Korrigáltak a méretes zuhanás után az amerikai tőzsdék

A tegnapi jelentős lefordulást követően ma emelkednek a vezető amerikai részvényindexek, följebb került az S&P 500, a Dow Jones és a Nasdaq is. Az egy nappal korábbi eséseket a vártnál messze magasabb inflációs adat váltotta ki, több mint 10 éve nem volt ilyen magas áremelkedés. Az amerikai jegybank egyelőre nem mutatta az aggodalom jeleit, úgy gondolják, hogy átmeneti hatásról lehet szó. Az ázsiai piacokra is átragadt a rossz hangulat és gyenge teljesítmények voltak láthatóak, és Európában is komoly eséssel indult a nap, de itt is javul a kereskedési hangulat és csökkennek a mínuszok.