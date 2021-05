Van védettségi igazolványod? Ezekbe a fürdőkbe mehetsz mától

Az ország 25 városában összesen 32 fürdőben csobbanhatunk már az első naptól - közölte a termalfurdo.hu.

Belépés védettségi igazolvánnyal

Egyelőre csak a védettségi igazolvánnyal rendelkezők és a velük érkező 18 év alattiak léphetnek be a fürdőkbe vendégként. A felnőtteknek a személyi igazolványukat is fel kell mutatni a bejáratnál. A fiataloknak abban az esetben kell igazolniuk, hogy még nem töltötték be a 18-at, ha ez nem egyértelmű. Ők személyivel, diákigazolvánnyal, jogosítvánnyal tehetik ezt meg. A kisgyerekeknek ilyesmire természetesen nem lesz szükségük. Az igazolványok ellenőrzése miatt készüljünk arra, hogy a bejutás hosszadalmasabb lehet - figyelmeztettek.

A járványak még nincs vége, így azoknak is be kell tartaniuk a szabályokat, akik már legalább részben védettek. A fürdőkben előírás, hogy a nem egy háztartásba tartozóknak továbbra is tartani kell a 1,5 méretes távolságot. (Azokon a területeken, ahol ez nem megoldható, szükség lehet maszkra is.) Ez nem csak a bejáratnál, a büféknél, csúszdáknál való sorbanállásra hanem a pihenőterületekre és a medencetérre is vonatkozik.

Fontos, hogy a medencébe lépés előtt alaposan zuhanyozzunk le, minden esetben használjuk a lábmosót és a medencéken kívül hordjunk papucsot - hívták fel a figyelmet. A gyakori, alapos kézfertőtlenítés is fontos. A fürdők ennek lehetőségét biztosítják. Létszámkorlát ezúttal nincs, minden szolgáltatást beüzemelhetnek a fürdők. Működhetnek a kül- és beltéri medencék, szaunák, csúszdák és a medencék élményelemei is.

A budapesti gyógyfürdők közül május 1-én 6 nyitotta meg a kapuit. A 4 műemlékfürdő - a Széchenyi, a Rudas, a Gellért és a Lukács fürdő – mellett a zuglói Paskál és a 3.kerületi Csillaghegyi fürdő.

Ezen kívül megnyílt Ráckevén az Aqualand és Esztergomban a Szent István Strand is. Mórahalmon most debütált a prémium zóna: a kényszerpihenő alatt a mórahalmi fürdőben kialakítottak egy olyan csendes zónát, amelyben egy 40 fős, kifejezetten programok tartására tervezett szauna is található. Az új részleg külön belépővel látogatható.

Van, ahol még nem minden medencét használhatunk, és több fürdőről is elmondható, hogy a strandjaikat még nem nyitják meg. Ez a helyzet Bükfürdőn is, ahol a fedett fürdőegységek mellett a kiúszós medencéket és a kültéri gyógymedencéket használhatjuk. A debreceni Aquaticumban a három nagy zóna közül egyelőre csak a Mediterrán Élményfürdőt nyitották meg. A termálfürdőbe és a strandra vágyóknak egylőre várniuk kell.

Kaposváron, a Virágfürdőben szintén a fokozatos nyitás mellett döntöttek, hiszen egyelőre csak a szaunavilág, a három különböző hőfokú gyógyvizes medence és a fedett 25 m-es medence használható. Későbbi időpontban nyit a fedett élményfürdő és az 50 m-es medence. A fent említetteken kívül május 1-től fogad vendégeket a világviszonylatban egyedülálló Hévízi Tófürdő, az ország legnagyobb fürdője, a hajdúszoboszlói Hungarospa is, a kimagaslóan magas ásványi anyag tartalommal rendelkező gyógyvizéről híres Igali Gyógyfürdő., vagy a Demjéni Termál Völgy.

Ha viszont valaki nyugodt elvonulásra vágyik, már olyan kisebb fürdőket is kipróbálhatunk, amelyek szabadtéri termálvizes medencéik és természetközeliségük miatt ideálisak a csendes feltöltődésre.

Itt a lista

A fürdőket a település neve szerinti csökkenő ABC rendben tüntették fel. A fürdők nevére kattintva bővebb információt találunk a fürdőről. Érdemes ezt ellenőrizni, mivel egyelőre nem minden fürdő nyitotta meg minden medencéjét.

