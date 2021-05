Bencsik: gazdasági szempontból nem látjuk okát, hogy ne érjen véget júniusban a moratórium

Ma hajnalban tette közzé idei első negyedéves gyorsjelentését az OTP, a ma reggeli sajtótájékoztatón Bencsik László, a bankcsoport vezérigazgató-helyettese értékelte a trendeket.

Hitelek, marzsok, moratóriumok

Bencsik László értékelte a negyedév számait és a kilátásokat:

Hiteltörlesztési moratórium már gyakorlatilag csak Magyarországon van az OTP-országok között, így van arról tapasztalat, mi történik az egyes országokban a moratórium lejárta után: jellemzően nem történt meg a hitelportfólió romlása a külföldi leánybankoknál, a kivétel Horvátország, ott a turizmust érintette leginkább a járványhelyzet. Nincs példa arra, hogy egy moratórium lejárta után a nem teljesítő állományok jelentősen emelkedtek volna, hogy az ügyfelek nagy volumenben ne tudnák törleszteni a hiteleiket.

Az idei első negyedév még a vírus második és harmadik hullámának negatív gazdasági hatásai mellett zajlott, ezért pozitív, hogy a teljesítő hitelállomány nem csak éves, de negyedéves bázison is bővült. Az látszik, hogy a lakossági és vállalati ügyfelek optimistán tekintenek a jövőbe.

A pandémia hatásainak kezelése mellett az OTP-nél két kisebb és egy nagyobb integrációs folyamat is zajlott, a bolgár, a montenegrói és a szerb nagybank integrációja.

Nagyon közel vagyunk a járvány negatív gazdasági hatásai szempontjából, hogy a történet végére érjünk,

mondta Bencsik László.

A fontosabb termékkategóriákban továbbra is magas az OTP piaci részesedése.

Kérdések és válaszok

A teljesítő hitelállományok melyik országokban, termékkategóriákban bővülhetnek az év hátralévő részében?

A második negyedév hasonló lesz az első negyedévhez, viszont a második félév lesz nagyon aktív, Oroszországban lehet különösen dinamikus a hitelállomány bővülése, ott tavaly 17 százalékkal visszaesett a hitelezés, és még az idei első negyedév is gyenge volt, az orosz operációban az év második felében 20 százalék fölötti hitelnövekedés lehet év végéig. A többi ország és szegmens tekintetében a már meglévő növekedés üteme fog tovább gyorsulni.

A nettó kamatmarzs emelkedése csak átmeneti? Mire számít a menedzsment a második negyedévre és az év egészére?

Szinte biztos, hogy az idei év egészében a nettó kamatmarzs alacsonyabb lesz, mint a tavalyi egész évben. Abban az esetben, ha a hitelállomány növekedése nominálisan, volumenében is jóval magasabb lesz, mint a betétállomány növekedése, és a kamatkörnyezet is emelkedik, akkor nem kizárható, hogy az első negyedéves nettó kamatmarzs szintjénél nem megy lejjebb az év egészében a kamatmarzs, ehhez tehát az kell, hogy a marzs szempontjából minden „jól” sikerüljön. De nagyon erős a verseny, a versenytársaknak is magas a likviditása, és mivel ők sem tudnak magas hozamú eszközökbe fektetni, minden bank szeretne hitelezni, amit az is támogat, hogy ha elmúlik a covid szituáció, és magas lesz a gazdasági növekedés, akkor az ügyfelek kockázati profilja nagyon jó lesz, ez viszont a kamatok csökkenése irányába hat. Az árverseny továbbra is erős lesz.

Melyik csoporttagoknál folytatódhat a bankfiókok számának és az alkalmazotti létszámnak a csökkentése? Melyik banknál lehet a csökkenés üteme hasonló ahhoz, amit az elmúlt egy évben láttunk? Vagy a racionalizálás nagy része már megvolt?

Ott csökkent érdemben a fiókok és az alkalmazottak száma, ahol összeolvadási folyamatot hajtott végre az OTP. Ez a folyamat Szerbiában még nem zárult le, ott még várható költségek, hatékonyság szempontjából pozitív hatás.

Mi az OTP várakozása, hogyan, mikor fogja kivezetni a kormány a törlesztési moratóriumot?

Gazdasági szempontból a járvány negatív hatása idén nyáron véget fog érni, gazdasági szempontból semmi okát nem látjuk, hogy június végén ne érne véget a moratórium. Magyarországon jelentős gazdasági növekedés jöhet az év második felében, ezért semmi helye egy moratóriumnak, az elmúlt egy évben viszont volt, nagyon jó eszköz és nagyon jól alkalmazta a magyar kormány, mondta kérdésünkre Bencsik László, ehhez hozzátette, hogy számos külföldi országban volt moratórium, ezek lezárultak, ráadásul a Covid-szituáció alatt, és még ott sem látszott érdemi portfólióromlás.

Március elején, a negyedik negyedéves gyorsjelentés utáni sajtótájékoztatón Bencsik László azt mondta, hogy jó esélye van annak, hogy akár bőven 10 százalék alatt, adott esetben nem haladja meg az 5 százalékot azoknak az aránya azoknak, akik a moratóriumból való kilépés után problémákkal szembesülnek. Azóta eltelt 2 hónap, most hogy látja a helyzetet?

Még inkább így látom, ennek a várakozásnak a megalapozottsága nőtt, válaszolta Bencsik László.

2021-es várakozások?

A ROE várhatóan magasabb lesz, mint tavaly,

alacsonyabb lesz a kockázati költség, mint tavaly,

a hitelállomány növekedése magasabb lesz, mint 2020-ban,

9 százalék, első negyedévben 2 százalék,

a nettó kamatmarzs csökkenése tovább folytatódhat

Akvizíciók?

Vannak konkrét tárgyalások potenciális eladókkal.

Címlapkép: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images