Újabb álompár válik, dollármilliárdos vagyont kell majd felosztani

Bill Gates, a Microsoft társalapítója és korábbi vezérigazgatója, valamint felesége, Melinda French Gates tegnap jelentette be a Twitteren, hogy 27 évnyi házasság után elválnak, a döntés azonban nem jelent teljes szakítást, a filantrópia területén továbbra is együtt fognak dolgozni. Egyelőre nem ismert az, hogy a pár hogyan osztja fel a vagyonát, hogy kötöttek-e házassági szerződést, de a vagyon mérete miatt a felosztás valószínűleg a történelem egyik legnagyobb válási megállapodása lesz. Bill Gates vagyonának egy részét a Microsoftban lévő részesedése adja, a vállalat részvényeinek 1,37 százalékát birtokolja, amelyek értéke több mint 26 milliárd dollár.

Válik a világ egyik leggazdagabb embere

"Miután sokat gondolkodtunk és sokat dolgoztunk a kapcsolatunkon, úgy döntöttünk, hogy véget vetünk a házasságunknak" - írta Bill és Melinda Gates a közleményben, amelyet Bill Gates tweetelt ki.

"Az elmúlt 27 év alatt három elképesztő gyermeket neveltünk fel, és egy olyan alapítványt építettünk, amely világszerte azon dolgozik, hogy minden embernek lehetővé tegye az egészséges, produktív életet. Továbbra is hiszünk ebben a küldetésben, és folytatjuk közös munkánkat az alapítványnál, de már nem hisszük, hogy életünk következő szakaszában párként együtt tudunk fejlődni. Teret és magánéletet kérünk a családunk számára, miközben elkezdünk eligazodni ebben az új életben",

írta Gates az üzenetben.

A kívülállók számára meglepetés a házaspár válása, 2020-ban Valentin-nap alkalmából Bill Gates egy olyan fotót tett közzé az Instagramon, amelyen Melinda Gates karját átkarolva áll. "Nem is kívánhatnék jobb partnert ezen az úton" - állt a képaláírásban.

Forrás: Instagram

Céges kapcsolat

Bill Gates a Microsoftot a Paul Allennel 1975-ben történt megalapításától 2000-ig vezérigazgatóként vezette, majd Steve Ballmerre bízta a vállalat irányítását, míg Gates a vállalat elnöke lett. Gates 2008 óta már nem vesz részt a napi üzletmenetben a Microsoftnál, hogy több időt tölthessen nonprofit alapítványnál, a Bill és Melinda Gates Alapítványnál. Bill Gates tavaly távozott a Microsoft igazgatótanácsából, Melinda Gates mellett még több időt kezdett az alapítványra fordítani. Ők ketten a 2000-ben létrehozott alapítvány társelnökei és kurátorai.

Bill és Melinda Gates a Microsoftnál ismerkedtek meg, mindketten az amerikai technológiai vállalatnál dolgoztak. Melinda a szoftvercégnél általános menedzser volt, ahol olyan termékeken dolgozott, mint az Encarta enciklopédia. Bill és Melinda egy, a Microsoft alkalmazottai számára rendezett vacsorán találkoztak 1987-ben. "Jó néhány hónapba telt, mire elhívott randira" - mondta egy későbbi interjúban Melinda Gates. A Bill Gatesről, és részben kettejük kapcsolatáról készült dokumentumfilm-sorozatból, a Netflixen futó "Inside Bill's Brain" című dokumentumfilmből az is kiderült, hogy Bill Gates egy táblázatot készített, amelyben mérlegelte a házassággal kapcsolatos előnyöket és hátrányokat, majd miután arra jutott, hogy az előnyök túlsúlyban vannak, a pár 1994-ben összeházasodott Hawaiin.





A negyedik leggazdagabb

Ahány lista, annyi szokás, mondhatnánk, mert Bill Gates vagyonát elég széles sávban helyezik el az ezzel foglalkozó gazdasági lapok, a Bloombergnél 146, a Forbesnál pedig 130,5 milliárd dollár szerepel a neve mellett, abban azonban egyetért a Bloomberg és a Forbes, hogy

Gates a világ negyedik leggazdagabb embere.

Forrás: Bloomberg

Gates először 1995-ben lett a világ leggazdagabb embere, akkor a vagyonát a Forbes 12,9 milliárd dollárra becsülte.

A válás pénzügyi részleteiről egyelőre nem sokat tudni

Egyelőre nem ismert az, hogy a pár hogyan osztja fel a vagyonát, hogy kötöttek-e házassági szerződést, de a vagyon mérete miatt a felosztás valószínűleg a történelem egyik legnagyobb válási megállapodása lesz. A Gates-házaspár Washingtonban él, ahol a jogszabályok alapján a házasság során bármelyik fél által megszerzett vagyon közösnek minősül, és házassági szerződés hiányában a váláskor általában egyenlő arányban osztják fel, a felek azonban megállapodhatnak abban, hogy a vagyonukat "igazságos és méltányos" módon osztják fel, ami nem feltétlenül 50-50 százalékos felosztást jelent. A New York Post bírósági dokumentumok alapján azt írta, hogy a Gates-házaspár nem kötött házassági szerződést, viszont válási megállapodást kötöttek, ez a dokumentum határozza meg, hogy a felek hogyan osztják fel vagyonukat.

Bill Gates vagyonának egy részét a Microsoftban lévő részesedése adja, a vállalat részvényeinek 1,37 százalékát birtokolja, amelyek értéke több mint 26 milliárd dollár.

A Microsoft részvényárfolyama elképesztő mértékben emelkedett az elmúlt években, ezzel párhuzamosan nőtt a Gates-házaspár vagyona. Miközben a 2008-as globális gazdasági válságot követően 15 dollár alá esett a Microsoft árfolyama, jelenleg már 250 dollár fölött állnak a jegyzések, vagyis

közel 17-szeresére emelkedett az árfolyam az elmúlt 12 évben, amivel a vállalat piaci kapitalizációja közel 1900 milliárd dollárra hízott.

A házaspár Warren Buffett-tel együtt a Giving Pledge létrehozói voltak, amely egy olyan program, amelyben a résztvevők vagyonuk több mint felét elajándékozzák.

A Gates-házaspár 2019-ben úgy döntött, hogy 20 milliárd dollár értékű Microsoft-részvényt adományoz az alapítványuknak, mivel igyekeztek növelni a jótékonykodás iránti elkötelezettségüket, írta Bill Gates egy blogbejegyzésében.

Ma az alapítvány több mint 51 milliárd dolláros vagyonnal rendelkezik, ezzel a világ egyik legnagyobb alapítványa.

Nagy pénz, nagy osztozkodás

A Gates-házaspár válásának komoly anyagi vonzata lesz, de az elmúlt években bőven akadtak olyan válások, amelyekben dollár százmilliók vagy akár milliárdok elosztásáról kellett gondoskodni, az esetek többségében azonban nem pontosan ismert, hogyan történt a vagyon felosztása. Azokról az esetekről, amelyekben viszont ismertek a részletek, a Forbes készített egy listát:

1. Jeff Bezos és MacKenzie Scott: legalább 35 milliárd dollár.

A pár akkor ismerkedett meg, amikor mindketten a D.E. Shaw fedezeti alapnál dolgoztak New Yorkban. Miután Seattle-be költöztek, MacKenzie segített Jeffnek az Amazon elindításában. 2019 áprilisában jelentetteék be, hogy elválnak, akkor azt is közölték, hogyan osztják fel a vagyont: MacKenzie Scott az Amazon részvényeinek közel 4 százalékát kapta meg, ami 2019-ben, aminek a piaci értéke a megegyezés bejelentésekor több mint 35 milliárd dollár volt (azóta az Amazon részvényárfolyama közel 75 százalékot emelkedett). Jeff Bezos megtartotta a Blue Originben és a Washington Postban lévő teljes részesedését. MacKenzie 2020-ban Scottra változtatta a vezetéknevét, és idén márciusában újraházasodott, jelenleg a világ harmadik leggazdagabb nője.

2. Bill és Sue Gross: 1,3 milliárd dollár

Sue Gross 2016-ban adta be a válókeresetet a férjével, Bill Gross-szal, a Pimco vagyonkezelő alapítójával szemben. Sue egy évvel később 1,3 milliárd dolláros vagyonnal távozott a házasságból, amelynek része volt egy 36 millió dolláros Laguna Beach-i ház és a "Le Repos", egy vitatott 1932-es Picasso-festmény, amelyet később 35 millió dollárért adott el. A válás egyik pikantériája, hogy Bill Gross igyekezett megtartani a három macskájuk egyikét, Sue végül mindegyiket megkapta. Bill Gross 2018-ban került le a Forbes 400-as listájáról, miután 14 egymást követő évben szerepelt rajta.

3. Steve és Elaine Wynn: 850 millió dollár

A Wynn Resorts kaszinóüzemeltető vállalat társalapítói 2010-ben váltak el, akkor egyébként már másodszor. Elaine, aki 2002 óta a Wynn Resorts igazgatótanácsának tagja, 11 millió részvényt kapott, amelynek akkori piaci értéke 795 millió dollár volt. Steve 2010-ben közel 114 millió dollár értékben részvényeket adott el, ezek egy része az alku részeként Elaine-hez került. Elaine 2012-ben beperelte a Wynn Resorts-ot, majd három évvel később kirúgták a vállalat igazgatótanácsból. Miután Steve 2018 februárjában szexuális zaklatással kapcsolatos vádak miatt lemondott vezérigazgatói és elnöki tisztségéről, eladta az összes részvényét. Elaine vagyonát jelenleg 2,3 milliárd dollárra becslik, ő a Wynn Resorts legnagyobb magánrészvényese.

4. Harold Hamm és Sue Ann Arnall: 975 millió dollár

Három évig tartó pereskedés után az amerikai olajmágnás, Harold Hamm 2015-ben úgy próbált véget vetni 26 éve tartó házasságának Sue Ann-nel, hogy egy 975 millió dolláros csekket állított ki neki. Sue Ann először elfogadta, majd azonban meggondolta magát, úgy döntött, hogy több pénzt akar, és fellebbezést nyújtott be, hogy nagyobb részt kapjon Hamm akkor 13,7 milliárd dolláros vagyonból, amelynek nagy részét a Continental Resources nevű vállalatban lévő 75 százalékos tulajdonrésze ad. 2015 áprilisában az oklahomai legfelsőbb bíróság vetett véget a történetnek, és helyt adott Harold Hamm fellebbezésének elutasítására irányuló indítványának, arra hivatkozva, hogy Sue Ann a csekk aláírásával és befizetésével beleegyezett a megegyezésbe.

5. Roy E. és Patricia Disney: 600 millió dollár.

Roy és felesége Patricia 2007-ben 77, illetve 72 évesen, 52 év házasság után adták be a válókeresetet. Roy (Walt Disney unokaöccse) vagyonát akkoriban 1,3 milliárd dollárra becsülték, orábban a Forbes 400-as listáján is szerepelt, de a válással vagyonának közel felét elveszítette, és lekerült a listáról.

