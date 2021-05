Buy the dip? Alaposan bevásárolt bitcoinból ez a szoftvercég

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az üzleti intelligenciával és mobil szoftverfejlesztéssel foglalkozó MicroStrategy részvénye 2,7 százalékot esett a mai kereskedés első órájában, a kereskedés előtti adatok alapján azonban ennél jóval nagyobb mínuszra lehetett számítani. Az esés annak tudható be, hogy a szoftvercég figyelemreméltó bitcoin-kitettséggel rendelkezik, a kriptodeviza pedig komoly zuhanást szenvedett el Elon Musk twitteres aktivitásának köszönhetően. A relatíve alacsony bitcoin-árfolyamot újabb vételi lehetőségként értelmezte a szoftvercég, mintegy 15 millió dollár értékben be is vásároltak a kriptodevizából.