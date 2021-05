Földbe állt a Tesla, gyűlnek a viharfelhők

A hivatalos kínai személyautó-szövetség, a Passenger Car Association tegnap közölte, hogy

a Tesla áprilisban 25 845 helyben gyártott járművet adott el, ami 27 százalékos csökkenés a márciusi számhoz képest.

A Reuters külön arról számolt be, hogy a Model 3 gyártója úgy döntött, hogy nem vásárol további földterületeket a sanghaji üzem mellett, mivel az amerikai-kínai kereskedelmi feszültségek aláássák azokat a terveket, hogy a telephelyet exportközponttá alakítsák.

A Tesla problémái Kínában egyébként még márciusban kezdődtek, amikor a Tesla elektromos járműveit kitiltották egyes katonai komplexumokból és lakótelepekről, mert aggályok merültek fel a járművek kamerái és érzékelői által gyűjtött érzékeny adatokkal kapcsolatban. Nem sokkal a tiltás nyilvánosságra kerülése után Musk egy kínai konferencián való virtuális megjelenése során azt mondta, hogy az autógyártó soha nem használná a járműveiben lévő technológiát kémkedésre.

Ezt követően áprilisban a sanghaji autókiállításon egy vásárló nagy nyilvánosságot kapott tiltakozására figyelhettünk fel, ami a helyi piacfelügyelet mélyrehatóbb vizsgálatát és a Tesla ügyfélszolgálatának heves kritikáját váltotta ki.

A Reuters az ügyet ismerő, meg nem nevezett személyekre hivatkozva azt írta, hogy mivel az elektromos járművekre Donald Trump korábbi elnök idején kivetett 25 százalékos vámok még mindig érvényben vannak, a Tesla most korlátozni kívánja Kína részesedését a globális termeléséből. A hírügynökség szerint a vállalat korábban fontolóra vette a Kínában gyártott Model 3 exportjának kiterjesztését több piacra, köztük az Egyesült Államokba is.

Az autóeladások csökkenésének hírére kimondottan érzékenyen reagáltak a befektetők, a kereskedés első órájában 4,7 százalékot zuhant a jegyzés, így

a héten már 10 százalékos a mínusz.

Ami az egész évet illeti, 2021-ben eddig 14,7 százalékos a mínusz az árfolyamnál.

Mindeközben Musk, aki az eredetileg poénnak indult dogecoin egyik legkomolyabb támogatója,

4 óra alatt több mint 2 millió válaszadót vonzott a Twitteren indított szavazására,

amely arról szólt, hogy a Tesla elkezdje-e a Shiba Inu-témájú coin elfogadását fizetőeszközként.

Do you want Tesla to accept Doge?