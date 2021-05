Ray Dalio szerint ez a legnagyobb kockázata a kriptodevizáknak

Ray Dalio, a milliárdos hedge fund alapító a kriptoeszközökkel kapcsolatban kimondottan bizakodó hangot ütött meg tegnap, miközben arra figyelmeztetett, hogy az amerikai jegybank, a Federal Reserve a laza monetáris politikája miatt buborékokat alakíthat ki a piacokon.

Tegnap a Wall Street Journal "The Future of Everything Festival"-nevű rendezvényén a kialakulóban lévő digitális pénzeszközök piacának megítélésére vonatkozó kérdésre válaszolva a milliárdos guru Ray Dalio "izgalmasnak és ismeretlennek" nevezte a kriptoeszközöket.

A kripto legnagyobb kockázata a saját sikere

- fogalmazott, hozzátéve:

Egyetlen kormányzat sem akar alternatív devizát.

Dalio, a világ legnagyobb hedge fundjának, a Bridgewater Associates-nek az alapítója azt mondta, hogy nagyon bizakodó a kriptóval, mint digitális elszámolási mechanizmussal kapcsolatban, ezzel vélhetően a decentralizált pénzügyek kérdéskörére, vagy röviden a DeFi-re utalt a guru.

A DeFi olyan alkalmazások és szolgáltatások összessége, amelyek a közvetítő szereplő kihagyásával megkönnyíthetik például a kriptoeszközök kölcsönzését, hitelezését és kereskedését. Ezt az elszámolási rendszert a hagyományos pénzügyi piacokat érintő lehetséges fenyegetésként tekintik egyes szereplők, a másik oldalról azonban elmondható, hogy ennek az alkalmazásnak köszönhetően vélhetően leegyszerűsödhet a tőzsdei kereskedés folyamata.

Dalio szerint a kriptodevizák mint értéktároló eszközök lehetnek érdekesek, és "valószínűleg fontosak lesznek a számunkra".

A milliárdos guru megjegyzései akkor hangzottak el, amikor a piaci alapon legjelentősebb kriptodevizával, a bitcoinnal 55 000 dollár körül lehetett kereskedni,

míg a második legnagyobb coin, az ethereum blokkláncon futó ether a mérföldkőnek számító 4 000 dolláros szintet lépte át.

Előbbi idén eddig 98, utóbbi pedig már 483 százalékkal került feljebb.

Mindezek ellenére a spekulatívabb digitális eszközök, mint például a dogecoin körüli elképesztő mánia azonban kérdéseket vethet fel azzal kapcsolatban,

hogy a kriptoszektor épp egy buborék közepén van-e.

Dalio a WSJ-nek azt mondta, hogy a piacokon vannak buborékok, vélekedése szerint mindez részben az amerikai jegybanknak is köszönhető, mivel rengeteg sok pénz van (a tőkepiacokon), és nem szigorította a FED a monetáris politikáját a koronavírus-válság kezdete óta.

Címlapkép: Kimberly White/Getty Images for TechCrunch