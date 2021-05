Komoly mérföldkő: több száz amerikai bankhoz megérkezhet idén a bitcoin

A CNBC értesülései szerint a bitcoin rövidesen újabb lépést tehet a mainstream elfogadás felé: a NYDIG kripto-letétkezelő cég és a Fidelity National Information Services (FIS) közreműködésével egyes amerikai bankok ügyfelei hamarosan első ízben vásárolhatnak, tarthatnak és adhatnak el bitcoint a meglévő számláikon keresztül, akár nagyon kis összegben is. A FIS egyik felsővezetője szerint ahogy több száz kisebb bank csatlakozik a programhoz, az olyan óriások, mint a JPMorgan Chase és a Bank of America is komoly nyomás alá kerülhetnek, hogy kriptodevizákat kínáljanak lakossági banki ügyfeleiknek.