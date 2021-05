Érdekes kapcsolat van a kriptodevizák és a mániarészvények között

Miközben a befektetők folyamatosan öntik a pénzt a nagy technológiai részvényekbe, a kisbefektetők kedvencei, vagy más szóval a "mániarészvények" továbbra is szenvednek. Ennek pedig a kriptopénzek árfolyamának emelkedése lehet az egyik fő oka, véli Ben Onatibia, a Vanda nevű befektetési kutatócég stratégája.

Az egyéni befektetők továbbra is előszeretettel vásárolják a Big Tech részvényeket, miközben az árfolyamok lefelé mozognak. A Vanda csapata szerint május 4-én 870 millió dollár folyt be az egyedi részvényekben, amelyek nagyjából 28 százaléka ment az S&P technológiai vállalataiba, például a FAANG részvényekbe, és a nagy technológiai alapok is masszív beáramlást könyvelhettek el lakossági oldalról.

Ez nem csak arra utal, hogy az egyéni befektetők „belevettek az aljába”, hanem arra is, hogy az intézményi befektetők részben felelősek az eladásokért, mivel csökkentették a technológiai kitettségüket a nyersanyagok és a pénzügyi vállalatok javára.

De "a technológiai szupremácia kiszorította a befektetéseket más spekulatív részvényekből is" - mondta Onatibia -, az egyéni befektetők sokkal inkább haboznak a mélyponton vásárolni az olyan részvényeknél, mint a kannabisz vagy a tiszta energia részvények. A Vanda csapata úgy véli, hogy ez a környezet valószínűleg fennmarad, különösen az olyan széles körben tartott részvények gyenge teljesítménye miatt, mint az Apple és az AMD.

A Vanda csapata szerint az egyik legfontosabb előfeltétel ahhoz, hogy az egyes mániarészvények újra vonzók legyenek, az a kriptopénzek árfolyamának korrekciója. Onatibia szerint az olyan részvények árfolyama, mint a Tilray, a Skillz, a Virgin Galactic, a Plug Power, és a NIO 2021-ben fordítottan korreláltak a kriptopénzekkel, és ez az egyéni befektetők körében bekövetkezett rotációra utal.

Ez pedig egy kiemelten fontos kapcsolat lehet.

Forrás: Vanda Research

Az ESG, az elektromos járművek és számos más, magasan szárnyaló ágazat befektetőinek figyelmet kell fordítaniuk a kriptovilág fejleményeire

- közölte Onatibia, aki szerint egy jelentős kriptopiaci korrekcióra lehet szükség ahhoz, hogy ezek a részvények visszanyerjék elveszett vonzerejük egy részét.

Amikor a bitcoin árfolyama a Coinbase nevű kriptotőzsde tőzsdei bevezetését követően esni kezdett, az összes kisbefektetői kedvenc részvény árfolyama emelkedett - tette hozzá Onatibia.

De ahogy az ethereum és más altcoinok ára az egekbe szökött a héten, a kisbefektetők kedvenc részvényei a közelmúltbeli emelkedésük nagy részét visszaadták

További bizonyíték rá, hogy az egyéni befektetők állnak a kriptopiaci rali mögött, hogy a népszerű kereskedési platform, a Robinhood a héten összeomlott a kriptoeszközök "példátlan kereskedési aktivitását" követően.

(MarketWatch)

Címlapkép: Chris McGrath/Getty Images