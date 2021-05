Herczku György: újra divattá vált a tőzsdézés, de ez gyorsan tud változni

Megmozgatták a befektetők és a lakosság fantáziáját is a jelentős kilengések, így olyanok is kipróbálták magukat a tőkepiacokon az elmúlt egy évben, akik jó ideje elkerülték azt, vagy korábban még sosem kereskedtek. Divattá kezdett válni újra a tőzsdézés, mind a kevesebb megtakarítással rendelkező fiatalok mind a vagyonosabb idősebb korosztályok esetében, mondta el a Portfolio-nak Herczku György, a KBC Securities vezérigazgatója, aki arról is beszélt, hogy a tavaly tavaszi tőzsdei mélyrepülésben a korábbi nagyobb válsággal ellentétben az ügyfelek nem ragadtak sokáig veszteséges pozíciókba, és a többség portfólióértéke jelentősen tudott növekedni, a KBC Securities-nél kezelt vagyon több, mint 40 százalékkal emelkedett tavaly áprilishoz képest. A befektetési szolgáltatónál a tőzsdei megbízások több, mint 30 százaléka már mobilról érkezik, és valószínűleg a mobil térhódítása folytatódni fog, ezért idén is olyan új fejlesztésekkel készülnek, amelyek segítik az ügyfelek mobilról történő kereskedését, és a weboldalt is megújították.

Milyen volt a 2020-as év? Milyen hatással volt a Covid a KBC Securities-re?

A koronavírus járvánnyal érkező jelentős volatilitás nagymértékben megnövelte az ügyfelek aktivitását, ez utóbbi a cégünk számára is kedvező hatással volt. Szerencsére a tőzsdei árfolyamok mélyrepülése nem tartott sokáig, így a korábbi nagyobb válsággal ellentétben az ügyfelek nem ragadtak sokáig veszteséges pozíciókba, és a többség portfólióértéke jelentősen tudott növekedni. Ez abból is látszik, hogy az általunk kezelt vagyon több, mint 40 százalékkal emelkedett tavaly áprilishoz képest. A növekedés egyik része abból adódik, hogy a lecsökkent eszközárak sok új befektetőt vonzottak be a tőzsdére, de azt is látjuk, hogy meglévő ügyfeleink egy jelentős része sikeresen lovagolta meg az elmúlt 12 hónap szárnyalását.

Mennyire volt nagy az érdeklődés a befektetések iránt? Ismét divat lett a tőzsdézés?

Az egy évvel ezelőtti februári-márciusi események hatására rég nem látott visszaesést mutattak be a tőzsdei árfolyamok, majd ezt követően szinte példa nélküli gyorsasággal kerültek a korábbinál is magasabb csúcsokra. Személy szerint egy jelentősebb visszaesést vártam tavaly október-november környékén, de a piacok rácáfoltak a várakozásaimra, nem fulladt ki a befektetők lelkesedése. Kétségtelenül megmozgatták a befektetők és a lakosság fantáziáját is a jelentős kilengések, így olyanok is kipróbálták magukat a tőkepiacokon az elmúlt egy évben, akik jó ideje elkerülték azt, vagy korábban még sosem kereskedtek. Divattá kezdett válni újra a tőzsdézés, mind a kevesebb megtakarítással rendelkező fiatalok mind a vagyonosabb idősebb korosztályok esetében. De a divat persze gyorsan tud változni.

Milyen változásokat hozott a befektetési trendekben a 2020-as esztendő?

A járványkezelés mellett az amerikai kormányzat jelentős támogatásokat adott alanyi jogon saját állampolgárainak, emiatt sokan kezdtek tőzsdézni ebből a pénzből. Ők inkább az ismertebb, gyorsan növekvő techcégeket, és az innovatívabb vállalatokat (pl. a zöldenergia, robotizáció, mesterséges intelligencia területén tevékenykedő cégeket) vették célba, egyes részvények így nagyon látványos ralit mutattak be. A fundamentumok ebben az esetben háttérbe szorultak, és a momentumrészvények kereskedése pusztán technikai alapon valósult meg, időnként már a józan ész határait meghaladva. A nagy kockázatok mellett viszont a kisebb tőkével kereskedők is sok esetben komoly sikerélményt és hozamokat érhettek így el. A kriptodevizákkal elérhető óriási hozamok is nagyon sok befektető érdeklődését keltették fel, a nagyon magas kockázatok ellenére.

Mennyire jelenthetnek kockázatot a csúcsra húzott tőzsdei árfolyamok?

A reálgazdaságban látható problémák közül a részvényindexekben első ránézésre nem sok tükröződik, így sokan várnak korrekciót, normalizálódást. Azt is látni kell viszont, hogy van egy fajta kettősség. A járványra kevésbé érzékeny technológiai cégek például a fontosabb amerikai tőzsdeindexekben nagy súllyal szerepelnek, rájuk nézve legtöbb esetben nem negatív a járvány, illetve hosszú távú pozitív fejleményeket is elindított. A ciklikusabb szektoroknál viszont messze nem ilyen jó a helyzet, a hétköznapi életben pedig gyakran találkoznak az emberek ilyenekkel. Általánosan elmondható, hogy a mostani nagyon alacsony hozamkörnyezet kiugró részvénykitettséget eredményez és az alacsony (negatív) kötvénypiaci hozamok egyelőre tovább pumpálják a részvényárfolyamokat. Nagyon nehéz fundamentumok alapján belelátni, hogy ez sokáig így maradhat.

Milyen fejlesztések várhatóak a KBC Securities-nél?

A tavalyi évben rengeteg erőforrást fordítottunk a kereskedési platformjaink fejlesztésére, látva a jelentős aktivitást. Úgy látjuk, hogy ezek a törekvéseink kifizetődtek. A tavalyi évben sikerült megnyernünk a legjobb kereskedési felületnek járó díjat a BÉT Legek szavazásán, valamint a hazai szolgáltatók közül kiemelkedően jó értékeléseket kapunk a MobilBroker platformunkra. Jelenleg a tőzsdei megbízásaink több, mint 30%-a már mobilról érkezik és minden bizonnyal a mobil térhódítása folytatódni fog. Mindezek miatt a 2021-as évben is olyan új fejlesztésekkel készülünk, amelyek segítik ügyfeleink mobilról történő kereskedését. Továbbá a weboldalunkat is megújítottuk, és különböző akciókkal próbáljuk segíteni ügyfeleinket.

Melyik volt a legtanulságosabb befektetői sztori az utóbbi időszakból?

Egyes részvényekben komoly spekulatív rali bontakozott ki, ami például a Tesla, a Gamestop, vagy akár az AMC árfolyamaiban is látványosan testet öltött az év során és igazi kaszinóélményt biztosított a befektetőknek. Időnként nem ritka az ilyen szélsőséges, és kimondottan izgalmas piaci esemény, és rendkívül árulkodó azt illetően, hogy milyen gyorsan tudnak emelkedni, de visszaesni is az árfolyamok. Az ebben résztvevő befektetők eredménytől függetlenül is sokat tudnak tanulni a saját kockázatvállalási hajlandóságukról, és a tőkepiac szeszélyeiről, ami vélhetően a következő években sem változik majd meg. Az mindenesetre elmondható, hogy a kisbefektetői réteg nagyon jelentős hatással van már a tőzsdei árfolyamok alakulására a nagyobb tőzsdei papírok esetében is.

Mit tanácsolna annak a befektetőnek, aki most kezd megismerkedni a tőzsde világával?

Az egyik legfontosabb az idő. Bár sokan szeretnének minél gyorsabban minél több pénzt keresni, a tőkepiacok időnként kemény leckékre tanítják meg azokat, akik nincsenek tisztában saját kockázatvállalási képességükkel. Minél korábban kezdi el valaki megismerni a tőzsdék világát, annál jobb eredményeket érhet el hosszú távon, és annál jobban növelheti megtakarításai értékét, ezt számos kutatás is bizonyítja. Az idő tehát nekik dolgozik, de ehhez hosszú távon is kitartónak, stressztűrőnek és türelmesnek kell lenni.