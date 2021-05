Tuti nem találod ki, mivel foglalkoztak eredetileg ezek az óriások!

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Ha ránézünk egy 100, 200 vagy akár 220 éve is létező és jól működő multinacionális vállalatra, akkor az első gondolatok között a stabilitás és a konzisztencia juthat eszünkbe velük kapcsolatban - nem is gondolnánk, hogy ezek a nagy presztízzsel bíró cégek eleinte egészen mással foglalkoztak, mint napjainkban. Cikkünkben összegyűjtöttünk öt, már jó ideje velünk lévő nagyvállalatot és megnéztük, hogy eredetileg mivel is foglalkoztak a megalapításuk után.