Egy alig ismert grafikontípus sokat elárul a részvénypiac mostani állapotáról

Az ún. Point & Figure vagy O-X diagramok egészen más megközelítést alkalmaznak, mint a hagyományos chartok, amivel a pénzügyi piacok árfolyamainak elemzését végzik. Ezeken csak a megfelelő nagyságú, vagy annál nagyobb árfolyammozgást tüntetik fel, ami segítségével a kevésbé fontos, oldalazó időszakok nem is látszanak, és csak a valós árakció kerül feltűntetésre. Ez nemcsak könnyebbé teszi az egyes indexek és részvények valós trendjeinek elemzését, de a piaci indikátorok számára is új lehetőségeket és eddig rejtett mozgásokat fedhet fel, ami a mostani időszakban különösen fontos lehet.

Tölts el egy órát egy csinos hölgy társaságában, és egy percnek fogod érezni. Tölts el egy percet azzal, hogy a kezedet a forró főzőlapra teszed, és egy órának fog tűnni.

Ezeket a szavakat általában Einsteinnek szokták tulajdonítani, és bár számos forrás hivatkozik rá, nincs arra bizonyíték, hogy valóban tőle származik az idézet. Akár így volt, akár nem, a jelenséget mindannyian ismerjük: minél érdekesebb számunkra egy tevékenység vagy esemény, annál rövidebbnek érzünk azonos időszakot ahhoz képest, mintha valamilyen unalmasabb dolgot kell csinálnunk. Ez nem csupán tapasztalat, volt kísérlet ami egyértelműen bebizonyította ezt, ráadásul biológiai tényezőkhöz csatolva az okokat.

Külön érdekesség, hogy a kutatást egy olyan alapítvány finanszírozta, amelyikhez a tőkét minden idők legsikeresebb hedge fund-ja biztosította. Az idő érzékelése pedig a tőzsdén is eltérő lehet. Egy-egy eseménydúsabb kereskedési nap vagy akár hét, hónap sokkal rövidebbnek tűnik, mint egy másik, ahol nincs érdemi árfolyammozgás, hírek, gyorsjelentések, de még Elon Musk olykor bizarr tweet-jei sem borzolják az idegeket. Az unalmon túl ezek az időszakok a későbbi elemzések során is zavaróak lehetnek, hiszen ha nincs semmi érdemi mozgás kereslet és kínálat között, akkor a chart sem fog mutatni semmi érdemlegeset az adott időszakra, sőt rosszabb esetben még fals jelzéseket is adhat.