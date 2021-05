Beszállt a ringbe az OTP, most nem kiütéssel, csak nagyon sima pontozással nyert

A Portfolio-nál több évtizedes hagyománya van a részvények, devizák, cégek megszemélyesítésének, szédelegnek devizák, szenvednek papírok, összerogynak majd talpra állnak vállalatok. Menjünk is tovább ezen a vonalon! Az OTP egy olyan bokszoló, amelyik az elmúlt évtizedekben végig járta az ökölvívó ranglétrát, középsúly, nagyközépsúly, félnehézsúly, cirkálósúly, és mostanra a régióban elismert és irigyelt nehézsúlyú bokszoló lett, amelyik egymás után dönti a rekordokat. A koronavírus-járvány viszont tavaly bevitt egy jobb egyenes - bal horog ütéskombinációt, aminek év elején történelmi céltartalékolás lett az eredménye, de a bankcsoport kimozogta a pandémiát, és úgy ment ki az idei első meccsére, hogy senki nem fogadott ellene. Most nem lett meg a rekordprofitos KO, csak egy bivalyerős, teljesen sima pontozásos győzelem.

Várakozások megverve? Pipa

Minden fontosabb eredménysoron jobbak lettek az OTP első negyedéves számai, mint amire az elemzők számítottak. A bevételek 1 százalékkal a várt felett alakultak, a működési költségek 2 százalékkal a konszenzus alatt, a működési eredmény 4 százalékkal a várakozások felett, a céltartalékolás jóval alacsonyabb lett a vártnál, így a korrigált adózott eredmény 15, a konszolidált adózott eredmény pedig 14 százalékkal lett magasabb a vártnál.

Paraszthajszál

Érdemes top down vizsgálni az OTP számait, a bevételektől az adózott eredmény felé, de a profit most előre kívánkozik. Nem titok, hogy a bankoknak a céltartalékolásban van mozgástere, így a profitot bizonyos határok között gyakorlatilag oda lövik be, ahová akarják. Ezt azért írom most, mert az OTP korrigált adózott eredménye az idei első negyedévben bankcsoport szinten aprópénznek számító 363 millió forinttal lett alacsonyabb, mint a korábbi rekord, a tavalyi harmadik negyedéves 117,7 milliárd forint,

szóval minden idők második legjobb eredményét szállította a bank.

Hogy miért nem lett új rekord? Lehet, hogy a pandémia miatt érdemes óvatosabbnak, szerényebbnek lenni, nem kellenek a rekordokról szóló szalagcímek, nem tudom, de mindegy is,

a 117,3 milliárd forint negyedéves eredmény bivalyerős.

A korrekciós tételekkel együtt 93,3 milliárd forint lett a bankcsoport adózott eredménye, ami benne van a top 5-ben, ha a Garancia eladásával torzított 2008 harmadik negyedévet is figyelembe vesszük, akkor a top 6-ban.

300 az új 200

Akkor jöjjenek a bevételek! Egy évtizede még negyedévente 200, most már inkább 300 milliárd forint bevételt termel az OTP. Az nem meglepetés, hogy a szezonálisan gyengébb első negyedévben nem sikerült megverni a tavalyi negyedik negyedéves 307,5 milliárd forintos rekordot, de, hogy csak 2 százalékkal maradt el attól a profit, az nagy fegyvertény, nem lennék meglepődve, ha jönnének még idén új rekordok. Ha már rekord: a magyar alaptevékenység bevétele 125 milliárd forinttal új csúcsot ért el, a csoport bevételének 42 százalékát szállítva.

A bevételek növekedésében fontos szerepe van a teljesítő hitelállományok bővülésének, a konszolidált árfolyamszűrt teljesítő (Stage 1+2) hitelállomány tavaly év végéhez képest 2 százalékkal, 233 milliárd forinttal bővült, ezen belül a magyar, az ukrán és a román leánybanknál volt magas, 3-4 százalékos a dinamika, a jelzálog-, és a fogyasztási hitelek organikusan 2, a nagyvállalati hitelek pedig 1 százalékkal növekedtek, a magyar fogyasztási hitelek 7, a kkv-hitelek 14 százalékkal bővültek. Az árfolyamszűrt konszolidált betétállomány negyedéves bázison 3 százalékkal, 474 milliárd forinttal nőtt.

Az állományok növekedése mellett pozitív, hogy mérsékelten ugyan, de a nettó kamatmarzs is javult, az 5 bázispontos növekedés nagyrészt a magyar (2021-től átárazódtak a 2020. március 19 és 2020. december 31 között folyósított, jogszabályi kamatplafon időszakában folyósított hitelek), kisebb mértékben a horvát, ukrán és orosz operációknak köszönhető. A marzsok javulása azonban csak átmeneti lehet, az OTP a gyorsjelentésben kiemeli, hogy hosszabb távon a marzserózió irányába mutat, hogy a betétállomány növekedése lényegesen meghaladta a hitelekét, a többlet likviditás kihelyezése pedig az alacsony állampapírhozamok miatt negatívan hat a marzsra.

Kontroll alatt a költségek

A működési költségek év/év alapon 2, negyedéves bázison pedig 8 százalékkal csökkentek.

Ebben már annak a masszív racionalizálásnak a hatása is benne van, amit az OTP az nagyrészt az új leánybankoknál hajtott végre. Persze a felvásárlást végrehajtó vállalatok előszeretettel hangoztatják az akvizíciók után, hogy igyekeznek a teljes létszámot megtartani, bankok esetén pedig azt is, hogy nem lesznek fiókbezárások, a valóság azonban más, ezt mutatja az OTP integrációs folyamata is: a fiókhálózat egy év alatt 230 egységgel csökkent (-13%), Bulgáriában 123, Horvátországban 19, Montenegróban 13 egységgel, és nyilván a dolgozói létszám is csökkent, csoportszinten 2246, Bulgáriában 601 Szerbiában 194, Montenegróban 188, Horvátországban 14 fővel. Az orosz operációban a pandémia miatt mérsékeltebb üzleti aktivitás miatt 833 fővel csökkent a létszám.

A teljes képhez hozzátartozik, hogy összhangban a magyar versenytársaknál követett gyakorlattal 2021-től az OTP a Magyarországon fizetett helyi iparűzési adó és innovációs járulékot (IPA) nem a működési költségek, hanem a társasági adó soron mutatja be. Ez az idei első negyedévben egy 4,4 milliárd forintos tétel volt, éves szinten közel 16 milliárd forintról van szó.

Stabil portfólióminőség

A hitelportfólió minősége stabil, a fedezettség magas. A 90 napon túl késedelmes állomány csak 9 milliárd forinttal nőtt, a késedelmes hitelek aránya 3,73 százalékra csökkent, a Stage 3 hitelek aránya 5,7 százalék, fedezettségük 63 százalék. A moratóriumokban történő részvételi arány minden leánybanknál csökkenő tendenciát mutat, az első negyedév végén a magyar alaptevékenységben 32,5, a Merkantil Csoportnál 21,3, a horvát leánybanknál 5,2, az SKB-nál pedig 4,7 százalék.

Az OTP tavaly letudta a járványhelyzet és a moratóriumok miatti ct-zés nagy részét, 2020 első negyedévében brutálisan magas, 91,7 milliárd forint volt a kockázati költség, de még a tavalyi negyedik negyedévben is 52,1 milliárd forint, mindkettőhöz képest jelentősen visszaesett az idei első negyedévben a céltartalékolás, csupán 8,5 milliárd forint volt, miközben az elemzők 24,7 milliárd forintra számítottak. Bulgáriában 4,6, Oroszországban 3,3, Szerbiában 2,6, Horvátországban pedig 2,3 milliárd forint volt a kockázati költség, a magyar alaptevékenységben viszont 4,6 milliárd forint pozitív tétel szerepel, ez nagyrészt a Faktoring által kezelt lakossági követeléseken jelentkező megtérüléseknek köszönhető.

Árazás

1,2 feletti idei P/BV szorzó, nem sok európai bank mondhatja el magáról, hogy ilyen magas árazáson forognak a papírjai, de azért érdemes megnézni, hogy mit is értékelnek ennyire a befektetők. Igen, a kiemelkedően magas saját tőke arányos megtérülést. A magyar bankcsoport ROE-jának a feléért is a fél karját odaadná néhány nyugat-európai bank vezére. Prémium terméknek prémium árazást!

Ha csak a régión belül nézünk körbe, akkor is dobogókörül az OTP PV alapon, alaposan átárazódott a szektor, a régebben magasan árazott lengyel bankpapírokat most az OTP-hez képest szép diszkonton lehet megvenni, de azért ott a profitabilitás sem ott van, ahol a magyar banké.

P/E alapon az OTP még mindig az egyik legolcsóbb régiós bankpapír, bőven lehet találni olyan bankokat, amelyeknél alacsonyabb megtérülés és profitnövekedés várható, de a részvényeik magasabb árazáson forognak.

A 12 havi előretekintő P/E ráta már magasabban áll, mint az elmúlt 20 év átlaga, de nem sokkal magasabban. De hol álljon, amikor az alacsony kamatok meg a befektetői total risk on miatt sok szektorban már őrült árazásokat látunk?

Az elemzői célárak átlaga nagyjából ott áll, ahol az árfolyam, ez alapján nincs jelentős felértékelődési potenciál. Mondjuk nem lennénk meglepődve azon, ha a mostani gyorsjelentés után néhány elemző megemelné a célárát.

Egy ideje már nincs olyan elemző, aki eladásra ajánlaná az OTP részvényeit, a Reuters adatbázisa alapján a legfrissebb ajánlások közül 8 vétel, 6 tartás. Eladás? Nulla! Danke! Bitte!

Címlapkép: Fernando Lavoz/NurPhoto via Getty Images