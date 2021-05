Az orosz-ukrán konfliktus betett a magyar tőzsdének, de a Masterplast szárnyalása töretlen

Áprilisban némileg visszaesett a magyar tőzsde teljesítménye, bár a forgalom mértéke jelentősen alacsonyabb volt a korábbi hónapokhoz képest. A BUX-index 2,6 százalékos mínuszban fejezte be az előző hónapot 43 183 ponton. A világ tőzsdéin viszonylag jó hangulat uralkodott, de térségünkben és így a hazai piacon is érezhető hatása volt az orosz-ukrán viszony elmérgesedésének, de szerencsére mérséklődött a konfliktus. A hazai piac sztárja egyértelműen a Masterplast volt mind forgalom, mind pedig teljesítmény tekintetében. A brókercégek közül a Wood bonyolította a legnagyobb forgalmat, a második helyre a Concorde került, őt pedig az Erste követi.

A nemzetközi tőzsdei hangulat áprilisban is relatíve jó volt, a DAX újabb történelmi csúcsra került és végül 0,8 százalékkal emelkedett a hónap során, a francia CAC 3,2 százalékkal, míg a brit FTSE 2,8 százalékkal került feljebb. A vezető amerikai részvényindexek szintén többnyire emelkedtek, a Dow Jones 2,2 százalékos, az S&P 500 4 százalékos, míg a Nasdaq 3,6 százalékos pluszban fejezte be az előző hónapot. Ebben szerepet játszott, hogy az amerikai jegybank nem módosított a kamatokon és az eszközvásárlási programján sem, és az is pozitívum volt, hogy az Egyesült Államok gazdasága jelentős mértékben bővült az első negyedévben az április végén közzétett GDP-adatok alapján.

A BÉT kereskedelme ebben a környezetben jelentősen alacsonyabb volt a márciusihoz képest, közel 26 százalékkal 385,1 milliárd forintra esett vissza duplikált forgalom tekintetében, év/év alapon pedig több mint 50 százalékkal marad el. A napi átlagos forgalom 9,6 milliárd forint volt.

A befektetők tehát jellemzően jelentős gazdasági növekedésre számítanak, miközben egyelőre a tőzsdéket éltető pénzbőség is megmarad, miután a jegybankok nem sietnek a rendkívüli eszközvásárlási programok mérséklésével. Térségünkben és így a hazai piacon is érezhető hatása volt az orosz-ukrán, illetve az orosz-NATO viszony elmérgesedésének és a háborús veszély megjelenésének. Szerencsére azonban az erőfitogtatást sem nélkülöző konfliktus mérséklődött, a háborús veszély gyakorlatilag elmúlt.

A BUX teljesítménye kisebb visszaesést mutatott áprilisban, a részvényindex a március végi szintről 2,6 százalékkal került lejjebb 43 183 pontra. Azonban a hónap közepén látott 42 388 pontos érték is csak mérsékelt korrekciót jelent, hisz a legutóbbi emelkedő trend november elején 32 000 pontról indult.

A magyar blue chipek közül áprilisban az OTP és a Magyar Telekom teljesített a legjobban, mindkét társaság részvénye 2 százalékkal emelkedett. Ezzel szemben a Mol árfolyama 7,4 százalékkal, a Richteré pedig 5,9 százalékkal csökkent az elmúlt hónap során.

Érdemes azonban kiemelni a Masterplastot is, amelynek a papírjai 23 százalékot raliztak áprilisban.

A forgalom több mint 45 százalékát adta áprilisban az OTP, ami némivel elmarad a márciusi 52,7 százaléktól. A Mol és a Richter pedig a volumen 22,1 százalékát, illetve 24,8 százalékát adták. Nagy forgalmat bonyolítottak le a Masterplast részvényeivel is, amely az összforgalom 2,6 százalékát adta, amivel megelőzte a Magyar Telekomot is (1,4 százalék).

Az OTP, a Mol és a Richter adta együttesen azonban a BÉT teljes forgalmának 92,7 százalékát.

A brókercégek rangsorában áprilisban a Wood végzett az élen, 32,4 százalékos piaci részesedéssel, míg a Concorde volt a második 22,9 százalékkal, az Erste pedig a harmadik 19,9 százalékkal. A negyedik helyen áll a Random Capital 5,6 százalékkal, őt pedig az OTP Bank követi 4,7 százalékkal. A dobogón így nem történt átrendeződés az előző hónaphoz képest.

A forgalom mértékét tekintve mindhárom vezető szolgáltató esetében csökkenés látszott a márciusi adatokhoz képest, az Erste számai csökkentek relatíve a legnagyobb mértékben az előző hónaphoz képest, de a Concorde és a Wood esetében is jelentős volt a csökkenés. A kisebb szolgáltatóknál is hasonló tendencia látható.

A dobogót a már megszokott módon a Wood-Concorde-Erste hármas uralja továbbra is, együttes piaci részesedésük 75,2 százalék a havi forgalomból, ami 1,2 százalékponttal alacsonyabb a márciusi 76,7 százaléknál, de a koncentráció még így is jelentős. A negyedik legnagyobb a Random Capital részesedése volt, de mögöttük csak nagyjából 1 százalékponttal lemaradva áll az OTP.

Címlapkép: Budapesti Értéktőzsde