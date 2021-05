Tíz álompár, akik a pandémia alatt váltak el

Bombaként robbant a héten a hír, hogy a világ egyik leggazdagabb embere, Bill Gates 27 évnyi házasság után elválik feleségétől, Melinda Gatestől. De nem ők az egyetlen álompár, akik a pandémia alatt döntöttek a válás mellett, összegyűjtöttünk még néhány híres szakítást az elmúlt másfél évből.

A világ jelenleg negyedik leggazdagabb embere, Bill Gates a héten jelentette be, hogy különválnak útjaik feleségével, Melinda Gates-szel 27 évnyi házasság után. Egyelőre nem ismert az, hogy a pár hogyan osztja fel a vagyonát, hogy kötöttek-e házassági szerződést, de a vagyon mérete miatt a felosztás valószínűleg a történelem egyik legnagyobb válási megállapodása lesz. A Forbes információi szerint Melinda Gates már kapott egy 1,8 milliárd dolláros részvénycsomagot, amivel felkerült a világ milliárdosainak listájára.

A világ egyik leghíresebb színész-ikerpárjának egyik tagja, Mary-Kate Olsen és férje, Pierre Olivier Sárközy öt évnyi házasság után, tavaly áprilisban vált el hivatalosan. A bíróságnak benyújtott dokumentumok szerint a színésznő és a francia bankár kapcsolata már a járvány előtt megromlott. Mivel a lezárások elején a New York-i legfelsőbb bíróság is bezárt, Olsen egy sürgősségi válási kérelmet nyújtott be tavaly.

Christina Ricci színésznő júliusban adta be a válópert James Heerdegennel kötött házassága felbontására, miután állítása szerint bántalmazta otthonukban. Férjét nem tartóztatták le, de Christina Ricci távoltartási végzést kérvényezett és kizárólagos felügyeletet szeretne az 5 éves gyermekükre.

Dr. Dre és Nicola Young 24 évnyi házasság után, tavaly júniusban vált el.

A Grace Klinikából ismert Caterina Scorsone és Rob Gilles több mint tíz évnyi házasság után tavaly májusban döntött a válás mellett.

Elliot Page és Emma Portner januárban jelentették be, hogy 3 évnyi házasság után elválnak útjaik.

Megan Fox és Brian Austin Green még 2020-ban döntött a válság mellett, miután egy éve már külön éltek. A színésznő egy filmes projektjének külföldi útja során úgy érezte, hogy a házasság helyett inkább az önmegvalósításnak ad egy esélyt, de a mai napig jó barátok a volt férjével.

Kristin Cavallari valóságshow-sztár és Jay Cutler, az egykori NFL-játékos 10 évnyi házasság után döntöttek a válás mellett.

Pamela Anderson és férje, Jon Peters 2020 februárjában szakítottak, mindössze 12 nappal azután, hogy titokban összeházasodtak Malibuban. A házasság annyira rövid életű volt, hogy még be sem nyújtották a házassági anyakönyvi kivonat iránti kérelmet a The Hollywood Reporter információi szerint.

Katie Cassidy színésznő és Matthew Rodgers mindössze 13 hónapot töltöttek el férj-feleségként, mielőtt tavaly januárban benyújtották volta a válókeresetet.

(pagesix.com, glamour.com)

