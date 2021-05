Négyezer katona dolgozik itthon a járvány elleni védekezésben

Ezekben a napokban is csaknem négyezer katona vesz részt a koronavírus-járvány elleni védekezésben - közölte a honvédelmi miniszter az M1 aktuális csatorna péntek reggeli műsorában.

Benkő Tibor elmondta: a koronavírus-járvány miatt tavaly március óta a katonák segítették, segítik a határzárást, a határőrizeti feladatokat, a közterületeken a rendőrökkel közösen járőröznek, valamint fertőtlenítési feladatokat is végrehajtottak. A kórházparancsnoki rendszerben most is hatvan katona teljesít szolgálatot, az egészségügyi dolgozók tehermentesítését pedig mintegy 1400 segíti - sorolta.

Az öt honvédségi oltóbusszal pedig bárhová el tudnak jutni, hogy segítsék a lakosság beoltását - ismertette.