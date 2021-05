Tovább zuhannak a kriptodevizák, Musk mellett egy kínai jelzés is ütést okozott

Ahogy korábban írunk róla, Elon Musk hadjáratot indított Twitteren a bitcoin ellen, melynek hatására a vezető kriptopénz árfolyama közel 20 százalékot esett szűk egy hét alatt. Most viszont egy bizarr Elon Musk tweetre lehetünk a ténylegesen csúnya eséstől, hiszen az árfolyam megérkezett a kifejezetten fontos 45 000 dolláros támaszhoz, amelyet a mai gyertya alsó árnyékából ítélve a piac is igen komolyan vesz. Ahogy azt hétvégi technikai elemzésünkben is írtuk, a 45 000 dolláros támasz alapvető fontosságú, hogy a trend semlegesből ne forduljon át negatívba. Ha mégis elesne ez a támasz, akkor a 200 napos mozgóátlagot lesz érdemes figyelni, ami jelenleg 39 500 dollárnál található.