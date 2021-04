63 milliárd forintos éves fizetés a főnök úrnak! Mit szólnak ehhez a befektetők?

Nem sokan hallhattak Chad Richisonról, nemcsak Európában, de még a tengerentúlon is egy alig ismert vezérigazgatóról van szó. Cége, a Paycom HR és bérszámfejtési szoftvereket fejleszt, ami nem egy izgalmas terület a befektetők többsége számára. Az utóbbi napokban azonban hirtelen mindenki felkapta a fejét, amikor kiderült, hogy a vállalat egy olyan kompenzációs csomagot állított össze a cég alapító-vezetőjének, amelynek értéke évente mintegy 211 millió dollár, forintban jelenlegi árfolyam alapján több mint 63 milliárd forint. Miért kapja, ki ítélte oda, és milyen feltételek esetén jut valóban pénzhez Richison, illetve mennyire számít kirívónak ez a díjazás? Ennek járunk utána.

Bár Oklahoma City az Egyesült Államok közepéhez közel helyezkedik el földrajzi értelemben, üzleti és társadalmi szinten egy kisebb, országos szinten alig ismert és elismert városnak számít. Lakosságát számítva mindössze a 25. helyen áll az összes város között az országban, de ha az agglomerációt is beleszámítjuk, akkor már a 41. helyre süllyed vissza. A Fortune 500 tag nagyvállalatok közül mindössze kettő székhelye található itt, annak ellenére, hogy az ország kontinentális részén repülővel innen bárhová viszonylag gyorsan el lehet jutni. A repülőtér - amit egy itt született komikusról neveztek el, aki bizarr módon éppen egy légikatasztrófában veszítette életét - csupán a 64. az Egyesült Államokban utasforgalma alapján, amely alig a nyolcada annak, amit például Ferihegy produkál. A teljes államban egyébként az egy főre jutó GDP 12%-kal marad el az országos átlagtól. Akárhogy is nézzük, nem a világ közepe. Ezen a környéken élte le csaknem egész életét Chad Richison, aki a tavalyi év legtöbbet kereső cégvezetője lett.

Chad Richison, a Paycom alapító-vezérigazgatója. Forrás: Paycom.com

Rövid ideig dolgozott bérszámfejtéssel foglalkozó vállalatoknál, de 28 évesen megalapította saját vállalkozását, a Paycom-ot.

Ők voltak az elsők, akik a felhőbe költöztették a teljes HR megoldásukat, és magas skálázhatóságuk, illetve SaaS alapú üzleti modelljük révén bekerültek Amerika leggyorsabban növekvő cégei közé.

A folyamatos növekedést finanszírozandó, befektetőket is bevont több körben, majd a Paycom tőzsdére is került, így bár az egykori alapító részesedése 20% alá csökkent, azért továbbra is megmaradva a legnagyobb részvényesnek, saját vagyonát nevéhez méltó módon 3 milliárd dollár fölé hízlalva. Richison és a cég azonban mind a mai napig megmaradt a relatív csendes Oklahoma City-ben. Országos szinten talán soha nem lett volna ismert név, ha nemrég nem kapta volna meg minden idők egyik legnagyobb fizetését. Ám arról szó sincs, hogy a csillagászati 211 millió dolláros összeg holnaptól landol a bankszámláján.

Nem csoda, ha a hatalmas összeg sokaknál kicsapta a biztosítékot. Az egyre erősebb egyenlőtlenség elleni hangoknak a hasonló adatok nagy muníciót biztosítanak, és nem is alap nélkül. Az Economic Policy Institute tanulmánya alapján a jövedelmi különbségek egészen elképesztő mértékben emelkedtek. Amíg 1965-ben egy vezérigazgató az átlagos alkalmazotti bér hússzorosát vitte haza, ez az arány 1989-re ötvennyolcszorosára, mára pedig kétszázhetvennyolcszorosára nőtt. A vezérigazgatói jövedelmek tizenegyszeresükre nőttek negyven év alatt. Ugyanezen időszak alatt pedig az S&P 500 707%-kal, a magas jövedelműek fizetése általában 339%-kal, az átlagos munkavállalói juttatások pedig csak 12%-kal lettek magasabbak reálértéken. Külön érdemes kiemelni: nemcsak arról van szó, hogy egy nagyon szűk többség sokszorosát kapja a többség jövedelmének, de ez a csoport demográfiai és társadalmi szempontból is nagyon homogén. Jellemzően jó oktatásban részesült, felső középosztálybeli, fehér, idősebb középkorú férfiakból áll, és ez alól csak nagyon kevés kivétel van. Emiatt a társadalom túlnyomó többsége érezheti magát kirekesztve, ami tovább növeli a belső feszültségeket.



Az S&P 500 vállalatok vezéreinek medián fizetése 13,1 millió dollár volt tavaly, és mindössze kettő olyan volt közöttük, akik kevesebb mint egy millió dollárt kerestek, ráadásul egyikük társ-vezérigazgatóként másodmagával vezeti az adott vállalatot. Eközben még ezen nagy és sikeres cégek esetén is csak egyetlen olyan van, ahol az átlagos éves fizetés meghaladja a 300 000 dollárt. A legmagasabb juttatás egyértelműen Elon Musk-hoz tartozik, aki toronymagasan megdöntötte a világcsúcsot kompenzációs csomagjával. A magát Technokingnek nevező cégvezér 12 egyenlő nagyságú, 8,45 milliós részvénypakk lehívásának opcióját kapta meg, ahogy a cég kapitalizációja újabb 50 és 50 milliárd dollárral emelkedik, mindezt 70 dolláros kötési árfolyammal. Mivel a Tesla emelkedése minden várakozást felülmúlt, ez majdnem 32 milliárd vagyonnövekedést is jelenthetett Musk számára, de a juttatás értéke persze jóval alacsonyabb, könyv szerinti értéken 7,1 milliárd dollár, és a döntés erről nem ma született. Ugyan egy nagyságrenddel kisebb, de szintén csillagászati az Alphabet vezérigazgatójának jövedelme, 281 millió dollárral. Sundar Pichar juttatása több mint ezerszerese az átlagos fizetésnek a vállalatnál, ahol amúgy is rendkívül magas munkabérekkel és bónuszokkal találkozik az a szerencsés, akit felvesznek.



Fontos kihangsúlyozni, hogy ezen összegek nem tartalmazzák a már meglévő részvények emelkedéséből származó vagyonnövekedést, amelyet egyfajta korai befektetőként és nem vezetőként könyvelhetnek el (egyelőre papíron) az adott vállalatok alapítói. Musk esetén ez kb. 102 milliárd, Richison-nál pedig másfél milliárd dollár. Az itt felsorolt jövedelmeket viszont legalább részben a vállalat finanszírozza azáltal, hogy a már birtokukban lévő saját részvényekre adnak opciókat.



Ezen szintű a juttatások azonban legtöbbször olyan nagyvállalatokhoz tartoznak, ahol a piaci kapitalizáció sok száz milliárd dollár, vagy akár az 1000 milliárdot is túllépi. A nagy cégeknél méretükből fakadóan az ilyesmit talán könnyebben elfogadják, főleg akkor ha a termékek népszerűek, az árfolyam hosszú távon is szárnyal vagy a személyi kultusz ezt lehetővé teszi. Az olyan közepes méretű (jelenleg 24 milliárd dollárt érő), ismeretlenebb cégeknél, mint a Paycom viszont a hasonló hírek sok szemöldököt megemelnek.

Richison neve melletti 211 millió dollár azért is szembetűnő, mert a cég bérekre a további mintegy 4200 munkavállaló esetén összesen közel 270 millió dollárt költ egy évben, tehát hasonló nagyságrendű juttatásban részesül, mint az összes többi alkalmazott együttvéve. Ez még akkor is feltűnő, ha az általa alapított és nem kis részben tulajdonolt vállalatról van szó. Hozzá kell tenni, hogy a munkavállalók egyébként egyáltalán nem tűnnek elégedetlennek a helyzettel. A Glassdoor anonim információkra építő munkahely értékelő portál adatai alapján az ott dolgozók 85%-a másnak is ajánlaná a Paycom-ot, sőt: Richison munkájával 94%-uk elégedett. Ez egy egészen kiemelkedő, nagyon ritkán látott érték, főleg a nagyvállalatok között.

Ha Richison valóban képes lesz elérni a 211 millió dolláros éves jövedelmet, azzal a Paycom medián munkabéréhez képest majdnem 3300-szoros eltérést fog megvalósítani. De mire is lesz szükség ahhoz, hogy ezt az összeget (sőt: sokkal többet) meg is kapja? Ahogy a legtöbb vállalat esetén, itt is a kompenzációs csomag nagy része részvényopciókból áll:

A Paycom igazgatósága összesen 1,61 millió részvényt ad Richisonnak, de feltételek mellett.

A vezérigazgatónak a pozíciójában kell maradnia a részvényesek megelégedettsége mellett. Ha bármilyen okból távozik: legyen az lemondás, vagy a közgyűlés általi elmozdítás hat éven belül, akkor semmit nem kap.

A részvények felét 1000 dolláros árfolyam, a másik felét 1750 dolláros szint felett tudja lehívni.

A tavalyi 211 millió dollárnak csak marginális része volt a tényleges fizetés és egyéb juttatás. Külön érdekesség, hogy ez tartalmazta a Paycom saját magánrepülőgépének a személyes használatát is a vezérigazgató részére, 555 000 dollár értékben. Az opciók értéke bekerülési áron közel 210 millió dollár volt, amely nem jelent azonnali költséget a társaságnak. Opportunity cost-ot az idő elteltével annál inkább, hiszen ezen részvényeket akár a piacon is eladhatták volna. Ez az összeg pedig már másfélszerese a tavalyi nettó profitnak.

A kompenzációs csomagot nem magának írta alá Richison, hanem a javadalmazási bizottság javaslata alapján az igazgatóság. Persze naív elképzelés lenne azt hinni, hogy legfőbb részvényesként nem volt érdemi ráhatása az eseményekre, ami vállalatirányítási szempontból is érdemi szintű kockázat.

A legtöbb tőzsdén forgó vállalat továbbra is hasonló részvényopciós megoldásokat kínál a legfelső vezetésnek. A gyors növekedés révén ugyanis végső soron a piac fizeti ki a csillagászati jövedelmeket, a társaságok - köztük a Paycom - számára pedig jóval alacsonyabb az eredménykimutatás és a cash-flow terhelése.

Ha az árfolyam tényleg el fogja érni az 1750 dollárt, akkor Richison akár 2,8 milliárd dollárt is kereshet.

Eközben azonban meglévő 8,5 millió darab részvényen majdnem 11,5 milliárd dolláros profitot fog elérni, feltételezve hogy időközben nem ad el belőlük. Bármennyire is hihetetlen tehát, de a csillagászati szintű kompenzációs csomag a számára legjobb forgatókönyv (és változatlan részvénymennyiség) esetén is csak 24%-os többletprofitot fog biztosítani Richisonnak. Joggal merül fel a kérdés:

van-e ennek a többletprofitnak akkora motiváló ereje, ami miatt a vállalatnak megérte aláírni a részvényopciókkal kapcsolatos megállapodást, különös tekintettel a kockázatokra?



Erre a kérdésre talán maga Richison sem tud válaszolni, de felmerülhet, hogy a befektetők által elérhető hozzáadott érték és a kockázat nem állnak arányban egymással. Széleskörű kutatások bizonyították például, hogy a magas sikerdíjak nem okoztak többlethozamot a befektetőknek a hedge fund-ok esetén. Egy portfólió menedzsernek nincs akkora kockázata, mint a befektetőknek, ezért a hasonló konstrukciók arra ösztönözhetik, hogy magasabb kockázatot vállaljon az ügyfelek pénzével. Ha bejön, rengeteg pénzt keres. Ha nem, akkor a befektetők veszítenek, ő viszont nem. Ugyanakkor a kutatás szerint, ha a portfólió menedzser vagyonának legalább 30%-a ebben az alapban van, a többletkockázat vállalása, amely a sikerdíj tényezőből fakad, megszűnik. A párhuzam persze nem tökéletes egy spekulatív befektetési alap, és egy technológiai vállalat között, de Richison esetén a vagyona nagy része Paycom részvényekben van, ami a fenti felvetéssel szemben paradox módon egyfajta biztosítást adhat a többi részvényesnek a túlzott kockázatvállalás ellen. Egy másik, vállalati vezetők kockázatvállalását vizsgáló tanulmány egyébként nem talált szignifikáns mértékű kapcsolatot a részvényopciós juttatások és a készpénzállomány változása között. Ez azt sejteti, hogy a hasonló ösztönző csomagok általában nem okoznak aszimmetrikus kockázatokat. Ugyanakkor ez nem zárja ki, hogy Richison már amúgy is eléggé motivált, és az opcióknak nincs valódi hozzáadott értéke a befektetők számára.

Mit jelent mindez a részvényesek számára?

Egyelőre úgy fest, hogy a részvényeseknek sincs komoly oka panaszra. A cég négy év alatt megduplázta árbevételét és az eredményhányadokon egy kicsit még javítva is az EPS is több mint kétszeresére nőtt. Az értékeltségi mutatók persze az ágazathoz és jelen piachoz méltó módon nagyon magasak, de nem úgy tűnik, hogy ez bárkit is aggasztana. A Paycom árfolyama az elmúlt öt évben a logaritmikus chart-on - a koronavírus pánik átmeneti idejétől eltekintve - nyílegyenes trendvonal mentén, egy klasszikus trendcsatornában emelkedett. Ez azt jelzi, hogy a papírok emelkedési üteme szinte folyamatosan ugyanakkora volt az évek során, a szokásosnál alacsonyabb kockázatot sejtetve. Ritka és üdítő jelenség még a pénzbőség idején is.

A rövidebb távú grafikonon már vannak aggodalomra okot adó jelek. A középtávú trend végén egy fej-és-vállak alakzat alakult ki, ami rendszerint egy nagyon erős, nem éppen rövidtávra szóló fordulós jelzés. A formáció alján lévő, 360 dolláros támasz megfogta a nagy esést, amiben kulcsszerepet játszott a március elején látható akkumulációs nap. Ehhez hasonlóból azóta egyetlen volt csak április folyamán. A forgalom viszonylag alacsony mivolta és csökkenő tendenciája azonban feltűnő volt már az őszi és kora téli emelkedő trend folyamán is. Nagyon korán, már októberben jelezte a divergenciát a forgalom alapú indikátor is. A részvényopció nagyobb részét még novemberben ítélték oda az alapítónak, aminek közvetlen hatása erre ugyan nincs, de jelzi a magabiztosságot Richison és általában a vezetés részéről, hiszen ha sokkal kisebb mértékben is, de az operatív vezetés nagy része is kapott opciókat. Az áprilisi közzététel a javadalmazásról nem járt érdemi árfolyamhatással, a piaci szereplők szemmel láthatóan nem ettől teszik függővé döntéseiket.

Az viszont világosan látszik, hogy a vezérigazgatónak még nagyon sok dolga lesz, hogy meggyőzze az új piacra lépőket arról, hogy a vállalat a mostani két és félszeresét, illetve majdnem négy és félszeresét fogja érni.

Címlapkép: Paycom.com