Trump egyik utolsó nagy támadása is semmissé lesz: lekerülhet a Xiaomi az amerikai feketelistáról

Megállapodott a Xiaomi az amerikai kormánnyal, lekerülhet a kínai mobilgyártó az Egyesült Államok feketelistájáról, amire még Donald Trump jóvoltából került fel és amely korlátozta volna az amerikai befektetőket a cégben. A hírre valósággal kilőtt a Xiaomi árfolyama a ma reggeli kereskedésben, a hongkongi tőzsdén 5 százalékos pluszban áll a papír.

A Xiaomi korábban pert indított az amerikai kormány ellen, miután az amerikai védelmi minisztérium még Donald Trump elnöksége alatt kiadott egy rendeletet, amely a technológiai vállalatot kínai katonai vállalattá nyilvánította. Ez nem jelenti azt, hogy az USA kereskedelmi feketelistájára is felkerült volna a Xiaomi, amely hatással lett volna az amerikai beszállítói kapcsolataira is (a Huawei-t például azoktól is elvágták), de az amerikai tőzsdéről kivezették volna a Xiaomi részvényeit és kikerült volna a globális részvényindexekből is. Az amerikai védelmi minisztérium most azzal állapodott meg a Xiaomival, hogy benyújtja a bíróságnak a rendelet végleges hatályon kívül helyezésének kérvényét.

A bírósági beadvány szerint a felek megállapodása egy előrelépés, amely megoldhatja a pert, konkrét feltételekről tárgyalnak és közös javaslatot nyújtanak be még május 20-a előtt. Donald Trump elnökségének utolsó nagy támadásai között volt a Xiaomi feketelistára helyezése, több kínai vállalattal együtt, ami nagy meglepetést okozott, az amerikai chipgyártó, a Qualcomm ugyanis a társalapítója volt 10 évvel ezelőtt a kínai mobilgyártónak.

Az üggyel foglalkozó amerikai bíróság kiállt a Xiaomi mellett, már márciusban átmenetileg felfüggesztette a rendeletet és a körzeti bíró már akkor azt közölte, hogy véleménye szerint jó esélye van arra a Xiaominak, hogy hatályon kívül helyezzék a rendeletet - írja a Bloomberg.

A Xiaomi árfolyamának alakulása

Címlapkép: Budrul Chukrut/SOPA Images/LightRocket via Getty Images