igazi adatdömpingre van kilátás, a mai piaczárás után jelent például a Tesla, de a legnagyobb amerikai tech cégek beszámolói is érkeznek a héten.