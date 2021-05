Pattannak a tőzsdék, erős a magyar piac

A tavalyi harmadik negyedévben már egyszer megmutatta oroszlánkörmeit a Mol és azt, hogy mire képes, mivel akkor értelmezhetetlenül nagyot ment a társaság a várakozásoknál lényegesen jobb eredményeket szállítva az olajipar talán valaha volt legrosszabb évében. Aztán jött a koronavírus-járvány újabb hulláma, és vele együtt a szigorú korlátozások és lezárások, ami gyengébb szereplést hozott a Mol számára is, bár a fogyasztói szolgáltatások szegmens - lassan már hagyományosnak mondhatóan - remek eredményeket szállított. A világgazdaság azonban lassan kezd talpra állni, az emberek mozgolódnak, zajlik a kilábalás, ami bizony meglátszik a növekvő olaj- és üzemanyagárakban is. Ezzel együtt pedig a Mol is felébredt, és megmutatta, hogy mire képes az oroszlán, ha felverik az álmából. A társaság szinte minden fontosabb soron verte az elemzői várakozásokat, és ugyan még helyenként elmaradnak a koronavírus-járvány előtti eredmények, de ez alapján már mindenképpen biztatónak tűnik a folytatás. Nem szabad elfelejteni ugyanis, hogy várhatóan még csak most robban majd be igazán a globális gazdasági növekedés, a turizmus, a közlekedés és a feldolgozóipar. Márpedig ha így lesz, akkor még szinte bizonyosan okozhat kellemes meglepetéseket majd a Mol a befektetők számára.