Szokatlan dolgot tett Elon Musk: óvatosságra intette a kriptobefektetőket

Cryptocurrency is promising, but please invest with caution! https://t.co/A4kplcP8Vq

A tweetje egy február 16-i YouTube-videóhoz kapcsolódott, amelyben a milliárdos arra figyelmeztetett, hogy a befektetőknek nem kellene minden megtakarításukat dogecoinba fektetniük.

Musk lesz az NBC késő esti élő televíziós műsorának, a "Saturday Night Live-nak" házigazdája ezen a hétvégén.

Sokan arra számítanak, hogy Musk szombaton olyan megjegyzéseket tesz, amelyekre tovább emelkedhet a dogecoin árfolyama.

Musk a dogecoin és a kripto egyik legnagyobb támogatója. A Tesla önjelölt "Technokingje" leginkább hatalmas követőtáborát használta fel a dogecoin árfolyamának felpumpálására, április 1-én például azt tweetelte, hogy a SpaceX rakétáival egy fizikai dogecoint juttatna a szó szoros értelmében vett Holdra, reflektálva a közösségi médiában elterjedt „to the Moon” kifejezésre.

SpaceX is going to put a literal Dogecoin on the literal moon