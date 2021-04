Verte a várakozásokat Nio, de a chiphiány csúnyán rányomja a bélyegét a kilátásokra

Mind bevétel, mind profitsoron verte az elemzői várakozásokat a Nio, azonban a kilátásokkal kapcsolatban figyelmeztetett, hogy a chiphiány továbbra is jelentős kihívások elé állítja a vállalatot, és emiatt a következő negyedévben az értékesítés növekedése tovább lassulhat.

A csütörtöki piaczárás után tette közzé legfrissebb számait a Nio, az egy évvel korábbi 3838 darabhoz képest 20 060 autót adott el a cég az első negyedévben, tehát több mint 5-ször annyit, mint a bázisidőszakban.

Az árbevétel 7,98 milliárd RMB-n alakult, ami a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva 481,8 százalékos növekedésnek felelt meg és meghaladta a Wall Street-i elemzők konszenzusát. Az árbevétel növekedése részben a megugró értékesítésnek volt köszönhető, de a járművek átlagos eladási ára is kedvezően alakult.

A cég továbbra is veszteségesen működik, bár az üzemi veszteség jelentősen csökkent, a tavalyi első negyedéves 931,1 millió RMB-ről a mostani negyedévben 295,9 millió RMB-re. Hasonló tendencia látszott adózott eredmény soron is, hiszen a 2020-as 1,39 milliárd RMB-s nettó veszteség 451 millió RMB-re csökkent, ami szintén kedvezőbb volt, mint amire az elemzők számítottak.

Ezen a héten már a Tesla és a Ford is beszámolt arról, hogy a chiphiány továbbra is komoly problémákat okoz. Ezzel kapcsolatban a Nio vezére elmondta, hogy az ellátói lánc továbbra is jelentős kihívásokkal néz szembe a félvezető-hiány miatt, és utalt egy meg nem nevezett chipgyárban kiütött tűzre (ami nagy valószínűséggel a japán Renesast takarta).

A kilátásokat tekintve a Nio 21-22 ezer jármű leszállítását prognosztizálja a 2. negyedévben, ami igen komoly lassulás ahhoz képest, hogy negyedév/negyedév alapon az első negyedévben 16 százalékos, a tavalyi negyedik negyedévben pedig 42 százalékos volt a növekedés. Árbevétel soron további növekedés jöhet, a mostani várakozások szerint 8,1-8,5 milliárd RMB közti bevételt érhet el a cég.

A Nio árfolyama a tegnapi piaczárás utáni kereskedésben mérsékelten emelkedett, míg idén 20 százalékkal került lejjebb.

Címlapkép: Zhe Ji/Getty Images