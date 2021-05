Fordult a hangulat, felpattantak a tőzsdék - Pluszban fejezte be a napot Amerika

Elefánt a szobában: egy több mint kétszáz éves kifejezés, amelyet angolszász területeken gyakran használnak olyan helyzetekre, amikor egy nagy és nyilvánvaló probléma ott van mindenki szeme előtt, de senki sem mer beszélni róla. Az analógia alighanem itt világos, a szobát a pénzügyi piacok, az elefántot pedig az inflációs nyomás jelenti. Az elmúlt napokban komoly eladási hullámot és esést tapasztalhattunk a világ főbb részvénypiacain, tegnapelőtt a klasszikus indexek 2%-ot, a technológiai szektor és növekedési papírok közel 3%-ot estek a tengerentúlon, és volt ugyan ennek korrekciója, mostában ritkán láttunk ekkora negatív irányú mozgásokat egyetlen nap alatt. Ez annak volt betudható, hogy megnőttek az inflációs félelmek, nem is alaptalanul: a héten közzétett adat szerint a fogyasztói árindex 13 éve nem látott szintre emelkedett az Egyesült Államokban, bőven felülmúlva az elemzői várakozásokat. Bár az adat sokkolta a piacokat, a folyamat nem ma kezdődött és voltak bőven a befektetők között is, akik tartottak ettől és tartanak most is. Ennek pedig a jelei megmutatkoznak a piacokon is.