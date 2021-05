Így is lehet: dollármilliókat zsákolt dogecoinon, majd otthagyta a Goldman-t az ügyvezető igazgató

Aziz McMahon a LinkedIn-profilja szerint 14 évig dolgozott a Goldman Sachs-nél, de a befektetési bank szóvivője megerősítette a Fortune-nak, hogy nemrég távozott a pénzintézettől. Az eFinancialCareers beszámolója szerint a lépésre azután került sor, hogy McMahonnak jelentős profitot sikerült elérnie az eredetileg poénnak indult, de mára már a piaci kapitalizációja alapján negyedik legjelentősebb kriptodevizával, a dogecoinnal. A Goldman nem kívánt további részleteket közölni McMahon távozásáról.

Egyelőre egyértelműen az év sztárja a dogecoin, december vége óta

10 800 százalékot száguldott a jegyzés.

Az üstökösszerű teljesítményt elsősorban Elon Musknak köszönheti a coin, a Tesla cégvezér legújabb húzása tegnap például az volt, hogy szavazást indított a Twitteres követői között arról, hogy a jövőben elfogadják-e a dogecoint a Teslánál fizetőeszköznek. A szavazás már lezárult, 24 óra alatt közel 4 millióan voksoltak, persze az emberek több, mint háromnegyede igennel.

Do you want Tesla to accept Doge?