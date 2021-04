Budapesten hoz létre új tudásközpontot a Morgan Stanley

Morgan Stanley Budapesten alakítja ki új tudásközpontját, amelynek célja az automatizáció felgyorsítása a banknál a munkatársak aktív részvételével. A cél, hogy az alkalmazottak fejlesszék digitális készségeiket, és aktív szerepet vállalhassanak abban, hogy automatizált megoldásokkal váltsák ki rutinszerű feladataikat, javítsanak saját teljesítményükön és így az egész vállalat működését hatékonyabbá tegyék - tájékoztatta a Morgan Stanley a Portfolio-t.

A budapesti iroda 2006-ban harminc fős matematikai modellező csapatként kezdte meg működését, az elmúlt 15 évben pedig fontos, 2200 magasan képzett munkatársat foglalkoztató technológiai és elemző központtá nőtte ki magát. A vállalat budapesti központja sok fejlesztésben játszik kiemelt szerepet.

A Morgan Stanley most tovább erősíti a budapesti irodát: új Automatizációs Tudásközpontot alapít,

mely több mint tucatnyi újabb munkahely megteremtésével támogatja a vállalatnál zajló automatizációs törekvéseket többek között képzésekkel, a legjobb gyakorlatok megosztásával, platformok teremtésével, irányítással és ellenőrzéssel.

Az új szervezeti egység olyan megoldásokra fókuszál, amelyekhez csekély programozói tudás kell vagy egyáltalán nincs szükség kódolásra, ám nagyban építenek a munkatársak tudására saját szakterületükön, hogy ötleteket adjanak munkájuk rutinszerűbb részeinek automatizálására.

„A hagyományosabb megközelítésnek számító robotikus folyamatautomatizáció (RPA) mellett az új budapesti tudásközpont a munkatársaktól induló automatizációra is kiemelt figyelmet fordít. Lehetővé tesszük a kollégáknak, hogy maguk javasoljanak automatizált megoldásokat, és hatékonyabban dolgozhassanak annak köszönhetően, hogy egy „bot” is segíti munkájukat" – mondta Megan Brewert, a Morgan Stanley innovációs iroda és az új Automatizációs Tudásközpont vezetője. Hozzátette: az új csapatokba a cég új munkatársakat is keres, akik kipróbálnák magukat egy nagy befektetési bank soraiban.

A budapesti bővítés mellett szól az is, hogy miközben a technológiában kulcs-fontosságú helyszín a város a Morgan Stanley számára, olyan területeken is fontos szerepet játszik, mint a pénzügyi és matematikai modellezés vagy a kockázatmenedzsment. A város földrajzi elhelyezkedése az időzónák szempontjából szintén előny, hiszen folyamatosan együtt dolgoznak az EMEA, az ázsiai és az amerikai régióban működő csapatokkal.

Megan Brewer Fotó: Morgan Stanley

A Morgan Stanley kibővíti budapesti innovációs programját és bővíti a feltörekvő technológiákkal foglalkozó helyi csapatait. Utóbbi célja, hogy feltérképezzék a piacon elérhető, úttörőnek számító technológiákat az adatelemzés, az automatizáció vagy éppen a felhő-megoldások területén. Az innovációs program pedig olyan témákra fókuszál, mint például „a dizájnalapú gondolkodás”, amely az üzleti és a technológiai gondolkodásmód közötti különbséget hivatott áthidalni felhasználó-barát szemlélettel, a problémák megtalálásával, ötletjavaslatokkal és jól működő megoldások megvalósításával.

Az Automatizációs Tudásközpont támogatást nyújt majd azoknak a dolgozóknak, akik megoldásokat fejlesztenek saját munkájuk kapcsán, vagy egy egész csapat munkájának hatékonyabbá tételére. Tanulási lehetőségeket, eszközöket biztosít számukra, megosztja a legjobb gyakorlatokat és támogató közösséget épít az újító megoldások létrehozásához. Létrehoznak egy belső piacteret is, ahonnan minden alkalmazott letölthet a központ vagy egy-egy kolléga által fejlesztett megoldást.

A cél, hogy a tavasz végére használatba vehessék az első megoldásokat

– ötletekből már most sincs hiány. Többek között olyan eszközökön dolgoznak, amelyek a mindennapi feladatokat segítik, mint például az emailcsatolmányok automatikus letöltése, az adatok gyorsabb kinyerése dokumentumokból, riportok előkészítése, adatellenőrzés, modellek előkészítése, számlák és ügyféldokumentumok feldolgozásának, valamint és hibaelhárítások hatékonyabbá tétele.

