György István: megvan a 4,5 millió beoltott, újabb sms-ek érkezhetnek Pfizer-oltásokról

György István, az oltási munkacsoport vezetője kezdi a tájékoztatót az oltási program aktualitásáról és a következő napok rendjéről. Az átoltottság 46 százalékos Magyarországon, szemben az EU-s 29 százalékos átlaggal - emeli ki. Európában egyedülálló módon már oltjuk a 18 év alattiakat, míg máshol még a 60 éves korosztály oltása zajlik, ez azt jelenti, hogy Magyarországon az aktív korosztály nagy része megkapta az oltást, a regisztrált 30 év felettiek 80 százaléka legalább az első oltását megkapta - teszi hozzá.

A reggeli órákban átléptük a 4,5 millió beoltottat – mondta el az államtitkár.

Csütörtökön rendben megkezdődött a 16-18 évesek oltása, 95 ezer fiatal regisztrált és foglalt időpontot, az időpontokat keddig nyitották meg. Közben 144 ezer, korábban regisztrált felnőtt jelentkezhet Pfizer-oltásokra, amelyek keddig érhetőek el számukra. A foglalásokat folyamatosan követik, ha nem fogy el minden hely, akkor haladnak tovább a regisztráltak sorában és újabb személyek kaphatnak sms-t Pfizer-oltásról. „Egyik oltóanyagot sem őrizgetjük” – mondta el György István.

Elérhető még az orosz Szputnyik oltóanyag az oltópontokon, amire még vannak szabad időpontok, ez az utolsó lehetőség az orosz vakcinára, mivel a szerződésben vállalt kontingenst teljes mértékben leszállította az orosz fél.

Folyamatosan elérhető a Sinopharm vakcina is az oltópontokon és a háziorvosok is kaptak belőle, a kínai vakcinából várható nagyobb mennyiség. AstraZenecára is vannak még időpontok és 64 800 Moderna-oltóanyag érkezett a héten, ezek nagy része második körre, 30 000 fő kaphat első oltást ebből az oltóanyagból. Ezt az oltóanyagot a várandósok is megkaphatják.

A Janssen oltóanyagot részben a honvédségi oltóbuszokon biztosítják, a napokban Borsod-Abaúj-Zemplén megyében jártak, jövő héten pedig 50 ezer Janssen-vakcina kerül a háziorvosokhoz.

Több mint 5 millióan regisztráltak az oltásra, 81 százalék már megkapta, 900 ezren várnak még az oltásra, nekik napokon belül lehetőségük van oltást kapni - mondta el György István.