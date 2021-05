Hogyan veszíts el 9000 fontnyi bitcoin-t egy pillanat alatt?

A bitcoin és általában a kriptodevizák piaca olyan, mint egy élénk kisgyerek: egy percig sem hagy nyugodni. A hasonlat amiatt is érdekes, hogy ezen eszközök árfolyama kevésbé érett viselkedést mutat, mint a legnagyobb, sok szereplős részvények, kötvények és határidős termékek. A piaci reakciókat és a kereslet-kínálat dinamikáját vizsgáló technikai elemzés segíthet megérteni, hogy milyen folyamatok alakítják a jövőben az árfolyam alakulását.

Julie Bushnell egész biztosan nem úgy fog bevonulni a történelembe, mint a valaha volt legdörzsöltebb bitcoin befektető. A Brightonban élő tanár minden megtakarítását, 9000 fontot bitcoinba fektetett, a célja az volt, hogy az összeget egy lakás kezdőrészleteként fogja majd felhasználni. Hogy Angliában hol található olyan lakóingatlan, amelyhez elegendő ekkora összeget letenni, jó kérdés, de Bushnell számára már nem ez jelenti a legnagyobb problémát. Meglátott ugyanis egy hirdetést a neten, amely az angol közszolgálati televízió, a BBC honlapjára nagyon hasonló megjelenéssel rendelkezett és azt állította, hogy Elon Musk mindenkinek megduplázza a bitcoin-jait, aki jelentkezik és átküldi neki a megkétszerezendő kriptodevizát. Így is tett, de hiába várt. Nem kapta meg a bitcoin-okat, nem volt sehol Elon Musk, nem volt valódi BBC: egy nagyon egyszerű csalás áldozatává vált.

Az álhír képernyőképe egy a BBC-re nagyon hasonlító, hamis oldalról.

Bár a története szomorú, fontos jelzésértékkel is bír: egyre több a kriptodeviza befektetők között az olyan résztvevő, akinek halvány fogalma sincs arról, hogy mit csinál, és a legegyszerűbb trükköknek is bedől. Természetesen a bitcoin és társai piacainak egyre több erős kezű, tapasztalt és dörzsölt résztvevője is van. Mégis, egy-egy egyébként felületes hír, influencer által tett bejegyzés több tíz milliárd dollárral képes arrébb dobni még a legnagyobb kriptodevizák piaci kapitalizációját, ami egy olyan digitális pénz esetén, amelynek egyik célja akár a teljes pénzrendszer leváltása is lehet. A leginkább látványos példa erre maga a Technoking, azaz Elon Musk és Twitter csatornája.

A Tesla vezére és fő részvényese február elején tette közzé, hogy a tényleg fantasztikus autókkal rendelkező gyártó másfél milliárd dollár értékben vásárolt bitcoin-t. Pár héten belül a cég elkezdte elfogadni a vezető kriptodevizát a vásárlások során. A piac reakciójára az eufória volt a legjobb szó, hatalmas emelkedés történt, noha a fundamentumokra gyakorolt hatás marginális, és sokkal inkább szimbolikus jelentőségről volt szó. Alig három hónappal később, éppen a napokban Musk 180 fokos fordulatot véve bejelentette, hogy a Tesla ezentúl mégsem fogadja el a bitcoin-t fizetőeszközül. Az ok a kriptodeviza működtetésének valóban hatalmas környezeti hatása volt. Ez talán még egy érthető indok is, de azt már nagyon nehéz elhinni, hogy Musk-nak és a teljes Tesla vezetésnek erről februárban még nem volt tudomása. A piac azonban hűséges kutyaként ismét követte idolját, ezúttal déli irányban.

A hasonló, alapvetően kevéssé fontos, de a remegő kezű, vagy legalábbis rövid távon gondolkozó spekulánsok számára események piacbefolyásoló hatása miatt részben másként kell kezelni a hasonló eszközöket. Ebben segítséget nyújthat a technikai elemzés is. Ennek módszertana alapján a bitcoin kilátásai fokozatosan romlottak az elmúlt bő két hónap során, és a problémák a középtávú trend erejével nem most kezdődtek. Más szóval egyetlen hír még nem dönti romba a kriptodevizát, viszont több, egymást követő reakció már lehet beszédes.

Bár korábban még középtávra is volt értelme optimistának lenni, ez egyre inkább a múlté, mert nagyon úgy fest, hogy a bitcoin árfolyamában egy alacsonyabb lokális csúcs alakult ki a héten. A belső romlás nem most kezdődött, hiszen az ROC indikátorral is érzékeltethető, hogy a lendület fokozatosan csökkent az utóbbi hónapokban, az árfolyammal szemben egy érdemi szintű divergencia alakult ki. Ráadásul a legutolsó napok csökkenése során nem voltak nagy alsó árnyékok, mint amilyeneket a korábbi korrekciók során láthattunk. Persze nincs még minden veszve, hiszen a hosszú távú trend még él, és a forgalom alapú indikátor is csak a semleges zónáig jött vissza, azaz nagy pénzkivonások még nem kezdődtek.

A következő két támasz megtartása viszont alapvető fontosságú, hogy a mostanra semlegesre romlott kép ne lendüljön át a negatív oldalra.

Támasz: 47 500, 45 000, 39 040

Ellenállás: 51 000, 55 500, 59 000, 64 000

Értékelés: 52.4 (semleges)

Az ethereum grafikonjára nézve látható, hogy a relatív erőnek milyen jelentősége van, és miért negatív, hogy a bitcoin középtávon sem volt képest továbbvinni a trendet. A második legnagyobb kapitalizációval bíró kriptodeviza ugyanis könnyedén tovább tudta vinni a trendjét, mostanra a nagyobb szereplők közül egyértelműen vezető szerepre tett szert nemcsak rövid-, hanem középtávon is. Itt szó nincs divergenciáról az ROC-ben, a lendület egyértelmű, és a CMF indikátor alapján a tőkebeáramlás is erős, sőt tendenciájában még erősödik is. A nagy kérdés, hogy mennyi ideig lesz képes külön utakat járni a BTC-től. Nem tartom valószínűnek, hogy hónapokig, és a szerdai esés, amely egy elnyelő alakzattá változott, és fordulós jelet mutat rövid távon, egybeesett a bitcoin gyenge napjával. Ha a hasonló egybeesések gyakrabban előfordulnak, az már középtávon is nagy bizonytalanságot okozhat a technikai képben, de addig és

az első támasz megtartásáig, a kilátások az erős és egészségesnek tűnő trend miatt jónak tűnnek.

Támasz: 3 500, 2 550, 1 950

Ellenállás: 4 200

Értékelés: 70.3 (pozitív)

